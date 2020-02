Découvrez le ski à Rosa Khoutor, la station la plus diversifiée de Sotchi

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À qui la station est-elle avant tout destinée ?

Rosa Khoutor est une station de sports d'hiver idéale pour les adeptes de glisse de tous niveaux.

La variété des pistes est le point fort de la station. « Il y a des pistes pour les enfants et les débutants ainsi que pour les skieurs plus avancés. Les autres stations offrent moins de choix », explique Alexeï, 41 ans, qui est venu à Rosa Khoutor avec son fils.

Rosa Khutor Rosa Khutor

Pourtant, tous les spots de Rosa Khoutor ne conviennent pas aux enfants ou aux débutants. « Parfois, des pistes faciles (vertes) se transforment en des pistes plus difficiles (bleues et rouges). En conséquence, ces pistes vertes fonctionnent plus comme un échauffement pour les skieurs avancés que comme un entraînement pur destiné aux débutants », explique Viktoria, 26 ans, montée pour la première fois sur des skis il y a peu de temps.

Bien que les débutants préfèrent la station de Gazprom Laura à Rosa Khoutor, personne ne conteste la supériorité de Rosa en ce qui concerne la variété des pistes.

Nikolaï Chevtchenko Nikolaï Chevtchenko

« Nous faisons du snowboard à Rosa Khoutor chaque année depuis cinq ans. La station fait tout ce qui peut être fait humainement : ils ont amélioré le service et les pistes sont en très bon état. La seule chose qu'ils ne peuvent pas influencer, c'est la météo, mais c'est de toute façon impossible. C'est pourquoi nous prévoyons toujours le voyage peu de temps à l’avance. Si le temps est trop chaud, nous laissons tomber », explique Dmitri, 30 ans, un habitué de Rosa Khoutor.

>>> Conte d'hiver: huit endroits de Russie à visiter dans le froid et la neige

Convient-elle aux skieurs avancés ?

Il y a beaucoup de pistes bleues, rouges et noires dans la station pour les skieurs avancés. C'est aussi l'une des meilleures stations de Sotchi pour le hors-piste.

« À Sotchi, vous avez essentiellement deux options pour le hors-piste, Rosa Khoutor et Krasnaïa Poliana », explique Denis, 29 ans, moniteur de ski.

« Ces deux stations ont l'altitude la plus élevée, et elles comportent toutes deux des zones forestières et beaucoup de descentes abruptes », dit-il.

Getty Images Getty Images

En résumé, après les Jeux olympiques d'hiver de 2014, cette station de Sotchi a hérité d’environ 100 km de pistes de qualité, ce qui en fait la plus diversifiée parmi les quatre disponibles dans la ville, et même dans toute la Russie.

Quelle est la différence entre les versants sud et nord ?

Lorsque vous atteignez le pic Rosa en téléphérique, vous ne voyez que le flanc nord de la montagne. C'est là que se trouvent la majorité des pistes. Cependant, vous pouvez également vous lancer du côté sud. Il est dominé par des pistes vertes relativement faciles à maîtriser avec quelques pistes rouges qui croisent parfois les vertes.

Bien que les pistes du versant sud soient plus courtes, elles offrent généralement un environnement beaucoup plus pittoresque que celles du côté nord. « Le côté sud est plus diversifié : il y a des rochers, des forêts et des zones ouvertes ainsi qu’une vue sur la mer. Il est plus beau que le flanc nord, mais le choix entre les côtés sud et nord se résume toujours aux compétences du skieur », explique Oksana, monitrice de ski à Rosa Khoutor.

Et les prix ?

En termes d'argent, Rosa Khoutor est aussi abordable que n'importe quelle autre station de ski de Sotchi. Une nuit dans l'un des hôtels haut de gamme coûte en moyenne 138 euros pour deux, avec des options économiques pour la modique somme de 55 euros.

Un trajet en taxi d'une heure depuis ou vers l'aéroport coûte environ 27 euros. Les forfaits de ski de deux jours à la station se vendent 95 euros chacun pendant la haute saison, soit de fin décembre à début janvier, et 48 euros à partir du 5 avril. L'achat d'un forfait de ski pour une période plus longue vous fera économiser de l'argent, mais la remise n'est pas très importante. Cliquez ici pour calculer individuellement le prix du forfait.

Nikolaï Chevtchenko Nikolaï Chevtchenko

La location d'un ensemble complet d'équipement, y compris les skis, les bottes, une combinaison de ski, un casque et des gants coûtera 49 euros par personne et par jour au tarif de base. Des équipements avancés peuvent être loués à un prix plus élevé. Cliquez ici pour calculer le prix individuellement.

L’addition moyenne pour le déjeuner ou le dîner dans l'un des restaurants locaux sera d’une vingtaine d’euros par personne (alcool non inclus).

>>> Skier à Sotchi: des étrangers vous expliquent à quoi ça ressemble vraiment

Étant donné que le complexe est éloigné des principales attractions de la région de Krasnaïa Poliana, il y a peu de tentation de dilapider son argent à Rosa Khoutor ; le divertissement le plus extravagant et le plus cher est le parapente depuis le sommet de la montagne - une balade pleine d'adrénaline qui coûtera environ 100 euros par personne.

Où séjourner ?

Nikolaï Chevtchenko Nikolaï Chevtchenko

Envisagez le Radisson Rosa Khutor cinq étoiles, le Park Inn by Radisson Rosa Khutor et le Mercure Rosa Khutor cinq étoiles, si vous voulez un accès facile aux magasins, bars, restaurants et au casino de Krasnaïa Poliana. Ceux qui préfèrent un séjour calme et paisible devraient plutôt envisager le Rosa Ski Inn, le Rosa Chalet, le Rosa Springs et le Rider’s Lodge, tous situés plus près des pistes.

Nikolaï Chevtchenko Nikolaï Chevtchenko

Les deux zones de Rosa Khoutor offrent différentes options d'hébergement pour en moyenne à 150 euros la nuit pour deux.

Et l’après-ski ?

À quelques exceptions près, la station accueille au moins deux événements sociaux chaque week-end. Les spectacles pop et rap en direct, les festivals de musique, les stand-ups et les compétitions sportives constituent l'essentiel des divertissements d'après-ski de la station.

Malheureusement pour les touristes étrangers, la plupart des activités sociales sont avant tout destinées au public russe. Cliquez ici pour les horaires complets des prochains mois.

Arthur Lebedev/Sputnik Arthur Lebedev/Sputnik

Et au-delà du ski ?

Les activités hors ski les plus remarquables proposées par la station sont le parapente, la luge (sous différentes formes), le tubing hivernal, le karting et même le tir à l'arbalète. Toutes les activités sont payées séparément. Cliquez ici pour une liste complète des activités disponibles et leurs horaires.

Nikolaï Chevtchenko Nikolaï Chevtchenko

>>> Comment ne pas gâcher votre premier voyage en Russie?

Rosa Khoutor convient-elle aux personnes voyageant avec des enfants ?

Absolument. La station organise des cours de ski pour les enfants dans une zone spécialement affectée, suffisamment confortable et sûre pour que les enfants apprennent la glisse. Les instructeurs sont toujours présents sur le site qui est partagé entre les différents « clubs enfants » opérant dans la station.

Les parents peuvent choisir de laisser leurs enfants dans l'un des clubs pour une heure ou une journée entière. Un mini zoo fonctionne également dans le complexe (moins de 5 euros par personne), ainsi qu'un centre de fitness pour les enfants (environ 7 euros par enfant).

Dans cet autre article , vous trouverez notre guide ultime consacré au ski à Sotchi.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.