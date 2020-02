Dix salles de cinéma de Moscou qui projettent des films en VO

En Russie, la plupart des films étrangers sont doublés. Mais certains cinémas diffusent des films en langue originale accompagnée de sous-titres russes - c'est donc une excellente occasion pour vous d'améliorer votre russe (et pour vos amis/partenaires non russophones de comprendre quelque chose !) tout en regardant un bon film.

1) 5 Zvezd

5 Zvezd (« 5 étoiles ») est idéalement situé en plein centre-ville - à seulement 2 minutes à pied de la station de métro Novokouznetskaïa. Dans ses six salles, il présente principalement des premières, mais vous pouvez aussi parfois regarder un film de la dernière saison. Le soir et le week-end les films sont généralement diffusés en VO avec des sous-titres russes. Ce qui est encore plus agréable - les billets sont parmi les moins chers de Moscou (souvent moins de 300 roubles, soit un peu moins de 5 euros). Achetez le vôtre sur leur site officiel (qui est, ironiquement, uniquement en russe).

Adresse : allée Bolchoï Ovtchinnikovski, N°16 (centre commercial Arkadia)

2) Zvezda

La salle de cinéma Zvezda (« Étoile ») située près de la station de métro Kourskaïa est conçue comme un café-théâtre. Au lieu des chaises habituelles, des tables rondes et des sièges moelleux ont été installés. Et un grand écran, bien sûr ! Il n'y a qu'un seul auditorium pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes, ce qui vous permet de vous immerger dans l'atmosphère intime du film. Les billets sont également très bon marché (tous à moins de 300 roubles, ou moins de 5 euros) et les horaires sont disponibles sur leur site Web (uniquement en russe également).

Adresse : rue Zemlianoï Val, N°18/22, bât. 2

3) Pionnier

Lassé des derniers blockbusters hollywoodiens ? Rendez-vous au cinéma Pionnier sur l’avenue Koutouzovski (près des stations de métro Stoudentcheskaïa ou Delovoï Tsentr). Ici, vous pouvez voir non seulement des premières mondiales, mais aussi des films d'art et essai et des films indépendants du monde entier (cinéma français, polonais, israélien et plus). Bien sûr, avec des sous-titres russes. Et leur site Web est en anglais ! Les billets coûtent 300-600 roubles, ou 5-10 euros, et peuvent être achetés en ligne.

Adresse : avenue Koutouzovski, N°21, bât. 1

4) Tsentr Dokoumentalnovo Kino

Le Centre de cinéma documentaire ne montre que 5 à 6 films par jour, parmi lesquels des longs métrages et de nouveaux documentaires en version originale avec des sous-titres russes. Il est situé près du musée de Moscou à la station de métro Park Koultoury - vous pourrez facilement combiner la visite du musée, le visionnage d'un film et une tasse de café à l'intérieur. Achetez les billets (environ 300-500 roubles, ou 5-8 euros) et consultez les horaires en ligne (en russe)

Adresse : boulevard Zoubovski, N°2, Bât. 7

5) Illusion

L'un des plus anciens cinémas de Moscou a été inauguré en 1966 dans l'un des sept gratte-ciel de Staline pour montrer des films des archives d'État du cinéma. Et c'est toujours le cas ! Ici, vous pouvez regarder des films soviétiques, ainsi que de vieux classiques européens et, bien sûr, les derniers films russes et hollywoodiens avec des sous-titres. Il y a des auditoriums habituels et des salles VIP plus petites, donc les prix des billets peuvent varier de 300 à 1 200 roubles, soit entre 5 et 20 euros. Consultez les horaires en ligne (en russe).

Adresse : Kotelnitcheskaïa Naberejnaïa, 1/15

6) Oktiabr

Le complexe de cinéma Oktyabr (« Octobre ») sur la rue Novy Arbat (près de la station de métro Smolenskaïa) est l'endroit idéal pour regarder toutes les dernières nouveautés. Et certaines sont montrées sans doublage, c’est-à-dire en VO. Le cinéma appartient maintenant à une grande chaîne appelée Karofilm, et vous pouvez trouver le programme complet sur leur site Web en russe. Les billets coûtent environ 600 roubles, soit moins de dix euros.

Adresse : Novy Arbat, N°24

7) Mir Iskousstva

Ce petit cinéma appelé « Monde de l’art » situé près de la station de métro Novoslobodskaïa montre tous les classiques ! Vous souvenez-vous de La vie est belle de Frank Capra (1946) ou de Strada de Federico Fellini (1945) ? Eh bien, vous avez une chance de les regarder à nouveau – et sur grand écran ! Vous pouvez consulter les horaires en ligne (en russe), mais vous devrez acheter les billets (pour environ 300 roubles, ou moins de 5 euros) directement sur place.

Adresse : rue Dolgoroukovskaïa, N°33, bât. 3

8) Horizon

Le théâtre se trouve à 10 minutes à pied de la station de métro Frounzenskaïa. Outre les films habituels, il accueille souvent différents festivals montrant des œuvres du monde entier, similaires au complexe « Oktiabr » sur la rue Arbat (voir le n°6 ci-dessus). Consultez les horaires en ligne (en russe) et prenez les billets pour 450 à 600 roubles (7-10 euros).

Adresse : avenue Komsomolski, 21/10

9) Domjour

Le complexe théâtral est situé dans le Dom Journalista (« Maison du journaliste »), ou Domjour en abrégé, près de la station de métro Arbat. Ici, vous pouvez visionner des films russes et hollywoodiens grand public, ainsi que de nouveaux films d'art rares de différents pays. Ce cinéma accueille régulièrement des festivals de cinéma européen et asiatique. Les billets ne coûtent que 180-360 roubles, soit 3-6 euros, et peuvent être achetés en ligne (en russe).

Adresse : boulevard Nikitski, N°2

10) Formoula Kino Loubianka

Ce grand cinéma est situé dans le centre commercial Detski Mir (« Monde des enfants »). Cependant, il ne diffuse pas seulement des dessins animés, rassurez-vous ! Il appartient à la chaîne « Formoula Kino » et le programme est similaire (plus ou moins) à celui de ses autres établissements. Certains films sont présentés en VO avec des sous-titres russes. Les billets (environ 800 roubles, un peu plus de 10 euros) peuvent être achetés en ligne (en russe).

