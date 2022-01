Cinq hippodromes russes dotés d’une longue histoire

Les Russes sont fascinés par les courses de chevaux depuis le début des années 1830. Leur amour pour ce sport a résisté à l'épreuve du temps, et il est facile de comprendre pourquoi : il regorge d'activités amusantes, d’excitation et d'apprentissage pour toute la famille.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Hippodrome de Krasnodar

Vitali Timkiv/Sputnik Vitali Timkiv/Sputnik

Le climat local méridional signifie qu'il fait presque toujours chaud ici, et il est donc possible d'entraîner des chevaux de course même en hiver. Les pur-sang, arabes et Akhal-Tekés sont des habitués du parcours de Krasnodar. L'histoire du site remonte à 1868, lorsque les premières compétitions équestres du Kouban (région géographique ensoleillée du sud de la Russie, sur la mer Noire) ont eu lieu ici. L'Ataman des cosaques du Kouban et le gouverneur de la région, le comte Soumarokov-Elston, ont créé des courses hippiques annuelles pour encourager l'élevage de chevaux et le développement de l'équitation dans le pays.

Fiodor Savintsev/TASS Fiodor Savintsev/TASS

Environ 150 ans plus tard, il semble que cette politique en faveur du sport hippique soit toujours un succès, les courses de chevaux attirant des foules de personnes désireuses de vibrer en admirant le spectacle.

Hippodrome de Piatigorsk

Denis Abramov/TASS Denis Abramov/TASS

L’hippodrome de Piatigorsk, l’un des plus anciens et des plus grands de Russie, a officiellement ouvert ses portes en 1885. Le parcours situé dans la région de Stavropol est situé à la périphérie de la ville méridionale de Piatigorsk, à environ 1 500 km de Moscou. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Piatigorsk était occupée par les troupes nazies, aucune course de chevaux n'y a été organisée. Après la libération de la ville, l'hippodrome a repris du service en 1944. Aux côtés des demi-sang et des pur-sang, les chevaux arabes ont foulé la piste locale, et jusqu'en 2001, l'hippodrome était le seul de Russie où les pur-sang arabes étaient préparés pour les sports équestres.

Denis Abramov/TASS Denis Abramov/TASS

En été, la vaste piste de course, entourée de montagnes et chauffée par le soleil du sud, accueille certaines des épreuves équestres les plus époustouflantes.

Hippodrome de Grozny

Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Un centre équestre flambant neuf a ouvert ses portes à Grozny, la capitale de la République de Tchétchénie, en octobre 2021. Selon l'agence de presse TASS, le nouveau parcours est en passe de devenir l'un des principaux sites sportifs de Russie et a une capacité de 3 000 spectateurs. Il accueillera des courses de pur-sang.

>>> Rapide comme l’éclair et symbole national: la troïka russe en dix faits

Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

La nouvelle installation comprend un centre vétérinaire, une grande variété de bâtiments et d'espaces équestres, des écuries et des hangars, ainsi que des piscines intérieures et extérieures réservées aux chevaux. Les cow-boys en herbe auront la possibilité d’y prendre une leçon d'équitation. Les passionnés de chevaux se familiariseront également avec les règles de sécurité, le soin des chevaux, la selle, les balades en sentiers et d'autres activités. C’est connu : l'équitation est un excellent exercice cardiovasculaire qui tonifie le ventre et les jambes.

Circuit de Kazan

Legion Media Legion Media

L'histoire de l'hippodrome de Kazan remonte à 1868, lorsque les premières courses de chevaux ont eu lieu à côté des grands et magnifiques lacs Kaban. Au fil des siècles, les formes architecturales ont évolué et se sont développées, s'adaptant à la nouvelle réalité du terrain.

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Il y a douze écuries, où les chevaux de course vivent et s'entraînent. De nombreuses courses hippiques se déroulent régulièrement sur l'hippodrome de Kazan, suffisamment grand pour accueillir environ 6 000 spectateurs. Avec une superficie totale de près de 90 hectares, c'est le plus grand de Russie et l'un des plus grands d'Europe. Il y a aussi un musée des courses de chevaux qui présente plusieurs décennies d'équitation en Russie.

Hippodrome central de Moscou

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

L’hippodrome de Moscou est un monument historique et une attraction touristique majeure. Les premières courses de chevaux ont eu lieu ici en 1834 et il a longtemps été associé à la dynastie des Romanov. Alexandre Romanov (le futur Alexandre II) s’y est en effet rendu en 1837, tandis qu'en septembre 1851, l’endroit a accueilli des courses de chevaux réservées à la crème de la crème de l’aristocratie. L'empereur Alexandre II, le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch (cousin germain de Nicolas II), ainsi que Charles de Prusse et le grand-duc héritier de Saxe-Weimar y ont assisté.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Cependant, les courses hippiques n'attiraient pas que des hommes. En 1876, Maria Fiodorovna, épouse de l'empereur russe Alexandre III, assista à une course de chevaux. La même année, les premiers totes (bureaux de paris hippiques) ont été lancés à l'hippodrome de Moscou.

Legion Media Legion Media

Après la révolution bolchévique de 1917, lorsque la Russie a été ravagée par la guerre civile, Vladimir Lénine s'est adressé au prolétariat à l'hippodrome de Moscou, qui servait principalement de lieu de meetings politiques à l'époque. Lorsque la Grande Guerre patriotique éclata, les cris des jockeys durent à nouveau être interrompus, le centre équestre ayant été évacué d'abord vers Kouïbychev (aujourd'hui Samara), puis vers Sverdlovsk (aujourd'hui Ekaterinbourg) pour des raisons de sécurité. En 1949, le bâtiment et les étables ont été incendiés et presque ravagés. En 1955, le légendaire architecte russe Ivan Joltovski a conçu le nouveau bâtiment, considéré comme un joyau de l'architecture soviétique. L'hippodrome de Moscou, qui peut accueillir 3 500 spectateurs, est devenu un monument emblématique de la ville.

Anatoli Lomohov/Global Look Press Anatoli Lomohov/Global Look Press

Certaines des courses les plus populaires qu'il accueille à notre époque sont la Coupe du président en été et le Championnat de troïka russe en hiver. La troïka traditionnelle (un traîneau tiré par trois chevaux) est apparue en Russie au XVIIIe siècle, la première course ayant été organisée à Moscou en 1847. C'est toujours un grand spectacle pour les familles en quête d'une façon amusante de se débarrasser du blues hivernal.

Dans cet autre article, nous vous présentons en images comment la tradition arabe des courses de chameaux a conquis les steppes de Russie.



Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.