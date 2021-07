Par fleuves et mers: les croisières les plus inoubliables (et les plus chères) à effectuer en Russie

Admirez les volcans du Kamtchatka, prenez part à un rituel d'initiation aux explorateurs polaires et visitez les confins de l'Eurasie. Tout cela, et bien d'autres choses encore, peuvent être réalisées au cours des plus incroyables croisières à travers la Russie.

Les croisières à bord de navires à moteur sont l'un des moyens les plus confortables de rejoindre les îles isolées d'Extrême-Orient ou les sites naturels de la péninsule de Taïmyr, dans le Grand Nord russe. Et quelle beauté peut-on voir en chemin !

Sur l’Enisseï jusqu'au permafrost de l'Arctique

Lac Kharpitcha, sur le plateau de Poutorana Legion Media Legion Media

Le voyage de Doudinka à Krasnoïarsk (ou l’inverse) est l'une des croisières les plus fascinantes de Russie, très prisée par les Russes et les étrangers.

Au cours de l'expédition, les passagers traversent le cercle polaire, subissent un rituel d'initiation aux explorateurs polaires, visitent la voie ferrée la plus septentrionale (et la plus abandonnée), qui a été construite par des prisonniers du Goulag et gravissent le plateau de Poutorana, un massif montagneux incroyablement pittoresque, caché de la civilisation.

La distance de près de 2 000 kilomètres le long du fleuve Enisseï est parcourue en 11 à 12 jours sur des bateaux à moteur confortables équipés de restaurants haut de gamme, de salles de sport et de zones spa afin que les voyageurs ne s'ennuient pas pendant le trajet.

Cependant, il faut tenir compte du fait que cet itinéraire est le plus cher de Russie. Le coût du voyage commence en effet à partir de 500 000 roubles (5 787 euros). Cela comprend les trois repas quotidiens à bord et toutes les excursions, notamment un tour en hélicoptère sur le plateau de Poutorana et une partie de pêche.

Sur la mer Blanche jusqu’à l’archipel des Solovki

Monastère des Solovki Legion Media Legion Media

Il est possible de se rendre aux îles Solovki uniquement par voie maritime, l'aéroport local fonctionnant irrégulièrement.

Le port le plus proche se trouve à Rabotcheostrovsk (en République de Carélie), mais il est plus intéressant de se rendre dans cet archipel légendaire dans le cadre d’une croisière. Ces circuits comprennent, sur plusieurs jours, diverses îles (sur lesquelles vous visiterez un monastère ancien, une ancienne caserne de prison, des labyrinthes de pierre), difficiles à atteindre par vos propres moyens, et font également escale dans les ports d'Arkhangelsk et dans certaines des cités les plus authentiques de Carélie.

Les itinéraires commencent à Saint-Pétersbourg, Arkhangelsk ou Moscou et durent de 7 à 20 jours. Les prix des voyages débutent à 50 000 roubles (579 euros).

Sur un brise-glace jusqu’au pôle Nord

Près de l'île Champ, de l'archipel François-Joseph Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

D'un coût incroyablement élevé (à partir de 25 300 euros), les réservations pour ce voyage commencent un an et demi avant le départ et les places se vendent comme des petits pains. Le périple débute à Mourmansk, la plus grande ville du monde située au-delà du cercle polaire. Les plaisanciers passent deux semaines à bord d'un véritable brise-glace à propulsion nucléaire, qui s'arrêtera périodiquement pour débarquer sur des îles de l'océan Arctique. Si le temps le permet, vous pourrez vous baigner dans l'océan et faire un pique-nique sur la banquise. L'itinéraire comprend une visite de l’archipel François-Joseph, ce qui vous permettra de prendre des photos d'ours polaires sans quitter votre cabine. Le point final n’est autre que le pôle Nord, puis le brise-glace revient au port.

Du Kamtchatka à la Tchoukotka

Sur l'île Wrangel Gerald Corsi/Getty Images Gerald Corsi/Getty Images

L'Extrême-Orient russe compte un grand nombre d'endroits difficiles d'accès qui attirent les touristes du monde entier. Les croisières vers les îles de l'Extrême-Orient partent de Petropavlovsk-Kamtchatski ou d'Anadyr et comprennent la visite d’îles reculées. L'île Wrangel est surnommée la « maternité des ours » : chaque année, au moins 300 ours blancs y mettent bas. L'île de la Grande Diomède est l'endroit où se croisent la ligne de changement de date et la frontière entre les États-Unis et la Russie (il n'y a que 4 kilomètres mais presque 24 heures de différence entre les deux pays !). Sur l'île d'Ittygran se trouve la mystérieuse Allée des baleines, un ancien sanctuaire eskimo. Enfin, le cap Dejnev constitue le point le plus oriental de l'Eurasie continentale. Certaines croisières incluent également des visites d'îles habitées par des oiseaux et des animaux marins uniques – en bref, les passagers accumuleront indubitablement une quantité phénoménale de souvenirs inoubliables !

Les croisières de deux semaines coûtent environ 700 000 roubles (8 100 euros).

Voyage arctique à travers la Iakoutie

Arrivée aux colonnes de la Lena Legion Media Legion Media

Le fleuve Lena, en Iakoutie, est l'un des rares endroits où l'on peut voir la nature dans sa forme la plus pure. L'itinéraire commence à Iakoutsk, la plus grande ville construite sur le permafrost, et se poursuit jusqu'au village de Tiksi, au-dessus du cercle polaire. Au cours du voyage, le navire fait escale aux spectaculaires colonnes de la Lena, l’une des merveilles de Russie, dans de petits villages evenks, où vous pourrez rencontrer des représentants de ce peuple autochtone, ainsi que dans des îles perdues de la mer de Laptev.

Un voyage de deux semaines le long du fleuve vous coûtera environ 300 000 roubles (3 475 euros).

