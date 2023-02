En Russie, où finit l’Oural et où commence la Sibérie?

Russia Beyond (Anton Romanov, Valeri Charifouline/TASS)

Les habitants de cette ville russe font chaque jour l’aller-retour entre l’Oural et la Sibérie, en traversant la frontière par la rivière.

L’on juge que la Sibérie débute juste après les montagnes de l’Oural, mais il existe une ville, au sud de ces dernières, située sur une ligne de faille géologique. D’un côté, l’on trouve le lit de la pénéplaine transouralienne, de l’autre, celui de la plaine de Sibérie occidentale. Et entre les deux, coule une rivière.

Anton Romanov Anton Romanov

Un pont vers la Sibérie

Valeri Charifouline/TASS Valeri Charifouline/TASS

Tcheliabinsk, l’une des plus grandes villes de Russie (1,2 million d’habitants), bien que considérée comme ouralienne, est en fait située sur une ligne de faille géologique, à la frontière entre l’Oural et la Sibérie. La cité est divisée presque en deux par la rivière Miass qui traverse son centre. La rive gauche est ouralienne, et la droite sibérienne.

Le pont Leningradski (de Leningrad), situé dans le centre de la ville et traversant la Miass, permet de passer de l’Oural à la Sibérie en cinq minutes. Il est à la fois automobile et piétonnier.

Le long de la rivière (sur le côté droit) passe en outre la rue Trouda (du Travail), qui s’est appelée Sibirskaïa (de Sibérie) jusqu’en 1920, car, de fait, elle menait en Sibérie.

Le fait que les deux rives appartiennent à des structures géologiques différentes est visible même à l’œil nu.

Andreï Popov/Sputnik Andreï Popov/Sputnik

Un autre point de passage dans la ville se trouve sur la perspective Lénine, non loin du Musée de l’Usine de tracteurs de Tcheliabinsk. Des deux côtés de l’avenue, l’on peut voir des monuments identiques « Sibérie-Oural », qui se trouvent en face l’un de l’autre.

Donat Sorokine/TASS Donat Sorokine/TASS

Ils sont apparus relativement récemment, en 2014. Leur auteur est l’architecte ouralien Sergueï Choumakov.

Borne frontalière sur la rivière Mejnitsa

Un autre symbole, séparant conventionnellement l’Oural et la Sibérie, se dresse près du pont sur la rivière Mejnitsa, sur la route Irbit-Tioumen. Ce même pont était considéré comme la frontière officielle entre l’Oural (province de Perm) et la Sibérie (province de Tobolsk) dans l’Empire russe. La localité la plus proche, le village de Melnikova (région de Sverdlovsk), se situe à 16 km.

