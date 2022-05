Fantaisie de pierre: la remarquable cathédrale de pierre calcaire de Iouriev-Polski

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Iouriev-Polski. Cathédrale Saint-Georges William Brumfield. 22 août 2013 William Brumfield. 22 août 2013

Au début du XXe siècle, le chimiste et photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a élaboré un procédé complexe pour une photographie aux couleurs vives et détaillées. Sa vision de la photographie en tant que forme d'éducation et d'illumination s’est illustrée avec une clarté particulière à travers ses photographies de l'architecture médiévale dans des colonies historiques au nord-est de Moscou, telles que Souzdal et Vladimir, qu'il a toutes deux visitées à l'été 1911.

Vladimir. Cathédrale Saint-Démétrius Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1911 Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1911

Les photographies réalisées par Prokoudine-Gorski lors de ces voyages fournissent un aperçu prérévolutionnaire remarquable de ce que l'on peut qualifier de culture distinctive, illustrée par les églises en calcaire construites dans la région de Vladimir pendant la période médiévale. La manifestation la plus insolite de cette architecture est une cathédrale du début du XIIIe siècle recouverte de sculptures fantastiques dans la colonie de Iouriev-Polski, centre d'une petite principauté de la région.

Vladimir. Cathédrale Saint-Démétrius. Façade ouest, sculpture en relief au niveau supérieur Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1911 Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1911

Héritage de Vladimir Monomaque

Mais d'abord, nous devons examiner les origines de Vladimir. La forteresse de Vladimir a été bâtie en 1108 sur la rivière Kliazma par Vladimir Monomaque, qui a régné en tant que Grand Prince à Kiev de 1113 à 1125. Son règne est considéré comme l'un des plus productifs de l'histoire de la Rus’ de Kiev et, sous sa direction, la région autour de Vladimir est devenue un nouveau centre de pouvoir politique et économique sur les terres des Slaves de l'Est.

Iouriev-Polski. Cathédrale Saint-Georges William Brumfield. 22 août 2013 William Brumfield. 22 août 2013

Sous les descendants de Monomaque, dans la seconde moitié du XIIe siècle, Vladimir et les colonies environnantes ont été les témoins d'une augmentation de la construction d'églises avec une forme de calcaire connue sous le nom de pierre blanche. Un exemple notable à Vladimir est la cathédrale Saint-Dimitri (Saint-Démétrius de Thessalonique), construite entre 1194 et 1197 dans le cadre d'un ensemble de palais de Vsevolod (III) Iourievitch, petit-fils de Monomaque et souverain de Vladimir de 1174 à 1212.

Cathédrale Saint-Georges. Porte d'entrée principale William Brumfield. 21 août 2013 William Brumfield. 21 août 2013

Vsevolod Iourievitch a compris le rôle de l'architecture dans la projection de l'autorité et il a soutenu la construction d'églises en pierre, non seulement comme une expression de dévotion religieuse, mais aussi comme une déclaration de pouvoir. Les sculptures sur les façades de la cathédrale Saint-Dimitri forment une expression de ce pouvoir, en commençant par une représentation du roi biblique David sur la partie supérieure de la façade ouest (l'entrée principale).

En plus de ces représentations emblématiques de dirigeants divinement oints, les sculptures comprennent des représentations du Christ, ainsi qu'un éventail de saints et de personnages de l'Ancien Testament. De nombreux blocs sculptés représentent des figures ornementales ou des motifs héraldiques tels que des lions, tandis que les espaces entre les colonnes des arcades de la façade servent de niches pour les statues de saints.

Cathédrale Saint-Georges. Porte ouest, chapiteaux en calcaire sculpté William Brumfield. 21 Août 2013 William Brumfield. 21 Août 2013

Les origines de cet étalage élaboré ont fait l'objet de nombreuses discussions. L'architecture et la sculpture romanes d'Europe centrale sont des sources probables, bien que les détails de leur transfert en ces lieux soient inconnus. L'influence des façades d'églises sculptées dans les royaumes médiévaux du Caucase de Géorgie et d'Arménie a également été suggérée. Les gloires de la culture byzantine constituent une autre source probable, car Vsevolod avait passé plusieurs années en exil à Constantinople avant son retour pour gouverner la principauté de Vladimir.

Une touche orientale

Cathédrale Saint-Georges, angle nord-ouest. Colonne attenante à têtes sculptées William Brumfield. 21 Août 2013 William Brumfield. 21 Août 2013

La pleine mesure de la tendance à l'ornementalisme est révélée dans la cathédrale de calcaire construite à Iouriev-Polski par le prince Sviatoslav Vsevolodovich (1196-1252), l'un des fils de Vsevolod III. Fondée par le Grand Prince Iouri Dolgorouki au milieu du XIIe siècle, la colonie de Iouriev-Polski avait été incluse dans la principauté de Vladimir. Arpès la répartition des terres entre les fils de Vsevolod en 1212, elle devient le siège d'une petite principauté gouvernée par Sviatoslav.

