Toucher du doigt le génie à Iasnaïa Poliana, le domaine de Léon Tolstoï

L'historien et expert en architecture William Brumfield explore le domaine et l'héritage de l'une des plus grandes figures de l'histoire russe.

Iasnaïa Poliana. Maison de Tolstoï, vue du porche William Brumfield. 28 juillet 1970 William Brumfield. 28 juillet 1970

Le domaine de Iasnaïa Poliana (« clairière lumineuse ») est intrinsèquement lié à la vie et à l'œuvre de Léon Tolstoï. Ce dernier est né dans le domaine en 1828 ; c'est là qu'il a écrit deux des œuvres déterminantes de la littérature mondiale ; et c'est l'endroit qu'il avait quitté à la hâte lors du voyage au cours duquel il est décédé.

En mai 1908, le chimiste et photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a réalisé une série de photographies évocatrices à Iasnaïa Poliana en utilisant son procédé unique permettant d’obtenir une photographie aux couleurs vives et détaillées (voir encadré ci-dessous). Mon dossier photographique de Iasnaïa Poliana a commencé en juillet 1970 et s'est poursuivi au cours des décennies suivantes. Les premières photographies que j'y ai prises étaient parmi les premières de mon travail en Russie.

Iasnaïa Poliana. De gauche à droite : aile Kouzminski, maison Volkonski, écuries. Épreuve de contact (négatif original sur verre disparu) Sergueï Prokoudine-Gorski. mai 1908 Sergueï Prokoudine-Gorski. mai 1908

Pour Prokoudine-Gorski, comme pour tant d'autres Russes, Tolstoï a servi de « phare de la justice » à une époque où l'Empire russe était confronté à d'immenses défis. Iasnaïa Poliana, située juste au sud-ouest de la ville de Toula (à 185 km de Moscou), est devenue un lieu de pèlerinage pour les Russes de toutes classes sociales ainsi que pour les visiteurs étrangers.

Une histoire en héritage

Iasnaïa Poliana. Maison Volkonski William Brumfield. 28 juillet 1970 William Brumfield. 28 juillet 1970

La première mention du domaine remonte au milieu du XVIIe siècle. À cette époque, les terres qui l'entouraient étaient détenues par les Kartsev (ou Karpov), une lignée noble chargée de maintenir une ligne de défense régionale contre les raids des Tatars de Crimée venant du sud.

Au cours du siècle suivant, le territoire du domaine est partagé entre plusieurs propriétaires. Tolstoï lui-même s'est intéressé à l'histoire du domaine et a compilé des notes sur ses propriétaires du début du XVIIIe siècle - dans le cadre d'un projet non réalisé visant à écrire un roman historique se déroulant à l'époque de Pierre le Grand.

Maison Volkonski William Brumfield. 10 avril 1980 William Brumfield. 10 avril 1980

En 1763, une partie du domaine a été achetée par le général de division Sergueï Volkonski (1715-1784), qui a continué à acquérir des propriétés adjacentes afin d’agrandir le domaine. Son fils cadet, Nicolas Volkonski (1753-1821), épousa la princesse Catherine Troubetskaïa et s'installa à Iasnaïa Poliana en 1799.

Leur fille, Maria Volkonskaïa (1790-1830), épousa Nicolas Tolstoï (1794-1837), descendant d'un ancien clan russe élevé par Pierre le Grand. Le domaine Iasnaïa Poliana a servi de dot à Maria.

Iasnaïa Poliana. Maison de Tolstoï. Façade sur cour William Brumfield. 8 octobre 1992 William Brumfield. 8 octobre 1992

Léon (en russe Lev), né le 28 août (le 9 septembre dans le calendrier grégorien) 1828, était le quatrième de cinq enfants. Il a perdu ses deux parents à un âge précoce (sa mère est décédée alors qu'il n'avait que deux ans), mais des proches ont veillé au bien-être des enfants, qui ont fait des allers-retours entre Iasnaïa Poliana et Moscou.

D'autres décès dans la famille conduisent à son adoption par une tante habitant à Kazan, où les plus jeunes enfants déménagent en 1843. En 1844, Léon entre à l'université renommée de Kazan mais se révéla un étudiant inégal. En 1847, il retourne à Iasnaïa Poliana, devenu sien par héritage, où il est confronté pour la première fois aux problèmes insolubles du servage. À ce stade, sa créativité littéraire a commencé à s'épanouir.

Maison de Tolstoï. Façade donnant sur le parc William Brumfield. 8 octobre 1992 William Brumfield. 8 octobre 1992

Au cours de cette période, Tolstoï a également effectué de fréquents voyages à Moscou et à Saint-Pétersbourg, où il s'est épris de la musique classique et a appris à jouer du piano. En même temps, il est devenu « accroc » aux jeux de cartes et a subi des pertes telles qu'il a été contraint de vendre une partie de la propriété de Iasnaïa Poliana.

