L'église de l'Intercession-de-la-Vierge sur la Nerl, ce joyau médiéval divinement préservé

L'historien et expert en architecture William Brumfield examine de plus près l'église de l'Intercession sur la Nerl, une église orthodoxe russe du XIIe siècle et un symbole de la Russie médiévale.

Au début du XXe siècle, le chimiste et photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a mis au point un procédé complexe permettant de réaliser des photographies aux couleurs vives et détaillées. Sa vision de la photographie comme forme d'éducation et de diffusion du savoir a été démontrée avec une clarté particulière par ses clichés de l'architecture médiévale dans les lieux de peuplement historiques au nord-est de Moscou, comme la cité de Vladimir, qu'il a visitée au cours de l'été 1911. Mes visites personnelles se sont déroulées sur une période de plusieurs décennies, de 1972 à 2009.

Une oasis calcaire

Bogolioubovo. Église de l'Intercession sur la Nerl, vue sud-ouest. 16 mai 1995 William Brumfield William Brumfield

L'un des moments déterminants de l'histoire de la Russie a été la décision, au tournant du XIIe siècle, d'accélérer le développement du territoire fertile du nord-est de la Rus' de Kiev, comme on appelait alors les terres médiévales des Slaves orientaux. La forteresse de Vladimir a été établie en 1108 sur la rivière Kliazma par Vladimir II Monomaque (1053-1125), qui a régné en tant que grand-prince à Kiev de 1113 à 1125. En 1046, son père, Vsevolod Ier, avait épousé une parente de l'empereur byzantin Constantin IX Monomaque et Vladimir a ainsi pu adopter ce sobriquet prestigieux.

Vladimir. Cathédrale Saint-Démétrius, vue ouest. Été 1911 Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Le règne de Vladimir Monomaque est considéré comme l'un des plus productifs de l'histoire de la Rus' de Kiev et, sous sa direction, la région autour de Vladimir est devenue un centre politique et économique dans les terres des Slaves orientaux. Une indication de la richesse de cette culture a survécu dans les églises monumentales érigées dans la région par les descendants de Monomaque dans la seconde moitié du XIIe siècle.

Église de l'Intercession sur la Nerl, vue sud-ouest. 6 mars 1972 William Brumfield William Brumfield

Bien que le principal matériau de construction à cette époque ait été le bois, Vladimir et les localités environnantes ont connu un essor de la construction d'églises en pierre calcaire, dite pierre blanche. Un exemple notable est la cathédrale dédiée à saint Démétrius de Thessalonique. Construite entre 1194 et 1197, la cathédrale Saint-Démétrius présente des façades finement sculptées et faisait partie d'un ensemble de palais créé par Vsevolod III, petit-fils de Monomaque et souverain de la principauté de Vladimir de 1174 à 1212. Prokoudine-Gorski a pris plusieurs photographies de ce chef-d'œuvre au cours de l'été 1911.

Dieu bien-aimé

Bogolioubovo. Monastère de la Nativité de la Vierge, vue est. De gauche à droite: Église de l'Annonciation; cathédrale de la Nativité de la Vierge; cathédrale de l'Icône de la Vierge de Bogolioubski; clocher et église de la Dormition au-dessus de la Porte Sainte. 26 mai 1997 William Brumfield William Brumfield

Le premier grand bâtisseur d'églises dans la région de Vladimir a été le tempétueux André Ier Bogolioubski, demi-frère de Vsevolod III et fils de Iouri Dolgorouki (1099-1157), qui est considéré comme le fondateur de Moscou. Après la mort de ce dernier en 1157, André a décidé de faire de Vladimir – et non de Kiev – sa capitale, et y a régné en tant que grand-prince des terres de Vladimir-Souzdal de 1157 à 1174.

