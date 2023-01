En images: les dix plus beaux volcans de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il y a plus de 200 volcans en Russie (selon diverses sources, jusqu’à plusieurs milliers), dont 30 à 60 sont considérés comme actifs et les autres comme en sommeil.

Parmi eux, on trouve des champs volcaniques qui se sont aujourd’hui transformés en chaînes de montagnes, ainsi que des paléovolcans, qui ont complètement cessé de ressembler à des volcans.

1 - Chiveloutch, Kamtchatka

On trouve la plus forte concentration de volcans actifs de Russie au Kamtchatka, mais leur nombre exact n’est pas connu. De nombreux volcans ne se réveillent pas pendant des siècles ou n’ont plus l’apparence d’un volcan : certains ont disparu sous les eaux tandis que d’autres se sont transformés en îles, et d’autres encore se sont éteints et sont désormais de simples montagnes. Par conséquent, les chercheurs divergent souvent sur le rapport entre volcans actifs et en sommeil. Certains dénombrent à peine deux douzaines de volcans en activité, tandis que d’autres en évoquent plus de 50. Mais personne ne doute du statut du volcan Chiveloutch, situé dans le nord de la péninsule du Kamtchatka : il entre assez souvent en éruption, presque tous les deux ans. L’une des dernières éruptions a commencé en novembre 2022, la colonne de cendres du volcan atteignant 4,5 km d’altitude et recouvrant régulièrement le village de Klioutchi, qui se trouve à son pied.

2 - Klioutchevskaïa Sopka, Kamtchatka

Le Chiveloutch s’est réveillé en novembre 2022 en même temps que son voisin, le plus haut volcan de Russie et d’Eurasie (4 850 m), appelé Klioutchevskaïa Sopka. Il est également considéré comme actif : en 270 ans d’observations, il est entré en éruption 50 fois, projetant dans les airs des cendres sur près de 5 km. En règle générale, ses éruptions durent de plusieurs semaines à un an.

Le Klioutchevskaïa Sopka est considéré comme un volcan assez jeune : il n’a que 7 000 ans environ. C’est l’une des principales attractions du Kamtchatka, et il attire de nombreux touristes malgré les risques inhérents à la visite d’un tel lieu. Le Klioutchevskaïa Sopka a une forme des plus classiques : un cône régulier avec des dômes et des cratères.

3 - Tolbatchik, Kamtchatka

Le Tolbatchik est formé de deux volcans appelés Ostry Tolbatchik et Ploski Tolbatchik. Ce dernier est actif et particulièrement spectaculaire. Lors de ses éruptions, de la lave liquide dévale la pente, formant des rivières de feu. La dernière remonte à 2012.

4 - Kronotskaïa Sopka, Kamtchatka

La dernière éruption de ce volcan situé sur la côte du Pacifique a été enregistrée en 1923. Pour le moment, il est endormi et est recouvert de glaciers : vous pouvez donc admirer sans risque les beautés environnantes de la réserve de Kronotski. À ses pieds se trouve le lac du même nom et la célèbre Vallée des geysers.

5 - Tiatia, île de Kounachir

La plupart des îles Kouriles étaient autrefois entièrement constituées de volcans. Il est vrai, la plupart d’entre eux sont maintenant immergés, bien que certains soient toujours actifs. Le symbole de l’île de Kounachir est le volcan Tiatia (1 819 m), dont la dernière éruption remonte à 1981. Les volcanologues prédisent qu’il sommeillera encore un siècle.

Le volcan est situé dans un endroit pittoresque, mais si reculé et désert que pour de nombreux touristes extrêmes, sa conquête tient du rêve.

6 - Alaïd, île Atlassov

Le volcan Alaïd, le plus haut de la crête des Kouriles (2339 m), est au contraire devenu plus actif ces dernières années. Il est entré en éruption en septembre et octobre 2022, propulsant dans les airs un panache de cendres de 3,5 km. Sous l’effet d’éruptions fréquentes, sa forme a beaucoup changé au cours du siècle dernier, de nouveaux cônes s’étant formés à l’intérieur.

7 - Moneron, Région de Sakhaline

Une île entière dans la région de Sakhaline était autrefois un volcan. Aujourd’hui, l’île Moneron est l’un des plus beaux parcs naturels d’Extrême-Orient, où vous pouvez voir des oiseaux nichant sur les rochers, des colonies d’otaries à fourrure et une nature immaculée. Le volcan Moneron s’est éteint il y a de cela plusieurs millions d’années, et il y a environ deux millions d’années, il s’est transformé en une île parsemée de collines (moins de 500 mètres).

8 - Volcan Kropotkine, Bouriatie

Dans le massif du Saïan oriental se dresse un volcan éteint il y a 12 000 ans, nommé d’après le géographe et révolutionnaire Piotr Kropotkine. Pour un volcan, il n’est pas très haut, avec une altitude de 120 mètres seulement, mais il se trouve dans un endroit magnifique, entouré de rivières et d’une vallée de volcans éteints. Il n’y a aucune civilisation aux alentours, seulement la nature. Par conséquent, les touristes viennent rarement ici.

9 - Guirvas, Carélie

Le paléovolcan Guirvas situé en Carélie a peu de points communs avec l’image classique d’un volcan. Pourtant, c’est l’un des plus anciens de la planète – le Guirvas s’est éteint il y a plus de 2 milliards d’années ! Aujourd’hui, il ressemble à d’immenses rochers couverts de forêts et entrecoupés de falaises et de gouffres avec des barrages, des lacs et des cascades. C’est l’une des principales attractions naturelles de Carélie.

10 - Elbrouz, Caucase

Croyez-le ou non, mais l’Elbrouz est aussi un volcan, même s’il est considéré comme en sommeil. Certains scientifiques pensent qu’il pourrait se réveiller au cours de ce siècle.

L’Elbrouz a plus de deux millions d’années et sa dernière éruption s’est produite il y a plus de 1 500 ans, tandis que des émissions de cendres ont été enregistrées il y a 500 ans. Son sommet se dresse à 5 642 mètres, ce qui en fait le point le « toit » de la Russie.

