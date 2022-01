En images: immersion dans la plus grande brocante d’objets soviétiques en Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Ma sœur a cassé une vieille boule de Noël, qui lui tenait très à cœur. Et je suis venu ici dans l’espoir de trouver la même et de la rendre heureuse pour le Nouvel An », explique Andreï (son prénom a été changé à sa demande), jetant un coup d'œil aux boîtes remplies de centaines, voire de milliers de décorations de sapin soviétiques.

Tout près de lui se trouve un ancien fusil photographique soviétique, et, à côté, d'innombrables rangées d’objets en cristal, tandis qu’au-dessus de tout cela, sous le plafond, s’étend un drapeau arborant la faucille et le marteau.

Victoria Ryabikova Victoria Ryabikova

Andreï est en réalité à l'intérieur d’Oulitsa Lenina (Rue Lénine), le plus grand magasin vintage de Russie. Couvrant une superficie de plus de 1 500 mètres carrés, s’y vendent des articles du quotidien soviétique, allant des journaux, de la vaisselle, et des pin’s, aux lustres lourds, meubles et magnétophones.

Victoria Ryabikova Victoria Ryabikova

Le projet a été créé par l'acheteur d’articles vintage Mikhaïl Matveïev, explique à Russia Beyond Kirill Glebovitch, directeur artistique du magasin.

Matveïev a commencé à acheter et à vendre des choses dans un petit garage, puis le projet s’est développé pour devenir son propre petit magasin, et a fini par évoluer en véritable « supermarché du vintage » dans le nord-est de Moscou.

« Ce projet est né d’un amour de l’histoire et des vieux objets. Nos clients sont des personnes passionnées par la collection et qui s’y connaissent en esthétique, et ceux qui sont généralement nostalgiques de leur jeunesse à l’époque de l’URSS. De nombreux objets évoquent des souvenirs de parents et d'amis », explique Glebovitch.

Les employés du magasin achètent des objets dans toute la Russie. Ils parcourent les rayons des petits magasins de province et scrutent les annonces ordinaires concernant de vieux objets.

En plus de la vente, le magasin fournit souvent des biens à louer pour le tournage de films, de séries télévisées, des musées et des spectacles dans des théâtres, y compris pour le théâtre Maïakovski et l'appartement-musée dédié à la vie du poète.

Au-delà des choses que la plupart des familles soviétiques possédaient, vous pouvez voir ici des articles vraiment rares et coûteux.

Par exemple, un ensemble d’insignes commémoratifs et une médaille « 60e anniversaire du Komsomol léniniste » avec un carnet. Ce lot est en vente pour 10 000 roubles (116 euros).

Une poupée en tissu imprimé des années 1920-30 avec un bouton intégré lui permettant de couiner est ainsi proposée à un prix de 15 000 roubles (174 euros).

Un lustre en cristal pour la somme de 45 000 roubles (522 euros).

Une armoire ancienne en verre valant 110 000 roubles (1 276 euros).

Une lampe coûtant 59 000 roubles (684 euros).

Un costume de carnaval Arlequin fait à la main d’une valeur de 16 000 roubles (186 euros).

Victoria Ryabikova Victoria Ryabikova

Le directeur artistique du magasin, Kirill Glebovitch, regrette qu’il n’y ait pas en Russie de musée à part entière dédié à la vie en URSS. Le grand magasin Oulitsa Lenina et d’autres projets comblent par conséquent cette insuffisance.

« Nous réalisons une mission éducative, et souvent nous expliquons que ce n’est pas du "fourbi" et des "vieilleries", mais que ce sont des objets du quotidien intéressants et des artefacts de l’histoire, qu’il faut conserver », résume-t-il.

Dans cet autre article, nous vous présentions cinq meubles et accessoires jadis présents dans CHAQUE foyer soviétique.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.