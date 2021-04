Sept châteaux pseudo-gothiques de Russie à découvrir

Ces lieux touristiques populaires flanqués de tours médiévales et dotés de statues de chevaliers à l'entrée sont, en fait, des hôtels modernes, des parcs à thème et même... des datchas.

1. Château Garibaldi dans la terre natale des voitures Lada

L'une des principales attractions de la région de Samara est l'immense château gothique Garibaldi, construit par l'homme d'affaires local Oleg Kouzitchkine dans les années 2010 et nommé en l’honneur de son père. Ce château est situé près de la ville de Togliatti, où se trouve l'usine automobile Avtovaz, qui produit les célèbres Lada. Les toits et les tours sont en ardoise, tandis que l'entrée est « gardée » par d'énormes griffons de bronze.

Le château Garibaldi était censé être un hôtel, mais l’intérieur n’est pas encore terminé. Cependant, son jardin fleuri, agrémenté d'une fontaine, est ouvert 24h/24 et 7j/7 et de nombreux visiteurs viennent prendre des photos avec le château pseudo-gothique en arrière-plan. Cet endroit est particulièrement populaire pour les séances photo de mariage.

2. Château Erken, un domaine viticole du Caucase du Nord

Ce château avec ses hautes tours, ses portes en fer massives et son petit lac avec des cygnes est situé dans la République de Kabardino-Balkarie (Caucase russe). Dans les années 1990, un agronome local a eu l'idée de développer l'industrie du vin en Russie et a décidé de construire un domaine viticole moderne dans le style d'un château français.

La plupart des terres environnantes sont occupées par des vignobles où l’on cultive des cépages classiques : Merlot, Chardonnay et Cabernet Sauvignon. Les visiteurs peuvent déguster tous les vins locaux dans la splendide salle de dégustation du château.

3. Satka : Disneyland de l'Oural

La ville industrielle isolée de Satka dans la région de Tcheliabinsk est l'un des endroits les plus visités de l'Oural. Ces dernières années, un homme d’affaires local a construit un grand parc à thème appelé « Sonkina Lagouna » (la lagune de Sonia), en l’honneur de sa petite-fille. Le parc ressemble à un château médiéval avec un moulin à vent, une chapelle et même un bateau pirate. Sur l'île voisine, vous trouverez un autre château avec des attractions pour enfants, des cafés et des intérieurs « anciens ».

4. Château-datcha en Sibérie

Qu'espérez-vous voir dans une datcha russe classique ? Tout sauf un château, n’est-ce pas ? Cet incroyable palais est situé près de la ville sibérienne de Tioumen. Et il n’a pas été construit par un riche oligarque ; au contraire, il appartient à un dentiste qui rêvait de transformer sa datcha en domaine de conte de fées.

5. Château avec piscine dans le sud de la Russie

Le village de Dourso près de Novorossisk est célèbre pour son « champagne russe », mais aussi grâce à cet hôtel géant qui présente l’apparence d’un palais médiéval. Situé assez loin de la plage et d'autres villes, il est néanmoins populaire pendant la majeure partie de l'année. La partie préférée des visiteurs est sa piscine chauffée en plein air.

6. « Château d’ordures » en Extrême-Orient

Valentina et Alexeï Krivov de la ville d'Artiom, dans le Primorié, étaient ouvriers du bâtiment. Lorsqu'ils ont pris leur retraite, ils ont décidé de transformer leur datcha en château. Difficile d’imaginer que cette maison avec colonnes, ornements et dômes élégants soit entièrement réalisée… à partir de déchets. Lors de sa construction, les Krivov ont simplement collecté des débris de construction dans les rues et chez les voisins.

7. Château de chevaliers pour les mariages dans la région de Moscou

Il y a quelques années, ce château est apparu dans le village de Glazovo, dans le nord de la région de Moscou. Il accueille des banquets de mariage et des fêtes d'entreprise. De l’intérieur, toutes les salles donnent l’impression que vous vous trouvez dans un ancien château de chevaliers. Il y a de vraies cheminées, un hôtel dans la tour et des lacs dans le parc. En hiver, en plus des fêtes, cet endroit est prisé pour le ski.

Dans cette publication découvrez sept châteaux russes oubliés par les guides touristiques.

