Ce phare abandonné, légende japonaise de l'île russe de Sakhaline (Vidéo)

Ce bâtiment majestueux et légèrement sinistre est situé sur l'île de Sakhaline et a été construit avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque ces lieux appartenaient au Japon. Au début des années 1990, l'Aniva a été mis hors ligne et, en 2006, il a finalement été abandonné et pillé par les maraudeurs. Depuis lors, le phare inaccessible, mais toujours attrayant, est devenu un lieu de pèlerinage pour de nombreux amateurs de sensations fortes. Récemment, les autorités insulaires ont annoncé qu'il serait bientôt rénové.