Église de l'Intercession sur la Nerl, intérieur. Vue nord-est avec le dôme. 19 juin 1994 William Brumfield William Brumfield

Parmi ses nombreux projets de construction figure une résidence à Bogolioubovo, établie en 1158 juste au nord-est de Vladimir, près de la confluence de la rivière Nerl avec la Kliazma, qui fait partie du bassin de la Volga. Selon la légende, le nom Bogolioubovo (provenant de « bogoliouby », ou « Dieu bien-aimé ») est né d'un épisode lié à l'une des icônes russes les plus vénérées, connue sous le nom de « Notre-Dame de Vladimir » ou « Vierge de Vladimir ». Amenée de Constantinople à Kiev vers 1130 comme cadeau au prince Mstislav, l'image sainte fut placée dans une église de la résidence princière de Vychgorod.

Bogolioubovo. Passage et tour d'escalier du palais du XIIe siècle du prince André Bogolioubski, vue nord-est. 19 juin 1994 William Brumfield William Brumfield

Or, en 1155, alors qu'il était jeune prince, André a emporté la précieuse icône de Vychgorod pour renforcer son nouveau centre de pouvoir à Vladimir. La légende raconte que pendant le transport de l'icône, les chevaux tirant le chariot se sont arrêtés sur ce site près de Vladimir et ont refusé d'aller plus loin. Cette nuit-là, André a eu une vision de l'image sacrée de la Vierge Marie.

Sur ce site « aimé de Dieu » (Bogolioubovo), entre 1158 et 1165, des bâtisseurs ont donc érigé un ensemble d'églises dédiées à la Nativité de la Vierge, ainsi qu'un palais attenant en pierre blanche – une rareté dans la Russie médiévale. Bien que le palais lui-même ait disparu depuis longtemps, il subsiste par un passage qui le reliait à l'angle nord-ouest de l'église et par une tour d'escalier en pierre, où André est mort des blessures infligées par les conspirateurs au cours de l'été 1174.

Monastère de Bogolioubovo. Cathédrale de la Nativité de la Vierge, vue ouest. À gauche: passage et tour d'escalier du palais du XIIe siècle du prince André Bogolioubski. 18 juillet 2009 William Brumfield William Brumfield

Envahi par le prince Gleb de Riazan en 1177, Bogolioubovo a été dévasté en février 1238 et ses fortifications rasées lors de l'invasion mongole cataclysmique. Bien que les informations précises soient rares, un monastère a été fondé sur le site peut-être dès le XIIIe siècle et comprenait l'ancienne église, mais les restes du palais sont tombés en décrépitude.

Un symbole de protection divine

Monastère de Bogolioubovo. Cathédrale de la Nativité de la Vierge. Intérieur, vue sud avec le dôme et les fresques de la fin du XIXe siècle. 18 juillet 2009 William Brumfield William Brumfield

Paradoxalement, l'élévation d'André à la sainteté en 1702 a accéléré la destruction de son ensemble de Bogolioubovo, en particulier au XVIIIe siècle, qui a vu une expansion majeure du monastère. La plus grande perte a été l'effondrement, en 1723, de la cathédrale de la Nativité de la Vierge, suite à une tentative inepte d'agrandir ses fenêtres. La reconstruction de l'église a cependant permis de conserver certains des fragments d'origine, que l'on peut encore voir (sur les façades et à l'intérieur) dans l'ensemble monastique rénové.

La seule structure de Bogolioubovo qui a survécu dans une forme proche de l’originale est l'église de l'Intercession-de-la-Vierge sur la Nerl, d'une beauté lyrique, située à quelques pas du monastère. Construite en 1166 pour commémorer la victoire d'André sur les Bulgares de la Volga, l'église est dédiée à une vision miraculeuse de la Vierge au début du Xe siècle à Byzance. André a conféré à ce miracle une importance majeure en tant que symbole de la protection divine (le miracle est célébré au début du mois d'octobre dans le calendrier de l'église).

