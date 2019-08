Le nombre de touristes étrangers en Russie en hausse de 25% sur le premier semestre 2019

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Le nombre de Français ayant décidé de visiter la Russie dans un but touristique a presque crû de moitié!

Au cours du premier semestre 2019, le nombre de touristes étrangers en Russie s’est élevé à 1,967 million, soit une hausse de 25% par rapport à la même période l’an dernier (1,574 million), indique l’Association des tour-opérateurs russes (ATOR), s’appuyant sur les données du Service des frontières du FSB.

En ce qui concerne les principaux pays de provenance, la Chine figure en première position, loin devant ses concurrents, avec 591 980 individus (+32,1%). Viennent ensuite l’Allemagne (192 411, +17,6%), la Corée du Sud (169 588, +45,3%), les États-Unis (90 801, +0,8%), Israël (77 272, +32%), la France (72 899, +41%), l’Italie (59 583, +41,7%), le Royaume-Uni (56 443, +0,5%), l’Espagne (37 862, +54,8%) et l’Inde (31 705, +49,6%).

Une croissance stimulée par l’impact de la Coupe du Monde de la FIFA s’étant déroulée ici l’an dernier, mais aussi par l’assouplissement des régimes de visa, qui devrait par ailleurs se poursuivre avec par exemple, en octobre, l’entrée en vigueur du système de visa électronique pour Saint-Pétersbourg et sa région.

« La hausse d’intérêt la plus conséquente est visible sur les marchés européens, ceux des pays d’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient. Les marchés américain et britannique n’ont presque pas chuté, malgré les frictions géopolitiques, tandis que l’australien a même affiché une bonne croissance. Contrairement aux Européens, les touristes proprement "footballistiques" de nombreux pays d’Amérique latine, comme il avait été prédit, ne sont pas revenus cette année en Russie, c’est pourquoi les statistiques présentent une baisse des arrivées depuis le Brésil, l’Argentine, la Colombie, l’Uruguay, la Bolivie », commente Maïa Lomidze, directrice exécutive de l’ATOR.

À noter que, la haute saison touristique en Russie correspondant à la période estivale ainsi que partiellement à septembre, la dynamique réelle du secteur ne pourra être fidèlement dessinée qu’à l’issue des trois premiers trimestres de l’année.

