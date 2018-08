Ces sublimes vestibules de Saint-Pétersbourg que vous rêveriez d’appeler vôtres

En Russie, les gens appellent l’entrée et la cage d’escalier d’un bâtiment résidentiel le « podiezd », c’est-à-dire littéralement « l’entrée ». Mais Saint-Pétersbourg se distingue du reste de la Russie et là-bas, on appelle cela « paradnaïa », ce qui signifie « l’entrée d’honneur » (destinée à y parader).

Публикация от Парадные Санкт-Петербурга (@paradnye) 9 Июл 2018 в 9:51 PDT

Les habitants sont très fiers de leurs vestibules, bon nombre d’entre eux étant tout simplement magnifiques en comparaison avec les entrées ordinaires et uniformes des immeubles habituels.

Публикация от Парадные Санкт-Петербурга (@paradnye) 7 Дек 2017 в 8:43 PST

Le compte Instagram Paradnye fait découvrir les plus beaux et étonnants halls d’entrée de la ville. À noter que ses administrateurs ne révèlent pas l’adresse des lieux qu’ils photographient car ils ne veulent pas que trop de touristes se ruent dans ces endroits afin de prendre des selfies. Cependant, ils peuvent vous les donner si vous leur demander personnellement, alors écrivez-leur sans hésiter !

Публикация от Парадные Санкт-Петербурга (@paradnye) 17 Сен 2017 в 7:35 PDT

Ce compte n’est pas simplement un projet photographique, mais illustre également une volonté de favoriser la conservation de ces sites, en demandant par exemple aux abonnés de partager leur histoire et d’actualiser les informations sur ces vestibules, ainsi que sur d’autres endroits que les administrateurs n’auraient éventuellement pas encore découverts.

Публикация от Парадные Санкт-Петербурга (@paradnye) 15 Июл 2017 в 2:05 PDT

Les vestibules de Saint-Pétersbourg font partie des principaux symboles non officiels de la ville, et il y a beaucoup de passionnés prêts à vous faire découvrir les bâtiments les plus intéressants. Peu importe le moment, faites en sorte de trouver un guide pour les visiter, vous vous souviendrez à jamais de cette expérience.

Публикация от Парадные Санкт-Петербурга (@paradnye) 26 Ноя 2017 в 9:54 PST

Публикация от Парадные Санкт-Петербурга (@paradnye) 11 Мар 2018 в 11:11 PDT

Публикация от Парадные Санкт-Петербурга (@paradnye) 3 Июн 2018 в 12:09 PDT

Публикация от Парадные Санкт-Петербурга (@paradnye) 15 Июн 2018 в 1:03 PDT

Публикация от Парадные Санкт-Петербурга (@paradnye) 27 Мар 2018 в 8:54 PDT

Публикация от Парадные Санкт-Петербурга (@paradnye) 18 Ноя 2017 в 3:01 PST

Parcourir les toits de la ville est une autre façon de visiter Saint-Pétersbourg. Voici notre guide à propos de cette nouvelle tendance touristique.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.