Bogolioubovo. Église de l'Intercession sur la Nerl, vue ouest. 29 mars 1994 William Brumfield William Brumfield

Les bâtisseurs du XIIe siècle ont choisi un site improbable, exposé aux crues printanières près du confluent des rivières Kliazma et Nerl, et l'ont aménagé en créant une colline artificielle pavée de pierres, qui non seulement protégeait l'église des hautes eaux et servait de contrefort aux profonds murs de fondation (cinq mètres), mais aussi de piédestal pour l'église elle-même, qui se reflète ainsi dans la rivière Nerl.

Église de l'Intercession sur la Nerl, vue ouest. 16 mai 1995 William Brumfield William Brumfield

L'église de l'Intercession semble avoir été renforcée par une galerie (démantelée par la suite), mais les proportions de la structure centrale sont exceptionnellement précises et raffinées. La structure s'élève sur deux niveaux : un étage inférieur de murs épais culminant dans une frise d'arcades et un étage supérieur de façades profondément encastrées dans les trois baies de chaque mur. L'accent vertical est renforcé par la surface en retrait des murs et par une légère inclinaison calculée vers l'intérieur, qui crée un effet de raccourci. Le dôme original, soutenu par un haut cylindre, ou « tambour », aurait eu une forme hémisphérique basse.

Seule survivante

Église de l'Intercession sur la Nerl. Façade ouest, baie centrale avec frise d'arcade. 16 mai 1995 William Brumfield William Brumfield

L'église de l'Intercession est le plus ancien monument de la région à présenter un message iconographique dans la pierre. Le calcaire blanc extrait dans la région fournissait un matériau durable adapté à la sculpture. Le développement rapide de cette forme d'ornementation extérieure dans les églises du Bogolioubovo d’André et l'apparition de portails en perspective avec des arcs sculptés suggèrent la participation de maîtres étrangers familiers du style roman d'Europe centrale.

Les éléments sculptés de la façade comprennent des figures bestiales et humaines. L'élément dominant de ce dernier groupe est la sculpture iconique du roi David, placée au sommet de la baie centrale de chaque façade. Intronisé, la main droite levée en signe de bénédiction et la gauche tenant un psautier, David est flanqué de deux oiseaux et de deux lions, signifiant à la fois soumission et protection.

Église de l'Intercession sur la Nerl. Façade ouest, baie centrale avec le roi David, des lions et des masques féminins. 18 juillet 2009 William Brumfield William Brumfield

La prééminence accordée à David suggère diverses interprétations : en tant qu'oint de Dieu, roi de Juda, il représente le chef guerrier qui a vaincu ses ennemis et unifié les différentes factions de son royaume – des actions qu'André aurait comparées à ses propres campagnes fréquentes visant à consolider le pouvoir au sein de la Rus' et à vaincre des ennemis extérieurs tels que les Bulgares de la Volga.

Bien que les sources écrites fassent référence à André comme à un « second Salomon », il est probable qu'il voulait plutôt être comparé au roi David, souverain fort et guerrier victorieux. En s'efforçant d'unir les terres russes autour d'un nouveau centre de pouvoir dans le nord-est, André était manifestement conscient des utilisations symboliques de l'architecture, notamment dans cette église, qui témoigne du pouvoir de l'intercession divine invoquée dans les Psaumes.

Église de l'Intercession sur la Nerl. Façade ouest, baie centrale avec lion et masque féminin. 16 mai 1995 William Brumfield William Brumfield

Plus précisément, le nom de l'église honore l'intercession de la Vierge, dont la protection est étendue au peuple de Vladimir et à son dirigeant craignant Dieu. Bien qu'aucune représentation de Marie n'apparaisse sur l'église de l'Intercession, le concept de son intercession est exprimé dans les vingt masques en haut-relief de vierges, placés légèrement sous les pignons incurvés (zakomars). Remarquables par leur forme primitive stylisée, ces masques suggèrent non seulement l'exaltation du féminin dans l'art religieux orthodoxe, mais aussi la célébration indigène de la fertilité et la vénération de la terre russe en tant qu'être féminin.

