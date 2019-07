Un boom touristique attendu à Moscou à l’inauguration du parc d’attractions géant «L’Île aux Rêves»

Alors que son inauguration devrait avoir lieu en septembre prochain, le parc d’attractions « L’Île aux Rêves », actuellement en phase finale de construction dans le sud de Moscou, pourrait engendrer un accroissement des flux touristiques vers la capitale russe de pas moins de 16%, a estimé Amiran Moutsoïev, président du conseil des directeurs de la holding en charge du projet, lors du Forum d’urbanisme s’étant tenu en ville du 4 au 7 juillet.

« Le principal moteur du développement des flux touristiques est le divertissement. Dans chaque grande ville existent d’importants parcs thématiques, et Moscou avait besoin d’un tel projet. Grâce à lui, les flux touristiques, selon nos données, augmenteront de 16% », a-t-il en effet déclaré, cité par l’agence de presse TASS.

Mos.ru Mos.ru

Et d’ajouter que la composition sociale des touristes s’en retrouvera également changée, puisque si aujourd’hui la ville attire principalement des voyageurs d’affaires, L’Île aux Rêves, pensée pour toutes les catégories d’âge, devrait permettre d’attirer des familles, dont la durée de séjour sera aussi plus longue. Selon les estimations, le site devrait ainsi accueillir annuellement entre 4 et 6 millions de visiteurs.

Pour information, L’Île aux Rêves, projet pour lequel devrait être alloué un total de plus de 1,5 milliard de dollars, s’imposera comme le plus vaste complexe couvert de loisirs d’Europe et d’Asie. Il abritera un parc d’attraction, une galerie commerciale et de promenade ainsi qu’un parc paysagé. Il se consacrera principalement aux personnages de dessins animés russes, tels que Tchebourachka et le crocodile Guena, qui seront toutefois accompagnés de leurs homologues internationaux.

En 2018, le nombre de touristes à Moscou s’était élevé à 23,5 millions d’individus.

Dans cet autre article, nous vous présentons les lieux de Moscou à visiter absolument si vous voyagez avec vos enfants.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.