Sept lieux de Moscou associés au grand écrivain russe Léon Tolstoï

Si vous êtes fan de Guerre et Paix et d’Anna Karénine, et que vous avez déjà vu tous les principaux sites touristiques de Moscou, nous vous suggérons de vous promener sur les pas du grand Léon Tolstoï.

Maison du lieutenant-colonel Chtcherbatchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

11, rue Pliouchtchikha

Tolstoï est né dans la région de Toula, dans le domaine familial de Iasnaïa Poliana, et il n’est arrivé à Moscou qu’à l’âge de 8 ans, en 1837 – quand l’un de ses frères aînés est entré à l’université. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur cette période, mais on pense que la famille Tolstoï a séjourné dans cette maison. Dans le récit autobiographique Enfance, le héros quitte également pour la première fois son village natal pour se rendre à Moscou.

Bientôt, la nouvelle de la mort du père de Tolstoï arrive de Iasnaïa Poliana, et les plus jeunes enfants, dont Léon, retournent à la campagne. Moscou a fait forte impression sur le petit Léon, qui était ravi du Kremlin (un enthousiasme qui s’est reflété plus tard dans Guerre et Paix).

Domaine urbain Ivanov

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

34 bât1, Sivtsev Vrajek

L’été 1837 fut presque le seul que Tolstoï passa en ville - à l’avenir, il ne se rendra à Moscou qu’en hiver. En 1848 et 1850-1851, Tolstoï a loué un appartement dans la maison d’une conseillère titulaire du nom de famille d’Ivanova. C’est ici que lui sont venues les idées de ses premiers ouvrages : il y écrira Histoire de la journée d’hier et commencera à rédiger Enfance.

Ànotre époque, il semble que Tolstoï ait toujours été un vieux moralisateur, il est donc difficile de croire que cette période de sa vie ait été associée à des jeux de hasard sans fin et aux divertissements mondains.

Parc Sokolniki

Legion Media Legion Media

Depuis l’époque de Pierre le Grand, les Allemands de Moscou organisaient des festivités dans ce parc le 1er mai - elles étaient associées à l’arrivée du printemps, et pas du tout à la fête du travail et de la paix, comme à l’époque soviétique. La tradition a été adoptée par les Moscovites eux-mêmes, à la suite des étrangers. (Tchekhov a même écrit à ce sujet une nouvelle, Promenade au parc de Sokolniki).

Tolstoï aimait venir ici. On sait que Léon Tolstoï et son frère aîné Nikolaï ont bu à Sokolniki dans la nuit du 1er mai 1851. Le lendemain, Tolstoï a suivi son frère et est parti pour le service militaire dans le Caucase.

Soit dit en passant, c’est dans la forêt de Sokolniki que s’est déroulé le duel entre Pierre Bezoukhov et Dolokhov dans Guerre et paix. Rappelons que la femme de Bezoukhov, la belle Hélène, l’a trompé avec Dolokhov, et toute la haute société jasait à ce sujet. De manière inattendue pour tout le monde et pour lui-même, Pierre a provoqué un duelliste expérimenté alors qu’il ne savait pratiquement pas tirer.

Maison-bureau des marchands Varguine

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

12, rue Piatnitskaïa

Tolstoï a loué cette maison en 1857-58. Il avait déjà fait la guerre de Crimée et avait participé à la défense de Sébastopol. De plus, Tolstoï s’était déjà fait un nom en tant qu’écrivain – il avait écrit la trilogie Enfance, Adolescence, Jeunesse ainsi que Récits de Sébastopol.

Par conséquent, la maison de la rue Piatnitskaïa est devenue le centre d’attraction des écrivains moscovites, et Ostrovski et Fet figuraient parmi les invités réguliers. Aujourd’hui, ce bâtiment abrite le Centre Tolstoï, une branche du Musée d’État Tolstoï (on y trouve une exposition consacrée à la femme de l’écrivain, Sophie)

Club anglais

Legion Media Legion Media

21, rue Tverskaïa

Tolstoï fréquentait ce manoir rouge vif dans la rue principale de Moscou. C’était une institution de la haute société très à la mode, où il fallait verser une cotisation très impressionnante. Dans Anna Karenine, l’écrivain qualifie le club de « temple de l’oisiveté » et le décrit dans Guerre et paix - cependant, au cours des années où se déroule le roman, le club se trouvait à un autre endroit - le manoir non moins luxueux des princes Gagarine sur le boulevard Strastnoï.

Domaine urbain de Sollogoub (maison des Rostov)

Moreorless (CC BY-SA 3.0) Moreorless (CC BY-SA 3.0)

52/55, rue Povarskaïa

Cette maison est considérée comme le prototype du domaine moscovite des Rostov dans Guerre et paix - une plaque commémorative y est même accrochée depuis l’époque soviétique.

À l’époque de Tolstoï, la famille Bodé-Kolytchev, des nobles français qui avaient émigré en Russie pendant la Révolution française, y vivait. Tolstoï était un membre de leur famille éloignée et leur rendait souvent visite - les Bodé-Kolytchev organisaient des bals et des événements mondains.

Manoir à Khamovniki

Iouri Artamonov/Sputnik Iouri Artamonov/Sputnik

21, rue Léon Tolstoï

Chaque visite à Moscou détruisait la tranquillité d’esprit qu’insufflait à Tolstoï la vie campagnarde. Arrivé dans cette ville alors qu’il était enfant, le jeune Léon s’est rendu compte pour la première fois qu’il y avait une vie hors de sa maison et de sa famille, avec de nombreuses personnes indifférentes à ses problèmes. Âgé de plus de 50 ans, Tolstoï a connu ici une profonde crise spirituelle, qui couvait depuis longtemps, et l’a forcé à réviser toutes ses valeurs. « Il m’est arrivé que la vie de notre entourage - les riches, les lettrés - non seulement me dégoûtait, mais en outre perdait tout sens », écrit-il dans Ma Confession en 1879.

En 1882, les Tolstoï ont acheté leur première maison à Moscou – un manoir à Khamovniki. L’achat était en grande partie destiné à économiser sur le loyer pendant les hivers passés à Moscou. Cette maison est devenue un véritable centre culturel de Moscou : les écrivains, compositeurs, musiciens et critiques les plus en vue venaient y rendre visite à Tolstoï.

Aujourd’hui, cette maison abrite le domaine-musée de l’écrivain.

Il convient de noter que l’écrivain n’a jamais séjourné dans le bâtiment accueillant une exposition littéraire consacrée à Tolstoï - le Musée d’État de Léon Tolstoï (11, rue Pretchistenka). En 1920, les bolcheviks ont choisi ce manoir de style Empire pour le musée Tolstoï ; son commissaire, Valentin Boulgakov, a décidé que c’était un bâtiment digne d’accueillir un tel établissement.