L'appel de la maison

Maison de Tolstoï. Façade sur cour William Brumfield. 8 octobre 1992 William Brumfield. 8 octobre 1992

Lourdement endetté, Tolstoï décide en 1851 de rejoindre son frère aîné bien-aimé Nicolas dans l'armée, qui était alors impliquée dans une campagne militaire prolongée contre les insurgés dans le Caucase. Avec le déclenchement de la guerre de Crimée en 1853, Tolstoï est envoyé sur un nouveau front. Il participe à plusieurs campagnes, dont le siège de Sébastopol, qui se termine par une cuisante défaite pour la Russie en août 1855.

Maison de Tolstoï. Façade sur cour avec porche William Brumfield. 10 avril 1980 William Brumfield. 10 avril 1980

Après son service militaire, Tolstoï retourne à Iasnaïa Poliana, mais partage son temps entre Moscou et Saint-Pétersbourg, où il est adulé dans les cercles littéraires en raison de son nombre croissant de publications. Il a également beaucoup voyagé en Europe en 1857 et 1860-61.

Néanmoins, Iasnaïa Poliana a exercé une forte attraction sur Tolstoï. Dès 1859, il s'implique activement dans l'élargissement des possibilités d'éducation pour les paysans et crée à Iasnaïa Poliana une école qui était une sorte de laboratoire pédagogique.

Maison de Tolstoï. Façade sur cour avec porche William Brumfield. 8 octobre 1992 William Brumfield. 8 octobre 1992

En mai 1861, peu de temps après la libération des serfs, Tolstoï revient d'Europe et regagne son domaine. Il se plonge dans son rôle d'activiste social, servant de défenseur des paysans nouvellement libérés dans leurs conflits juridiques face à la noblesse foncière.

En septembre de l'année suivante, Tolstoï épousa Sofia (Sonia) Behrs, fille d'un éminent médecin moscovite issu de la noblesse allemande. Elle lui a donné 13 enfants, dont huit ont vécu jusqu'à l'âge adulte.

Maison de Tolstoï. Porche William Brumfield. 10 avril 1980 William Brumfield. 10 avril 1980

Source d'inspiration

Pendant un certain temps au cours des années 1860, la vie à Iasnaïa Poliana ressemblait à une idylle noble. Le mari et la femme participaient tous deux à un travail intensif sur le roman Guerre et Paix (Sonia a réalisé plusieurs copies de l’œuvre en intégralité).

Intérieur de la maison de Tolstoï. La chambre de Tolstoïa vec un mobilier simple William Brumfield. 10 avril 1980 William Brumfield. 10 avril 1980

Publiées par séries entre 1865 et 1869, plusieurs parties du roman ont été accueillies par le public avec un ravissement croissant. La maîtrise inégalée du détail de Tolstoï a été tirée en grande partie de la connaissance de son ascendance familiale et de sa relation avec Iasnaïa Poliana.

Iasnaïa Poliana. Izba en rondins avec toit de chaume William Brumfield. 28 juillet 1970 William Brumfield. 28 juillet 1970

Guerre et paix a été suivi dans les années 1870 par un autre chef-d'œuvre, le roman Anna Karénine, publié pour la première fois en 1875-1877. Bien que l’histoire tragique de l'héroïne se déroule principalement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, le récit en contrepoint concernant Levine et sa femme Kitty est campé dans un domaine inspiré de Iasnaïa Poliana.

Pourtant, malgré un immense succès et le dévouement d'une famille grandissante, Tolstoï est entré dans une période de dépression et de crise spirituelle qui s'est intensifiée dans les années 1880. Et son mariage avec Sonia a été marqué par les tensions et l'insatisfaction.

Village de Iasnaïa Poliana. Grand étang et maisons en rondins avec toits de chaume Sergueï Prokoudine-Gorski. mai 1908 Sergueï Prokoudine-Gorski. mai 1908

L'agonie des dernières décennies de Tolstoï est un sujet à part, mais à travers toutes les épreuves, Iasnaïa Poliana lui a fourni un refuge et une base spirituelle. Et c’est devenu un lieu de pèlerinage pour les visiteurs venus du monde entier qui souhaitaient toucher du doigt la sagesse du grand écrivain.

Bâtiments

Iasnaïa Poliana. Grange en rondins William Brumfield. 10 avril 1980 William Brumfield. 10 avril 1980

Lorsque Tolstoï a hérité du domaine de Iasnaïa Poliana, la partie la plus ancienne était la « maison Volkonski », du nom du grand-père maternel de Tolstoï, le prince Nicolas Volkonski, qui a servi de prototype au vieux prince Nicolas Bolkonski dans Guerre et paix. Construit probablement à la fin du XVIIIe siècle (avant l'arrivée de Nicolas Volkonski), le bâtiment abritait divers locaux de service. Du vivant de Tolstoï, il contenait les quartiers des domestiques, la cuisine principale et la buanderie.

