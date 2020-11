Tour d’horizon des régions de Russie en un ébouriffant voyage photographique

Le projet photographique «Russie. Un vol à travers les siècles» montre la variété des paysages et l'authenticité des régions et républiques russes. Apprêtez-vous à en prendre plein les yeux!

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Seuls quelques rares Russes sont parvenus à visiter les 85 régions de Russie au cours de leur vie. Même ceux qui n’en ont vu que la moitié sont considérés comme chanceux. Compte tenu de l’étendue du pays, les paysages, modes de vie et traditions varient fortement d’un coin à l’autre de la nation, sans parler de l’incroyable diversité ethnique caractérisant cette dernière.

À la veille du Jour de l'Unité nationale russe, une fête célébrée le 4 novembre, le groupe de compagnies REGION a mis sur pied un projet intitulé « Russie. Un vol à travers les siècles ». Le but était de permettre aux gens d’effectuer un voyage à travers l’ensemble du pays et d'explorer notre vaste et magnifique territoire, et ce, depuis l’écran de leur ordinateur.

Parmi les milliers de photos prises par des photographes célèbres et des amateurs locaux, les organisateurs ont choisi environ 200 clichés pour le projet, ont publié un album papier les rassemblant et ont organisé des expositions les présentant dans chacune des 85 régions de Russie. À Moscou, l'exposition se tient actuellement à l'aéroport de Cheremetievo.

« Ces photos reflètent la diversité de la Russie et sa multi-ethnicité, sa multi-confessionnalité et l'originalité de sa nature – du Kamtchatka à Kaliningrad », a déclaré Iouri Korotkov, curateur du projet.

Nous vous présentons ci-dessous quelques-unes des photos les plus époustouflantes !

République de Sakha (Iakoutie) – Chaîne de montagnes arctique d’Oulakhan-Sis Piotr Ouchanov Piotr Ouchanov

Tchoukotka – Aurore boréale à Anadyr, la capitale régionale Andreï Stepanov Andreï Stepanov

Kamtchatka – Automne au volcan Tolbatchik Piotr Ouchanov Piotr Ouchanov

République de Bouriatie – Fillette nomade Alexandre Garmaïev Alexandre Garmaïev

Région d’Irkoutsk – Île d’Ogoï, sur le lac Baïkal Sputnik Sputnik

Région de Krasnoïarsk – Un éleveur de rennes de la péninsule de Taïmyr Vitali Ivanov Vitali Ivanov

République de Kalmoukie – Chameau durant le coucher de soleil Garia Lidjiev Garia Lidjiev

Région de Rostov – Fleuve du Don et coucher de soleil Demis Demkov Demis Demkov

République du Daghestan – Village d’Andi dans les montagnes du Caucase TASS TASS

République de Carélie – Parc de Rouskeala Veronika Galkina Veronika Galkina

District autonome de Nénétsie – Un éleveur de rennes dans sa hutte Piotr Ouchanov Piotr Ouchanov

République de Karatchaïévo-Tcherkessie – Église de Choana Arsen Alaberdov Arsen Alaberdov

Région de Stavropol – Été à Stavropol Fiodor Lachkov Fiodor Lachkov

Région de Voronej – Monastère-grotte de la Dormition de Divnogorsk Konstantin Tolokonnikov Konstantin Tolokonnikov

Région de Kostroma – Automne à Kostroma Vostock Photo Vostock Photo

Région de Moscou – Ville de Kolomna REGION Capital Group REGION Capital Group

Région de Volgograd – Festival de la pastèque Sputnik Sputnik

Saint-Pétersbourg – Pont des Nouvelles Écuries REGION Capital Group REGION Capital Group

Région de Novgorod – Izba russe traditionnelle REGION Capital Group REGION Capital Group

Région de Kaliningrad – Isthme de Courlande REGION Capital Group REGION Capital Group

Pour plus de photos éblouissantes, visitez le site du projet en suivant ce lien.

Dans cet autre article, admirez de sublimes photographies de la nature sauvage russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.