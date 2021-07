Les sept édifices civils les plus anciens de Moscou

Fait évident, la plupart des structures les plus anciennes de Moscou sont des églises. Mais cet article se concentre sur les plus anciennes maisons civiles - des demeures familiales et des ambassades étrangères à la plus ancienne salle de réception du Kremlin en passant par la malterie d'un ancien monastère.

Maison Iarochenko

Legion Media Legion Media

Ruelle Podkolokolny, 11/11/1

La fondation de la maison Iarochenko, probablement le plus ancien immeuble d'appartements de Moscou, existait au milieu du XVIIe siècle, ce qui est visible grâce à des parties de la maçonnerie. La maison a changé des dizaines de fois de propriétaires et se trouve au coin de la place Khitrovskaïa - au cœur d'un ancien quartier du centre-ville de Moscou, où avant les années 1920, criminels et voyous vivaient dans des appartements partagés dans des maisons de pension, comme celle-ci. L’immeuble est toujours habité, et constitue un havre de paix à quelques minutes du Kremlin.

Palais de la famille Golitsyne

NVO (CC BY-SA 3.0) NVO (CC BY-SA 3.0)

Ruelle Krivokolenny, 10

Ce palais, construit au XVIIe siècle, a été le témoin tous les événements possibles et imaginables. Au début du XVIIIe siècle, elle appartenait à Reinhold von Loewenwolde, un favori de Catherine Ière (1684-1727). Passé ensuite par différents propriétaires, le bâtiment a abrité une école de musique, un hôpital, une pension et une typographie, où le poète Sergueï Essenine a travaillé pendant une courte période.

À l’époque soviétique, le palais a été divisé en appartements partagés. Il est maintenant abandonné, bien qu'à l'intérieur, il y ait des poêles en faïence d'origine et un escalier en fonte. En attendant sa restauration, l’édifice se dégrade lentement.

Palais d'Averki Kirillov

Dmitri Serebriakov/TASS Dmitri Serebriakov/TASS

Quai Bersenevskaïa, 20

Rare exemple de la richesse de l'architecture civile russe, ce bâtiment a été construit à la fin du XVIIe siècle. Plus tard au début du XVIIIe siècle, il a été partiellement reconstruit et les décorations extérieures ont été ajoutées. Pendant 55 ans, de 1868 à 1923, la Société archéologique de Moscou y avait son siège. L’église voisine de Saint-Nicolas fait également partie de l'ensemble de palais.

« Vieille cour anglaise »

Legion Media Legion Media

Rue Varvarka, 4A

La dénommée « Vieille cour anglaise » est un bâtiment civil russe du XVIe siècle qui, à partir des années 1550, abritait l'ambassade commerciale et politique d'Angleterre à Moscou. Le bâtiment a été accordé aux Anglais par Ivan le Terrible. Au XVIIIe siècle, la maison est devenue propriété privée, et à l'époque soviétique, elle a été divisée en appartements partagés. Dans les années 1960, le bâtiment a été redécouvert et restauré, sa planification intérieure initiale a été restituée. Le 18 octobre 1994, le musée de la Vieille cour anglaise a été inauguré en ces lieux : Sa Majesté Elizabeth II et le prince Philippe étaient présents.

Palais Volkov-Youssoupov

Legion Media Legion Media

Ruelle Bolchoï Kharitonievski, 21

Palais du XVIIe siècle préservé, le palais Volkov-Youssoupov était un joyau de l'architecture moscovite du début du XVIIIe siècle, lorsqu'il appartenait à Piotr Chafirov, vice-ministre des Affaires étrangères sous Pierre le Grand, puis, à Grigori Youssoupov, un ami de jeunesse du tsar Pierre. La famille Youssoupov possédait le palais, qui avait son propre verger et un théâtre. Pendant une courte période, le jeune Alexandre Pouchkine a vécu ici avec son père, qui louait un appartement dans l'une des ailes du palais. Actuellement, le palais est en bon état et en partie restauré.

Palais à Facettes

Legion Media Legion Media

Kremlin de Moscou, place Sobornaïa, 1

Construit au Kremlin de Moscou en 1487-1491, le Palais à Facettes a été créé par les architectes italiens Marco Ruffo et Pietro Solari spécialement pour les grandes cérémonies à la cour moscovites. Le bâtiment tire son nom de la forme de sa façade orientale de couleur blanche. Le Palais à Facettes a vu tous les tsars et empereurs de Russie - même après le déplacement de la capitale à Saint-Pétersbourg, le couronnement et l'onction des tsars avaient eu lieu dans la cathédrale de la Dormition de Moscou, et les fêtes se déroulaient dans le Palais à Facettes situé à proximité.

Malterie du monastère Simonov

Legion Media Legion Media

Rue Vostochnaïa, 4; rue Varvarka, 4A

Cette bâtisse pourrait être qualifiée de « gratte-ciel du XVIIe siècle ». En effet, il n'y avait pas de bâtiments aussi hauts à Moscou vers 1677-1680, quand elle a été construite - à l'exception, bien sûr, des clochers. Si elle appartenait au monastère Simonov, un cloître datant du XIVe au XVe siècle, la fonction de cet édifice était strictement civile – c’était soit une malterie soit une grange pour le stockage des aliments. Actuellement, c'est l'un des rares bâtiments qui soit resté intact après la démolition du monastère Simonov dans les années 1930.

