En images: le cabinet Zaha Hadid érigera une banque futuriste à Moscou

La banque russe Sberbank procède actuellement à la construction de son technopôle au sein du centre d’innovations Skolkovo, à Moscou. À l’issue d’un concours international, c’est le projet du célèbre cabinet britannique Zaha Hadid Architects qui a été retenu.

Il prévoit l’érection d’un immeuble de neuf étages et d’une superficie de 266 000 m² en forme de flèche. Ses locaux pourront accueillir plus de 14 000 employés.

Au centre de cet édifice futuriste doté de lignes douces – habituelles pour les bureaux – s’étend un atrium gigantesque avec un toit-coupole en verre reposant sur une colonne en forme d’arbre haute de 50 mètres.

Outre l’espace de travail, il accueillera 24 cafés et restaurants, une bibliothèque, un hôtel et des salles réservées au sport et au yoga. Ces zones récréatives seront déployées au dernier étage. En outre, une partie des bureaux et zones de repos se succéderont, formant une chaîne.

Le projet comprend par ailleurs des jardins d’hiver.

Près du technopôle, s’étendront une zone réservée aux promenades, avec un square, des fontaines et un étang ovale. Il s’agit de l’un des derniers projets du bureau sur lesquels la légendaire Zaha Hadid a travaillé en personne.

C’est au cours de l’année 2022 que l’édifice devrait être érigé.