Iouri Dolgourouki avait commandé une église en calcaire dédiée à Saint-Georges, son saint patron, dans les remparts en terre du kremlin (citadelle) de la ville (le nom Iouri est la forme slave de George). Construit en 1152, la structure tomba en ruines et, en 1230, Sviatoslav entreprit la reconstruction de l'église de son grand-père.

Cathédrale Saint-Georges. Façade ouest, sculpture d'un lion héraldique à queue en feuillage William Brumfield. 21 Août 2013 William Brumfield. 21 Août 2013

La nouvelle cathédrale Saint-Georges a été achevée en 1234. Elle arborait une esthétique saisissante, avec une structure verticale élevée couronnée par une seule coupole. La partie inférieure de la structure était recouverte d'un abondant « tapis » de sculptures de calcaire en bas-relief.

Bien que considérablement plus petite que la cathédrale de la Nativité de la Vierge dans la ville voisine de Souzdal, la cathédrale Saint-Georges est similaire en ce qu'elle a trois grandes extensions pour les portails des façades nord, ouest et sud. Comme à Souzdal, l'extension ouest est considérablement plus grande avec deux niveaux, le supérieur remplaçant la galerie du chœur habituelle au sein de la structure principale.

Cathédrale Saint-Georges. Façade ouest, côté droit, niveau supérieur avec rangée de saints William Brumfield. 21 août 2013 William Brumfield. 21 août 2013

Étant donné que la cathédrale Saint-Georges n'avait pas de galerie de chœur, l'intérieur de cette église à quatre piliers était exceptionnellement spacieux et bien éclairé par deux rangées de fenêtres dégagées. Les murs intérieurs étaient recouverts de fresques, mais l'affichage iconographique le plus frappant est resté à l'extérieur.

Au nom de…

Cathédrale Saint-Georges. Angle sud-ouest William Brumfield. 21 août 2013 William Brumfield. 21 août 2013

On pense que la cathédrale Saint-Georges a été construite pour célébrer une victoire majeure des forces de Sviatoslav sur les Bulgares de la Volga en 1220. Par conséquent, les scènes bibliques, les saints et les pères de l'église qui apparaissent dans la sculpture en relief signifient la protection divine dont bénéficiaient le prince et son peuple.

De plus, la surface a été recouverte d'un motif végétal en bas-relief sculpté quand les blocs étaient déjà en place. L'ornement dense couvrait la structure inférieure, y compris les colonnes attachées, de sorte que les détails architecturaux - clairement délimités dans la cathédrale Saint-Dimitri de Vladimir - étaient subsumés dans un bloc sculpté monolithique.

Cathédrale Saint-Georges. Vue avec porte William Brumfield. 22 août 2013 William Brumfield. 22 août 2013

L'exubérance exprimée dans la forme et la décoration de la cathédrale Saint-Georges à Iouriev-Polski est révélatrice de la richesse relative de la grande principauté de Vladimir dans la Rus' du XIIIe siècle. Pourtant, trois ans après l'achèvement de la cathédrale, cette culture florissante connaîtra sa fin avec l'invasion mongole qui dévasta la région de Vladimir à l'hiver 1237-1238.

Miraculeusement, le cataclysme a épargné les églises en pierre blanche de la région de Vladimir, dont la cathédrale Saint-Georges. Sviatoslav lui-même a survécu, bien que son frère aîné Iouri Vsevolodovich (1188-1238), Grand Prince de Vladimir, ait été tué dans une bataille décisive contre les Mongols.

Cathédrale Saint-Georges. Porche sud, angle sud-est avec lion sculpté en entrelacs William Brumfield. 21 août 2013 William Brumfield. 21 août 2013

Après une vie active ponctuée de fréquentes luttes entre les principautés russes, le prince Sviatoslav passa ses dernières années dans la prière et la dévotion religieuse au monastère de l'archange Michel, qu'il avait établi à côté du territoire de la cathédrale Saint-Georges. Il mourut à l'âge avancé pour l’époque de 55 ans en 1252. Plusieurs décennies plus tard, une chapelle dédiée à la Sainte Trinité fut rattachée à l'angle nord-est de la cathédrale Saint-Georges et les restes du prince Sviatoslav y furent réinhumés.

Ruines ressuscitées

Cathédrale Saint-Georges. Façade sud, sculpture en pierre calcaire. Saints martyrs et lions héraldiques William Brumfield. 9 août 1994 William Brumfield. 9 août 1994

Bien que la cathédrale Saint-Georges ait survécu à l'invasion mongole, la partie supérieure de la structure s'est effondrée dans les années 1460 - un événement terriblement fréquent parmi les églises russes au XVe siècle. Peu de temps après, Ivan III, grand prince de Moscou, chargea l'architecte Vassili Ermoline de reconstruire le sanctuaire dans le cadre d'une campagne visant à restaurer l'éclat des anciens centres des princes Monomaques dans la région de Souzdal, désormais absorbée par la Moscovie.

