En images: à quoi ressemblent les villes russes lors de gelées hivernales extrêmes?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Avalanche de froid ». C’est ainsi que les prévisionnistes appellent le refroidissement brutal qui s’est produit ces derniers jours dans de nombreuses régions russes. Pour vous donner un aperçu : il faisait +5°C à Moscou la veille du Nouvel An (la température moyenne à Moscou en janvier devrait être d’environ -10°C), puis elle est tombée à environ zéro et, le 6 janvier, la température a brutalement chuté à -22°C !

Dans le parc Krylatskié Kholmy, à Moscou Valeri Charifouline/TASS Valeri Charifouline/TASS

Selon les météorologues, ces gelées sont dues à l’air très froid provenant des mers arctiques. Cependant, on est loin d’un hiver rigoureux : le mois de janvier le plus froid enregistré à Moscou remonte à 1940, lorsque la température est tombée à -42°C.

Pères Gels (équivalent russe du Père Noël) à Moscou Artour Novosiltsev/Agence Moskva Artour Novosiltsev/Agence Moskva

À la suite d’un tel refroidissement brutal, les habitants ont observé des phénomènes naturels uniques pour la capitale – parhélie et piliers lumineux. Dans cet autre article, nous nous intéressions à ces phénomènes naturels étonnants.

Phénomène optique de la parhélie dans la région de Moscou Vladimir Guerdo/TASS Vladimir Guerdo/TASS

Dans la ville sibérienne de Krasnoïarsk, il fait relativement « chaud » ces jours-ci – tout juste -20°C !

Une participante du centre régional de natation en eau froide Megapolious nage dans le fleuve Enisseï à Krasnoïarsk le 3 janvier 2023. Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Il fait beaucoup plus froid en Russie occidentale : dans les régions d’Ivanovo, de Vladimir et de Tver, il a fait jusqu’à -28°C, tandis que dans celle de Kostroma, la température est descendue en dessous de -30°C.

Chouïa, région d'Ivanovo, vue sur la place centrale lors du festival "Noël Russe" Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Selon les prévisionnistes, la température dans la plupart des régions reviendra à la normale à la fin de la semaine.

Kinechma, région d'Ivanovo Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Lire aussi : Quand l’hiver arrive-t-il en Russie?

Plus on s’éloigne vers l’est, plus il fait froid. Nijni Novgorod et Kirov connaissent actuellement des gelées de -36°C qui devraient durer assez longtemps.

Village de Diveïevo, région de Nijni Novgorod. Vue de la cathédrale de la Transfiguration de la Sainte-Trinité du couvent Serafimo-Diveïevo Alexandre Rioumine/TASS Alexandre Rioumine/TASS

Dans l’Oural, il fait « un peu plus chaud » avec -34°C.

Une célébration traditionnelle du Nouvel An à Oufa, en République du Bachkortostan Maxim Bogodvid/Sputnik Maxim Bogodvid/Sputnik

La Iakoutie, une fois de plus, confirme son titre de région habitée la plus froide au monde. Iakoutsk, la capitale de la république, a accueilli des gelées de -50 degrés. À Oïmiakon, le « pôle du froid » (lieu habité le plus froid au monde, en concurrence avec Verkhoïansk, autre localité de Iakoutie), il fait -52°C.

En Iakoutie Semion Sivtsev/@sivtsevsema958

De telles gelées, bien qu’extrêmes, ne sont pas inédites dans de nombreuses régions de Russie, de sorte qu’il n’y a pas de problèmes particuliers de fonctionnement ou de circulation.

Pont traversant le détroit de Kola à Mourmansk le 7 janvier Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Fait amusant : Dans le sud de la Russie, l’hiver est complètement différent. À Sotchi et Anapa, sur la côte de la mer Noire, la température est de +10-15°C. Cependant, les habitants pensent tout de même qu’il fait froid et attendent le printemps avec impatience !

Sur une plage d'Anapa le 2 janvier Vitali Timkiv/Sputnik Vitali Timkiv/Sputnik

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi les Russes vivent dans des régions où le mercure tombe à -50°C.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.