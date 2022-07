Du débardeur au bikini: le maillot de bain à travers l’ère soviétique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Années 1920-40

Durant cette période, la plupart des femmes soviétiques optaient pour des maillots de bain une pièce, qui rappelait d’ailleurs un débardeur recousu (et c’était souvent justement le cas). S’il s’agissait d’un deux pièces, le haut était le plus modeste et le bas un short taille haute qui devait couvrir le nombril ! Cependant, même durant ces temps puritains, il y avait celles qui osaient montrer un peu plus...

Années 1920 Alexander Grinberg/MAMM/MDF/Russia in photo

En images: Ces robes qui nous transmettent la chaleur de l'été soviétique

Années 1950

Ce n’est qu’au début des années 1950 que les maillots de bain ont commencé à être perçus en URSS comme une partie importante de la garde-robe des femmes. Les amatrices soviétiques de mode les confectionnaient à la main, imitant souvent les silhouettes en vogue en Occident. C’est l’ère des premiers bikinis, mais tout le monde n’ose pas en porter ! Seules les actrices et représentantes de la bohème sautent pour le moment le pas et le maillot de bain une pièce reste le plus répandu dans le pays. Celles qui ne suivent pas la mode bronzent en sous-vêtements ordinaires.

Années 1950 Viktor Rouikovitch/MAMM/MDF/Russia in photo

Années 1950 Archives familiales de Lara Simonova/Russia in photo

David Cholomovitch/Sputnik David Cholomovitch/Sputnik

Années 1960

Les maillots de bain sont toujours un produit en déficit. La version « rétro » avec un bas haut restera populaire jusqu’aux années 80. Néanmoins, le « dégel » atteint également la plage et de plus en plus souvent l’on y voit des maillots sans bretelles, exposant le cou et les épaules.

1960 Jacob Berliner/Sputnik Jacob Berliner/Sputnik

1963 Vsevolod Tarassevitch/Sputnik Vsevolod Tarassevitch/Sputnik

1964 Igor Snegirev/Sputnik Igor Snegirev/Sputnik

1966 N. Sviridova/Sputnik N. Sviridova/Sputnik

Années 1970

En 1969, sort Le Bras de diamant, cette comédie exposant l’actrice Svetlana Svetkitchnaïa dans un maillot sensuel, avec la taille basse dégageant le ventre, qui a fait tourner bien des têtes. Faut-il préciser que ce modèle est devenu le plus désiré dans le pays.

Valery Gende-Rote /TASS Valery Gende-Rote /TASS

1970 Valery Gende-Rote /Sputnik Valery Gende-Rote /Sputnik

1975 Ilienko Iouri, Tcheredintsev Valentine/TASS Ilienko Iouri, Tcheredintsev Valentine/TASS

1975 B. Aleknavicius/ /TASS B. Aleknavicius/ /TASS

1975 L.Bergoltsev L.Bergoltsev

Pendant cette période, il devient d’ailleurs possible de se procurer des maillots de bain étrangers – chers, mais très à la mode. Certes, ce n’est pas dans les commerces qu’ils se vendaient, mais chez les « fartsovtchiks ».

Lire aussi : Quand la légendaire Elsa Schiaparelli confectionnait une tenue pour les femmes soviétiques

Années 1980

Au seuil de la perestroïka, l’attitude conservative à l’égard du corps féminin change drastiquement. D’une année à l’autre, les maillots de bain deviennent de plus en plus osés et le bikini est désormais perçu comme la norme. Ouverts, originaux et de couleurs vives – tels devaient être les maillots de bain de l’époque.

Bientôt, le marché vivra une sorte de dépressurisation et verra affluer des articles étrangers – avant tout chinois. Dans le même temps, la mode des tenues de plage perdra définitivement sa spécificité et les femmes russes commenceront à porter, non sans plaisir, tout ce qui est en vogue en Occident.

1983 Aleknavicius Bernardas/TASS Aleknavicius Bernardas/TASS

1982 Vladimir Karlov/Russia in photo Vladimir Karlov/Russia in photo

1984 Oleg Bouldakov/TASS Oleg Bouldakov/TASS

1984 Boris Kavachkine/Sputnik Boris Kavachkine/Sputnik

Dans cet autre article, admirez de superbes photos de la Riviera soviétique à travers l'objectif d'un photographe belge.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.