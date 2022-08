En images: les dix bâtiments les plus grandioses de Russie construits par des architectes étrangers

Italiens, Français, Allemands et autres étrangers vivaient et travaillaient activement en Russie, invités à partager leur expérience et parfois à construire des villes entières. Sans parler de ces chefs-d'œuvre architecturaux que nous avons répertoriés pour vous !

Kremlin de Moscou

Si vous avez déjà pensé au fait que le château Castelvecchio de Vérone ou celui des Sforza ressemblent beaucoup au Kremlin de Moscou, vous ne vous trompez pas ! Ils ont tous été construits au XVe siècle et réalisés par des architectes italiens d'une même école.

Le grand prince russe Ivan III a en effet invité des architectes italiens à reconstruire la forteresse : Pietro Antonio Solari, Alosius de Milan, Antonio Gislardi et Marco Ruffo y ont construit de nouvelles tours et de nouveaux remparts en briques (tous étaient connus en Russie sous le même nom de famille « Friazine », dérivé de « Frank », surnom donné aux étrangers à l'époque).

Cathédrale de la Dormition à Moscou

L'un des architectes italiens les plus célèbres à avoir travaillé à Moscou au XVe siècle était Aristotile Fioravanti.

En fait, il était ingénieur et a fondé une briqueterie à Moscou, ainsi qu'une fabrique de canons. Cependant, son œuvre la plus remarquable a été la construction de la cathédrale de la Dormition au sein du Kremlin de Moscou.

Forteresse Pierre-et-Paul à Saint-Pétersbourg

Cela a été le premier bâtiment à voir le jour dans la ville de Saint-Pétersbourg qui venait d'être fondée. Comme Pierre le Grand avait l'intention de bâtir une cité tournée vers l’Europe, il a invité des architectes étrangers.

La forteresse et la cathédrale ont été construites selon le projet de Domenico Trezzini, un architecte suisse.

Palais de Peterhof

Peu de bâtiments de l'architecte français Jean-Baptiste Alexandre Le Blond, considéré comme le principal architecte de Saint-Pétersbourg, ont subsisté jusqu’à nos jours. Pourtant, ayant été invité au début du XVIIIe siècle par Pierre le Grand, il a inventé un plan général et un « guide de style » architectural pour la ville.

Le Blond a également conçu le projet de la résidence de Peterhof avec laquelle Pierre envisageait de surpasser Versailles. Le premier palais de Peterhof a donc été érigé par Le Blond, puis reconstruit par l'Italien Francesco Bartolomeo Rastrelli.

Palais d'Hiver de Saint-Pétersbourg

Au XVIIIe siècle, le plus célèbre des architectes de Saint-Pétersbourg, l'Italien Francesco Bartolomeo Rastrelli mentionné plus haut, a fait bâtir plusieurs palais et cathédrales à travers l'Empire russe.

L'un des plus importants était la résidence officielle des empereurs, le palais d'Hiver au centre de la capitale impériale, qui abrite aujourd'hui le musée de l'Ermitage.

Palais Catherine à Tsarskoïé Selo

Francesco Rastrelli était toutefois surtout connu pour avoir travaillé pour l'impératrice Élisabeth Ire et développé un style reconnaissable, connu aujourd'hui sous le nom de « baroque élisabethain ».

Le bâtiment le plus emblématique qui reflète ce style est le palais Catherine à Tsarskoïé Selo, une résidence d'été de la famille impériale.

Cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg

L'architecte français Auguste de Montferrand a remporté le concours pour devenir l'architecte en chef du projet lancé par l'empereur Alexandre Ier en 1818. Le Français a consacré toute sa vie à la cathédrale.

Le chantier a duré près de 40 ans et a été fatal à l'architecte, qui est mort six semaines seulement après l'achèvement de l’édifice.

Institut Smolny à Saint-Pétersbourg

Cet exemple d'architecture classique « palladienne » a été bâti au début du XIXe siècle par l'Italien Giacomo Quarenghi.

Ce bâtiment est surtout connu pour avoir abrité le premier institut féminin du pays, puis le quartier général des bolcheviks. Indépendamment de cela, Smolny est un site de l'administration de la ville.

Palais de Pavlovsk

Non loin de Tsarskoïé Selo et de Saint-Pétersbourg, se trouve une autre splendide résidence des empereurs russes, Pavlovsk, construite à la fin du XVIIIe siècle pour l'héritier du trône et futur tsar Paul Ier.

Elle a été conçue dans un style néoclassique par l'architecte écossais Charles Cameron, également célèbre pour avoir construit la galerie Cameron à Tsarskoïé Selo, qui porte son nom (et, en général, pour avoir redessiné Tsarskoïé Selo dans un style classique, car Catherine la Grande n'aimait pas le surplus de décorations baroques).

Palais Vorontsov en Crimée

L'un des palais les plus insolites de Russie a été construit en 1828-48 pour le prince Mikhaïl Vorontsov, gouverneur général des provinces méridionales de l'Empire russe, dont la Crimée.

Pour ériger ce palais de style néo-gothique, Vorontsov a fait appel à l'architecte anglais Edward Blore, également connu pour avoir achevé le palais de Buckingham à Londres.

