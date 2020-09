En images: Les plus belles fontaines de Saint-Pétersbourg

Il y a plus d'une centaine de fontaines en fonctionnement dans la ville sur la Neva et ses environs, des anciens structures majestueuses aux fontaines musicales modernes. Il n'a pas été facile de choisir les meilleures d'entre elles...

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Fontaine Pyramide dans le jardin d'été

Legion Media Legion Media

L'histoire de Saint-Pétersbourg en tant que ville de fontaines a précisément commencé dans le jardin d'été. Les premières fontaines ont été construites ici sur ordre de Pierre le Grand en 1705, et certaines de ces structures ont été recréées à notre époque. La fontaine Pyramide, construite en 1724 et restaurée dans les années 2010, est située sur l'allée principale : si vous regardez bien, la figure que forment ses jets est une pyramide.

2. Fontaine de la Couronne dans le jardin d'été

Legion Media Legion Media

Conçue en 1725, cette fontaine ornait l'une des entrées du jardin d'été. Selon l'idée de l'architecte, les jets d'eau forment une composition en forme de couronne. La fontaine historique n'a pas duré longtemps - elle a été détruite lors de l'inondation de 1777, mais en 2010, elle a été restaurée selon d'anciens dessins et peintures.

>>> Dix endroits de Russie qui n’ont pas l’air russe du tout

3. Fontaine du jardin Alexandre

Legion Media Legion Media

L'une des fontaines les plus appréciées des habitants est située près du bâtiment de l'Amirauté. Elle fonctionne depuis 1879 et jusqu'à récemment était considérée comme la plus grandiose de la ville - ses jets atteignaient 17 mètres.

4. Fontaine Omega sur Quai Pessotchnaïa

Domaine public Domaine public

Cette fontaine high-tech insolite en forme de lettre de l'alphabet grec a été construite au début des années 2000. L'Omega de sept mètres est incliné à 45 degrés et ses jets tombent dans un énorme bassin. Le soir, la fontaine est illuminée.

5. Fontaines chantantes près de la gare de Finlande

Legion Media Legion Media

Le complexe de fontaines lumineuses et musicales a été inauguré en 2005 à la gare de Finlande. Des représentations ont lieu tous les soirs. Le compositeur local Sergueï Banevitch a spécialement écrit un accompagnement musical en 13 parties, dont chacune raconte l'histoire de la ville.

>>> Cinq films sur Saint-Pétersbourg que vous devez absolument voir

6. Cascade Boule tournante

Georg Pik (CC0 1.0) Georg Pik (CC0 1.0)

Dans la rue la plus courte de Saint-Pétersbourg, Malaïa Sadovaïa, une fontaine originale en forme de boule de granit est installée. Elle tourne sous l'influence de l'eau, formant une mini-cascade de jets d'eau. Selon le plan des créateurs, cette fontaine vise à rappeler aux gens le passage du temps, que nous ne pouvons pas arrêter. Et les habitants de la ville ont déjà une tradition - toucher la balle et faire un vœu, qui, bien sûr, se réalisera forcément !

7. Fontaine dansante à Kronstadt

Legion Media Legion Media

Cette fontaine musicale a été installée en 2004 à Gostiny Dvor en l'honneur du 300e anniversaire de Kronstadt, la banlieue la plus proche de Saint-Pétersbourg. Son bassin a la forme du fort à partir duquel l'histoire de la ville a commencé. Lors des performances musicales, les jets d'eau changent de hauteur dans un certain ordre, ce qui donne l’impression qu’elles dansent.

8. Grande Cascade de Peterhof

Legion Media Legion Media

Le parc inférieur de Peterhof, la résidence de Pierre le Grand construite au début du XVIIIe siècle « pour éclipser Versailles », contient des fontaines incroyablement belles et originales, richement décorées de dorures et de sculptures. Bien sûr, le principal complexe de fontaines est la Grande Cascade, l'un des plus grands ensembles de ce type du monde. Il se compose de plus de 60 fontaines situées à différents niveaux.

>>> Avant et après: la deuxième vie des palais de Saint-Pétersbourg ravagés par les nazis

L'une de ces fontaines est souvent mentionnée séparément - c'est Samson combattant un lion, construit en 1735. La composition est dédiée au 25e anniversaire de la bataille de Poltava, bataille clé de la guerre du Nord entre la Russie et la Suède (1700-1721).

9. Montagne d’échecs à Peterhof

Legion Media Legion Media

Pour la construction de cette cascade de fontaines dans le premier tiers du XVIIIe siècle, une pente naturelle a été choisie dans la résidence de Pierre Ier. Elle se compose de quatre échiquiers géants, le long desquels l'eau s’écoule. Au-dessus, il y a une grotte « gardée » par trois dragons. Des deux côtés de la cascade se trouvent des escaliers ornés de sculptures de Neptune, Jupiter ou encore Pluton.

10. Fontaine Neptune à Peterhof

Legion Media Legion Media

La principale fontaine du parc supérieur de Peterhof datant de la fin du XVIIIe siècle représente Neptune avec une couronne sur la tête et un trident à la main, entouré de fantastiques habitants de la mer : nymphes, tritons et cavaliers montant des hippocampes.

Dans cet article découvrez dix bâtiments de Saint-Pétersbourg stupéfiants de l'intérieur.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.