Église de l'Intercession sur la Nerl, vue sud-ouest. 16 mai 1995 William Brumfield William Brumfield

Une variété de formes prolifère sur les consoles soutenant les colonnes de la frise de l'arcade, telles que des masques féminins, des gueules de lion, des léopards, des groins de porc, des griffons et autres chimères. Ces figures sont vraisemblablement tirées du Physiologos, un ouvrage ayant eu un impact considérable sur la sculpture architecturale et l'art manuscrit dans toute l'Europe médiévale et qui est l'un des textes séculaires importés de Byzance en Rus'. L'attrait du Physiologos provenait de son mélange de contes populaires de la nature avec une interprétation allégorique et chrétienne de bêtes souvent fantastiques.

Église de l'Intercession sur la Nerl. Façade ouest, colonne de frise d'arcade soutenue par un bloc de console avec une tête de femme sculptée. 18 juillet 2009 William Brumfield William Brumfield

Il ne reste pratiquement rien de l'art intérieur original. Bien que les murs aient été recouverts de fresques, celles-ci ont disparu après des siècles de négligence et de conditions difficiles. Seules les proportions sublimes des murs en pierre calcaire taillée sont restées.

Église de l'Intercession sur la Nerl. Façade sud, baie droite, frise de l'arcade avec des colonnes soutenues par des blocs en console avec des sculptures de bêtes fantaisistes. 6 mars 1972 William Brumfield William Brumfield

C'est un miracle que l'église ait survécu, d'autant plus qu'elle aurait pu être démolie au XVIIIe siècle pour récupérer des matériaux de construction. Le dôme en bulbe est une déformation du XIXe siècle et la ligne de toit actuelle masque la base du tambour de la coupole, ainsi que sa relation avec les pignons incurvés, mais le projet original des constructeurs est toujours clairement visible.

Église de l'Intercession sur la Nerl. Façade ouest, frise de l'arcade avec des colonnes soutenues par des blocs en console avec des têtes sculptées de bêtes fantastiques. 18 juillet 2009 William Brumfield William Brumfield

Des travaux de conservation essentiels ont été entrepris en 1979-1981 et, au début des années 1990, l'église de l'Intercession a été reconsacrée pour une utilisation active. L'église étant devenue un lieu de pèlerinage, tandis que des modifications ont été apportées autour du site. J'ai eu la chance de pouvoir photographier le sanctuaire lorsqu'il était encore en état de grâce.

Église de l'Intercession sur la Nerl, vue nord-est. 26 mai 1997 William Brumfield William Brumfield

Au début du XXe siècle, le photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a mis au point un procédé complexe de photographie en couleur. Entre 1903 et 1916, il a voyagé à travers l'Empire russe et a pris plus de 2 000 photographies avec ce procédé, qui impliquait trois expositions sur une plaque de verre. En août 1918, il a quitté la Russie et s'est finalement installé en France, où il a retrouvé une grande partie de sa collection de négatifs sur verre, ainsi que 13 albums de tirages par contact. Après sa mort à Paris en 1944, ses héritiers ont vendu la collection à la Bibliothèque du Congrès américain. Au début du XXIe siècle, celle-ci a numérisé la collection de Prokoudine-Gorski et l'a mise gratuitement à la disposition du public mondial. Quelques sites web russes proposent désormais des versions de la collection. En 1986, l'historien de l'architecture et photographe William Brumfield a organisé la première exposition de photographies de Prokoudine-Gorski à la Bibliothèque du Congrès. Au cours d'une période de travail en Russie débutant en 1970, Brumfield a photographié la plupart des sites visités par Prokoudine-Gorski. Cette série d'articles juxtapose les vues des monuments architecturaux de Prokoudine-Gorski avec les photographies prises par Brumfield des décennies plus tard.