En 1471, Iermoline accomplit sa tâche avec succès, à en juger par le bon état de la structure. Cependant, il a montré une préoccupation limitée pour l'apparence antérieure de la cathédrale. Peut-être y avait-il peu de choix, car la conception originale, dont la grande coupole centrale et son cylindre de support avaient été élevés bien au-dessus des murs principaux, s'est avérée instable.

Cathédrale Saint-Georges. Façade sud, sculpture en pierre calcaire. Masques sculptés & griffon William Brumfield. 9 août 1994 William Brumfield. 9 août 1994

De plus, la sculpture à motifs qui recouvrait les façades n'aurait pu être recréée sans une étude prolongée et minutieuse des centaines de fragments dispersés comme un puzzle autour de la structure partiellement effondrée. (Il y a environ 450 blocs sculptés dans le bâtiment reconstitué).

Bien que de nombreux éléments sculptés aient été intégrés sur les nouveaux murs (quoique de façon chaotique), bon nombre de blocs restants ont été utilisés pour la voûte ou à d'autres fins structurelles cachées et restent donc invisibles. Certains fragments ont même servi à construire les maisons paysannes environnantes.

Cathédrale Saint-Georges. Intérieur avec peintures du début du XIXe siècle de Timofeï Medvedev. En bas : La Cène William Brumfield. 22 août 2013 William Brumfield. 22 août 2013

En conséquence, une grande partie de la surface existante ressemble à un chaos sculpté, à l'exception du mur nord relativement intact. Non seulement il y a des blocs représentant des motifs séparés, mais on trouve aussi au moins trois grandes icônes de pierre (dont la Transfiguration du Sauveur) composées de plusieurs blocs sculptés.

Résister à l'épreuve du temps

Cathédrale Saint-Georges. Intérieur, Croix de Sviatoslav. Crucifix sculpté et peint d'une cathédrale du début du XIIIe siècle William Brumfield. 30 juin 1995 William Brumfield. 30 juin 1995

À la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, l'ancienne cathédrale a été encastrée dans des structures supplémentaires qui menaçaient de submerger la structure reconstruite par Ermoline. Dans la première moitié du XIXe siècle, l'intérieur a été recréé avec des peintures murales attribuées à Timofeï Medvedev, un artiste autodidacte serf d'origine. Une grande partie de cette œuvre a survécu et montre une assimilation très aboutie de la peinture de la Renaissance italienne.

Malgré plusieurs initiatives, les plans de la fin du XIXe siècle visant à restaurer la cathédrale Saint-Georges n'ont pas été réalisés. Une cathédrale adjacente, dédiée à la Trinité et construite en briques rouges lourdes, a été consacrée en 1915 dans le but de remplacer la chapelle agrandie de la Trinité attachée à la cathédrale Saint-Georges.

Cathédrale Saint-Georges. Fragment de calcaire sculpté (jeune fille endormie) William Brumfield. 22 août 2013 William Brumfield. 22 août 2013

Après la fermeture de la cathédrale Saint-Georges en 1923, les travaux de restauration commencèrent sérieusement sous la direction des spécialistes renommés Piotr Baranovski et Igor Grabar. Achevées en 1936, leurs principales réalisations ont été poursuivies en 1957-62 et dans les années 1980 par Gueorgui Vagner.

Grâce aux efforts dévoués d'érudits et de spécialistes des musées, la cathédrale Saint-Georges du Kremlin Iouriev-Polski est la dernière relique de la riche culture de Vladimir-Souzdal avant l'invasion mongole.

Cathédrale Saint-Georges. Cathédrale de la Trinité du début du XXe siècle à gauche. Arrière-plan : monastère de l'Archange Michel William Brumfield. 21 août 2013 William Brumfield. 21 août 2013

Au début du XXe siècle, le photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a développé un procédé complexe pour la photographie couleur. Entre 1903 et 1916, il a parcouru l'Empire russe et a pris plus de 2 000 photographies avec ce processus, qui impliquait une triple exposition sur plaque de verre. En août 1918, il quitte la Russie et finit par s’installer en France où il retrouve une grande partie de sa collection de négatifs sur verre, ainsi que 13 albums de tirages contact. Après sa mort à Paris en 1944, ses héritiers vendent la collection à la Bibliothèque du Congrès (Washington D.C.). Au début du XXIe siècle, la Bibliothèque a numérisé la collection Prokoudine-Gorski et l'a mise gratuitement à la disposition du public mondial. Quelques sites Web russes ont maintenant des versions de la collection. En 1986, l'historien de l'architecture et photographe William Brumfield a organisé la première exposition de photographies de Prokoudine-Gorski à la Bibliothèque du Congrès. Au cours d'une longue période de travail en Russie qui débute en 1970, Brumfield a photographié la plupart des sites visités par Prokoudine-Gorski. Cette série d'articles juxtapose les vues de Prokoudine-Gorski sur les monuments architecturaux avec des photographies prises par Brumfield des décennies plus tard.

Dans cet autre article, William Brumfield nous emmène à la découverte des fresques du monastère Saint-Cyrille-Belozersk, ce trésor unique du Nord de la Russie.