Iasnaïa Poliana. Abri à bûches, pan de mur William Brumfield. 10 avril 1980 William Brumfield. 10 avril 1980

L'ensemble du domaine central se composait d'un grand manoir avec deux bâtiments séparés sur les flancs appelés « ailes ». La maison centrale, commencée par Nicolas Volkonski au début du XIXe siècle et achevée par Nicolas Tolstoï en 1824, a été construite sur un rez-de-chaussée. Réalisé en maçonnerie, il supporte deux étages en bois avec un portique néoclassique. Tolstoï est né dans cette maison.

Cependant, au moment où Tolstoï a hérité du domaine, le manoir sans cohérence, avec quelque 40 chambres, avait besoin de réparations importantes. Sans moyens financiers pour entretenir le manoir pendant son service militaire dans le Caucase, Tolstoï suit les conseils de son frère Sergueï et le vend en 1854 à un propriétaire terrien voisin qui le démantèle pour la modique somme de 5 000 roubles-papier. L'année suivante, cet argent a été utilisé pour payer les dettes de jeu de Tolstoï. Il ne reste aucune trace de cette structure.

Iasnaïa Poliana. Parc du domaine, pont en rondins de bouleau William Brumfield. 28 juillet 1970 William Brumfield. 28 juillet 1970

À son retour au domaine à la fin des années 1850, Tolstoï agrandit l'une des vastes ailes de deux niveaux dans la maison où lui et sa grande famille vivraient pour le reste de leur vie. Le 28 octobre 1910 (ancien calendrier) Tolstoï quitte la maison en pleine nuit pour échapper à une existence qu'il ne juge plus supportable. Après sa mort à la gare d'Astapovo le 7 novembre, son corps a été ramené à Iasnaïa Poliana, où il a été enterré le 10 novembre dans une simple tombe anonyme, un monticule recouvert d'herbe. J'ai photographié cette sépulture lors de mon premier voyage à Iasnaïa Poliana en juillet 1970, six décennies après la mort de Tolstoï.

Iasnaïa Poliana. La tombe de Tolstoï William Brumfield. 28 juillet 1970 William Brumfield. 28 juillet 1970

D'autres structures de l'époque de Tolstoï - les écuries, quelques maisons en rondins et l'aile Kouzminski, où son école a été brièvement située - sont toujours debout à Iasnaïa Poliana, ainsi qu'une grande partie du parc initialement aménagé par son grand-père au début du XIXe siècle.

Iasnaïa Poliana. Allée située à l’entrée du domaine avec tilleuls et grand étang (à droite) Sergueï Prokoudine-Gorski. Mai 1908 Sergueï Prokoudine-Gorski. Mai 1908

En 1921, Iasnaïa Poliana a reçu le statut officiel de musée national, et l'intérieur de la maison a été conservé comme le grand écrivain l’avait laissé en 1910. Les descendants de Tolstoï ont souvent été impliqués dans l'administration du musée, mais Iasnaïa Poliana est plus qu’un musée. C'est un lien vivant avec l'un des plus grands esprits de l'humanité, qui fut entièrement dédié à sa quête de justice et de paix.

Iasnaïa Poliana. Allée d'entrée avec tilleuls William Brumfield. 8 octobre 1992 William Brumfield. 8 octobre 1992

Au début du XXe siècle, le photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a développé un procédé complexe pour la photographie couleur. Entre 1903 et 1916, il a parcouru l'Empire russe et a pris plus de 2 000 photographies avec ce processus, qui impliquait une triple exposition sur plaque de verre. En août 1918, il quitte la Russie et finit par s’installer en France où il retrouve une grande partie de sa collection de négatifs sur verre, ainsi que 13 albums de tirages contact. Après sa mort à Paris en 1944, ses héritiers vendent la collection à la Bibliothèque du Congrès (Washington D.C.). Au début du XXIe siècle, la Bibliothèque a numérisé la collection Prokoudine-Gorski et l'a mise gratuitement à la disposition du public mondial. Quelques sites Web russes ont maintenant des versions de la collection. En 1986, l'historien de l'architecture et photographe William Brumfield a organisé la première exposition de photographies de Prokoudine-Gorski à la Bibliothèque du Congrès. Au cours d'une longue période de travail en Russie qui débute en 1970, Brumfield a photographié la plupart des sites visités par Prokoudine-Gorski. Cette série d'articles juxtapose les vues de Prokoudine-Gorski sur les monuments architecturaux avec des photographies prises par Brumfield des décennies plus tard.

