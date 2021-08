Huit architectes russes contemporains gagnant à être connus

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Sergueï Tchoban, bureau SPEECH

Legion Media Legion Media

Auteur de l'un des plus hauts bâtiments du monde, le Complexe de la Fédération, à Moscou (374 mètres), Sergueï Tchoban (né en 1962) est l'un des architectes contemporains les plus célèbres et le fondateur de SPEECH. Après l'effondrement de l'URSS, il a déménagé en Allemagne, et vit aujourd'hui à cheval entre deux villes, Moscou et Berlin.

Complexe de la Fédération Dinozaurus (CC BY-SA 4.0) Dinozaurus (CC BY-SA 4.0)

Il a conçu des bâtiments résidentiels et des espaces urbains dans la capitale allemande (place de l'aéroport de Schönefeld, Centre culturel juif, Musée du graphisme architectural) et à Düsseldorf (bureau de C&A). En Russie, il a conçu des installations sportives célèbres – le palais des glaces CSKA Arena à Moscou, le palais des sports aquatiques à Kazan, le centre médiatique principal des Jeux olympiques de Sotchi, ainsi que de nouveaux quartiers résidentiels dans les principales villes du pays.

Musée du graphisme architectural, Berlin Legion Media Legion Media

Nikolaï Choumakov, société Metrogiprotrans

Sergueï Kisselev/Agence Moskva Sergueï Kisselev/Agence Moskva

Aucun architecte russe n'a peut-être construit autant de stations de métro et d'installations de transport que Nikolaï Choumakov (né en 1954).

Station de métro Fonvizinskaïa Agence Moskva Agence Moskva

Ses conceptions ont donné lieu à plus de 20 stations de métro (notamment celles de Boutyrskaïa, Fonvizinskaïa, Chipilovskaïa et Park Pobedy), au nouveau complexe de l'aérogare Vnoukovo-1, à un centre de contrôle du trafic au nord de Moscou en forme d'œuf géant, et à plusieurs ponts à haubans, dont le pont Jivopisny (« Pittoresque »), l'un des plus beaux de Russie.

Pont Jivopisny Mos.ru Mos.ru

Andreï Adamovitch et Dana Matkovskaïa, bureau A2M

Ces jeunes architectes et fondateurs d'A2M sont les auteurs de l'un des musées militaires les plus ambitieux récemment érigés. Le musée commémoratif du village de Petrichtchevo, près de Moscou, est dédié à Zoïa Kosmodemianskaïa, héroïne de la Seconde Guerre mondiale, et porte d’ailleurs son prénom : ZOÏA. De nombreux critiques l'ont qualifié de l'une des constructions architecturales les plus impressionnantes de ces dernières années en Russie.

Musée ZOÏA A2M

Plusieurs centres périnataux ultra-modernes, des bâtiments sportifs et des immeubles de bureaux ont également été construits dans la région de Moscou sur les plans de ce duo.

Centre commercial et de bureaux A2M

Dmitri Likine et Oleg Chapiro, bureau WOWHAUS

Sergueï Karpoukhine/TASS Sergueï Karpoukhine/TASS

Les fondateurs du bureau moscovite WOWHAUS, Dmitri Likine (né en 1966) et Oleg Chapiro (né en 1966), sont initiateurs de tendances dans l'aménagement des espaces publics depuis 2007. En collaboration avec une équipe de jeunes et talentueux architectes, ils transforment des berges et des squares délaissés en espaces de loisirs préférés des habitants.

Amphithéâtre du Musée polytechnique de Moscou WOWHAUS

L'amphithéâtre du Musée polytechnique de Moscou, les quais du Kremlin de Toula, le centre d'innovation de Kalouga et le parc de Sébastopol – ces projets se sont avérés très modernes et écologiques par l'utilisation de structures en bois. Grâce à ces architectes, les premiers espaces publics modernes sont apparus à Moscou – le parc Gorki rénové et le quai Krymskaïa.

Quais du Kremlin de Toula WOWHAUS

Boris Bernaskoni, bureau Bernaskoni

Donat Sorokine/TASS Donat Sorokine/TASS

Bernaskoni (né en 1977) se consacre principalement à la conception de centres culturels et éducatifs. Parmi ses projets les plus célèbres, citons le Centre Eltsine à Ekaterinbourg (un musée interactif consacré à l'histoire politique de la Russie), l'Hypercube du centre d'innovation de Skolkovo et le centre de presse du gouvernement russe.

Centre Eltsine Bernaskoni

Bernaskoni qualifie son style d'hyperfonctionnalisme, soulignant que la fonctionnalité du bâtiment est plus importante que le design.

Hypercube à Skolkovo Bernaskoni

Nikita Iaveïn, bureau Studio-44

Sergueï Konkov/TASS Sergueï Konkov/TASS

Saint-Pétersbourg est l'une des plus belles villes du monde, avec une architecture époustouflante, et construire de nouveaux bâtiments et espaces publics en ce lieu est une tâche délicate.

État-major général de l'Ermitage Studio-44

Iaveïn (né en 1954) et son équipe se sont cependant vus confier l'importante restauration et rénovation de l'état-major général de l'Ermitage. Il a également supervisé la construction de la gare de Ladoga, la plus récente de la cité, et de l'Académie de danse Boris Eïfman.

Gare de Ladoga Studio-44

Iouri Grigoryan, bureau Meganom

Kirill Zykov/Agence Moskva Kirill Zykov/Agence Moskva

Le bureau dirigé par l'architecte Iouri Grigoryan (né en 1965) est presque le fleuron de la construction de musées en Russie. C’est lui qui mène la reconstruction globale du musée Pouchkine à Moscou, en intégrant des bâtiments et différents espaces dans une seule ville-musée ; il s'est également vu confier le nouvel édifice des Musées du Kremlin de Moscou et la construction d'une nouvelle antenne de la galerie Tretiakov à Kaliningrad.

Immeuble "Récif" à Sotchi Meganom

Depuis 2014, Meganom transforme les zones riveraines de Moscou en promenades écologiques et fonctionnelles, et depuis la fin des années 1990, il est actif dans l'urbanisme à travers le pays : les architectes du bureau ont construit plusieurs complexes résidentiels d'élite à Moscou, un immeuble insolite à Sotchi qui ressemble à un récif marin, une rue commerçante avec des boutiques et une salle de concert à Barvikha près de Moscou, et ils ont rendu son image historique à l'imprimerie Outro Rossii. Grigoryan et son équipe vont également construire l'un des plus hauts gratte-ciels de New York, le 262 Fifth.

Barvikha Luxury Village Meganom

Sergueï Skouratov, bureau Sergey Skuratov Architects

Skouratov (né en 1955) conçoit des complexes résidentiels futuristes composés de structures de différents volumes. De loin, ils ressemblent à des piles de formes géométriques figées dans l'air et une attention particulière est accordée aux espaces publics des nouveaux quartiers.

Gratte-ciel sur la rue Mosfilmovskaïa Sergey Skuratov Architects

Parmi les projets les plus intéressants figurent le gratte-ciel sur la rue Mosfilmovskaïa, les « Quartiers des jardins » à la station Frounzenskaïa, un complexe d'appartements à la station Alekseïevskaïa et le « Russian lounge » au John F. Kennedy Center for the Performing Arts à Washington.

"Quartiers des jardins" Sergey Skuratov Architects

