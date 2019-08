Promenade dans le Saint-Pétersbourg juif

L’histoire des Juifs à Saint-Pétersbourg a toujours été complexe et elle n’est toujours étudiée de façon satisfaisante. Aujourd’hui, bien qu’il n’existe pas de données officielles, la population juive de la ville est estimée entre 80 000 et 200 000 personnes et il est même possible d'y voir des personnes portant une kippa. De nos jours, cette communauté s’épanouit et redécouvre activement le patrimoine juif. Russia Beyond a listé des sites liés au judaïsme les plus intéressants de la ville.

Grande synagogue chorale

Seconde plus grande synagogue d'Europe et plus grande de Russie, la grande synagogue chorale a été conçue par trois architectes - Chapochnikov, Bakhman et Chreter, qui ont choisi le style maure avec d’harmonieux arabesques. Elle a ouvert ses portes en 1893 et ​​est devenue le centre cultuel des juifs de Saint-Pétersbourg. La magnifique Grande salle peut accueillir jusqu’à 1 200 fidèles.

Bien que située à côté du célèbre théâtre Mariinski, la synagogue reste de façon surprenante pour beaucoup un joyau caché. Vous y trouverez également une boutique de cadeaux appelée Kosher et le seul restaurant casher Mehadrin de Saint-Pétersbourg, Le’Chaim.

Adresse: 2, Lermontovski Prospekt

Centre de la communauté juive

Situé en plein centre-ville, le centre de la communauté juive est non seulement un lieu de conférences, de discussions et d'expositions, mais également un endroit où vous pouvez obtenir des informations sur la vie juive, acheter des journaux et des magazines juifs et rencontrer les juifs et tous ceux qui s'intéressent à cette culture. Le centre organise ses propres programmes culturels et éducatifs dans des théâtres, des salles de concert et des galeries d’exposition. Il y a une grande bibliothèque où vous trouverez des livres en hébreu et en yiddish, une école du dimanche pour les enfants et un cours de langue yiddish.

Adresse: 3, rue Rubinstein

Cimetière juif

Le cimetière juif est situé au sud-est de la ville et fait partie du cimetière Preobrajenskoïe. Fondé en 1875, il était divisé en sections pour tous les croyants non orthodoxes, y compris les luthériens, les musulmans et les catholiques. Cependant, en 1899, pas un seul musulman n’était enterré ici, car les parcelles étaient payantes, ce qui allait à l'encontre de la tradition islamique. Les cimetières luthériens et catholiques étaient utilisés par les membres les plus pauvres de ces confessions.

Le cimetière juif, en revanche, était généreusement financé par la communauté juive de Saint-Pétersbourg et est devenu le lieu de dernier repos de plusieurs personnalités célèbres, dont l'historien Moses Altman, le sculpteur Mark Antokolski, l'architecte Mark Khidekel, le fondateur de l'Institut des tuberculeux Abram Sternberg, ainsi que plusieurs grands rabbins de Leningrad.

Adresse : 66А, Prospekt Aleksandrovskoï Fermy

Bâtiment de la banque Wawelberg

Ce bâtiment lugubre situé à l'intersection la perspective Nevski et de la rue Malaïa Morskaïa est bordé de granit gris et réalisé dans l'esprit de la Renaissance italienne. Les façades sont décorées de sculptures. Le bâtiment ressemble incroyablement à un Palazzo Ducale vénitien. Selon une légende, le riche et taciturne banquier juif Wawelberg aurait longtemps et méticuleusement dirigé la construction du bâtiment. Son revêtement de granit a été importé de Suède sous forme de pierres taillées et numérotées, qu'on n'avait plus qu'à assembler.

Adresse : 7-9, perspective Nevski

Musée ethnographique russe

Une exposition unique sur l’histoire et la culture juives en Russie couvrant la période allant des patriarches bibliques à la vie dans la zone de résidence (zone où étaient cantonnés les juifs dans la Russie impériale). L'exposition a le statut de musée autonome et fonctionne de manière permanente. La collection juive du musée ethnographique contient plus de 2 500 objets, dont des ustensiles rituels, des costumes, des meubles, des amulettes et des boîtes en tissus et en bois décorées avec corbeaux d'argent servant conserver des torahs et des photographies.

Adresse: 4/1, rue Injenernaïa

Yesod

Le centre communautaire juif Yesod offre tout ce dont le touriste juif a besoin : services de Shabbat, célébrations des fêtes et aperçu de la vie juive de Saint-Pétersbourg. Yesod propose également des visites guidées en anglais du magnifique centre communautaire ayant remporté différents prix. Les visites sont gratuites, mais vous devez d'abord téléphoner pour en organiser une. Les services de shabbat ont lieu ici tous les vendredis à 19h00.

Adresse: 25A, rue Bolchaïa Raznotchinnaïa

Mémorial « Formule de la Douleur » à Pouchkine

Situé dans la ville de Pouchkine, anciennement Tsarskoïe Selo, le Mémorial des Juifs fait partie du site commémoratif de l'Holocauste de Pouchkine. Le monument vise à rendre hommage à tous ceux qui ont été capturés et tués par les Allemands lors du siège de la ville de Leningrad, située à proximité, pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1943 à 1944.

Adresse : Pouchkine, 5, rue Moskovskaïa

Bekitzer

Grâce à son intérieur et à son ambiance étonnants, ses plats aux prix raisonnables et ses portions généreuses, une belle sélection de vins et de délicieux cocktails, Bekitzer est l’un des lieux les plus populaires de la ville. Les habitants et les visiteurs peuvent y goûter à la cuisine de rue israélienne. Le nom « Bekitzer » se traduit de l'hébreu par « rapide ».

Le menu n’est pas très grand, mais il est très intriguant pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec le jargon de la cuisine de rue israélienne, et il existe même un dictionnaire expliquant tous ses secrets. C’est l’un de ces endroits qui a vraiment résisté à l’épreuve du temps à Saint-Pétersbourg et il ne fait que grandir, devenant toujours meilleur et plus populaire.

Adresse : rue Rubinstein 40/11

