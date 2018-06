24 ou 48 heures à Saint-Pétersbourg: que faire dans la ville hôte de la Coupe du Monde 2018?

Premier jour

De 7h à 9h, promenade le long de la perspective Nevski

Legion Media Legion Media

Explorez l’artère principale de Saint-Pétersbourg avant qu'elle ne soit trop bondée de touristes - appréciez sa grandeur et son caractère imposant dès le matin quand la ville se réveille. Partez du pont Anitchkov (connu par les habitants comme le « pont aux chevaux ») et dirigez-vous vers l'Amirauté. Ne manquez pas l'épicerie de luxe Elisseïevsky et la beauté des cathédrales qui bordent Nevski.

De 9 h à 10 h, petit-déjeuner dans le style russe

Comme on dit, le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée : bouillie de céréales, crêpes et syrniki sont au menu. Il y a plusieurs bons endroits sur Nevsky, mais notez que la majorité des cafés n'ouvrent qu'à 9h. Allez à Stolle (Nevski N°11) pour goûter des tartes russes traditionnelles ou à Teremok pour tester la bouillie de sarrasin typique (Nevski N°60).

10h00 - 13h00, visite du cœur historique de la ville

Legion Media Legion Media

De nos jours, la place du Palais est considérée comme le véritable centre de Saint-Pétersbourg, même si la ville a été fondée de l'autre côté de la rivière Neva - sur l'île Zaïatchi. Les deux endroits sont accessibles à pied et offrent les vues les plus spectaculaires sur la « Venise du Nord ». Prenez une photo en face du Palais d'Hiver et traversez le fleuve sur le Pont du palais. Vous vous trouvez sur la flèche de l'île Vassilievski, où deux colonnes rappellent aux gens qu'un port maritime s’y trouvait autrefois.

De 13h00 à 15h00, pique-nique dans les jardins impériaux

Revenez à la terre ferme via le pont Troïtski et dirigez-vous vers le jardin d'été - le premier jardin public en Russie. Pique-niquez sur le banc entouré de statues antiques, de fleurs et de fontaines. Dans le passé, seuls les hôtes de Pierre Ier y étaient invités, et de nos jours l'entrée du parc est absolument gratuite.

De 15h00 à 18h00, visite de l'église du Saint-Sauveur-sur-le-sang-versé

Vous ne pouvez pas quitter la ville sans avoir vu les 7 000 mètres carrés de mosaïques qui ornent cette église. Construite sur le lieu de l'assassinat du tsar Alexandre II, c'est un exemple rare de l'architecture russe traditionnelle au sein d’un Saint-Pétersbourg à prédominance européenne. Notez que vous devrez acheter un billet pour entrer, mais en été l’accès est possible jusqu’à une heure tardive (10h30-22h30, fermé le mercredi).

De 18h00 à minuit, excursion en bateau et dîner rue Rubinstein

Legion Media Legion Media

Les rivières et les canaux occupant 10% du territoire de la ville, il est fortement conseillé de faire un tour en bateau-mouche. Si par la suite vous avez envie de faire la fête comme un Russe, rendez-vous rue Rubinstein, où se trouvent plus de 50 bars et restaurants. La vie nocturne de Saint-Pétersbourg se concentre ici : les gens sont assis aux terrasses en plein air, les musiciens de jazz divertissent les passants, et les jeunes poètes boivent près du monument à l'écrivain russo-américain Sergueï Dovlatov.

De minuit à 4h00, admirez la levée des ponts et saluez le coucher de soleil

Alexei Danichev /Sputnik Alexei Danichev /Sputnik

Les célèbres ponts de Saint-Pétersbourg sont un inconvénient pour les habitants et une forme de divertissement pour les touristes. À partir d’une heure du matin, ils restent ouverts pendant plusieurs heures, alors assurez-vous de vous trouver sur la rive droite de la Neva. Vous pouvez les admirer d'un bateau, en faisant un tour à vélo, ou simplement en marchant du palais au pont Troïtski (les deux sont les plus centraux et spectaculaires). Si vous êtes dans la ville en juin, vous verrez les nuits blanches. Restez un peu plus longtemps sur le quai et observez le coucher de soleil à 3-4 heures avec une coupe de champagne.

Deuxième jour

De 8h00 à 10h00, petit-déjeuner au Julia Child Bistro

Si vous cherchez une cuisine délicieuse et le soleil du matin, rendez-vous dans ce café situé au N°27 rue Grajdanskaïa. Inspiré par la chef et animatrice TV américaine Julia Child, le bistro a été créé par un couple qui voulait créer quelque chose d'exquis. Le petit-déjeuner à la française est servi de 9h00 à 14h00.

De 10h00 à 11h00, montez sur la colonnade de la cathédrale Saint-Isaac

Legion Media Legion Media

Saint-Pétersbourg n'a pas beaucoup de points de vue offrant un panorama sur la ville toute entière: 20 bâtiments seulement dépassent 100 mètres. La vue la plus impressionnante sur le centre-ville est la colonnade de la cathédrale Saint-Isaac, qui est ouverte jusqu'à 22h30 pendant l'été. Mais notez qu'il n'y a pas d'ascenseur et que vous devrez gravir à pied les 262 marches.

De 11h00 à 14h00, visite au musée

Bien sûr, les touristes aiment visiter l'Ermitage, mais ne vous limitez pas à celui-ci (il serait peut-être sage de revenir pendant la saison morte afin de profiter des trésors impériaux sans la foule). Il y a plus de 200 musées à Saint-Pétersbourg, donc vous trouverez de tout, des œufs de Fabergé au street art moderne.

De 14h00 à 15h30, déjeuner sur l'île de Nouvelle Hollande

Legion Media Legion Media

Dirigez-vous vers ce parc situé sur une île qui accueillait autrefois un chantier naval puis des entrepôts. Désormais, c'est un centre culturel moderne. La prison navale appelée la « bouteille » a été transformée en centre d'art avec des bars et des restaurants sympas (la pizzeria Camora Isola et le restaurant du Moyen-Orient Bekitzer sont particulièrement bons).

De 15h30 à 20h00, visite du stade du Zenit

Descendez du métro à la station Sportivnaïa 2 sur la ligne violette pour rejoindre l'île Krestovski. Promenez-vous dans le Parc de la victoire Primorski pour voir le stade à 1,1 milliard de dollars (l'un des sites sportifs les plus chers jamais construits). Traversez ensuite le pont Yakhtenny (le plus long pont piéton de la ville) pour profiter d'une vue spectaculaire sur Saint-Pétersbourg, le golfe de Finlande et le gratte-ciel Gazprom, le plus haut d'Europe (462 mètres).

De 20h00 à 22hoo, dînez dans un restaurant « panoramique »

Legion Media Legion Media

Profiter de la célèbre vue sur les toits de Saint-Pétersbourg tout en dégustant une nourriture délicieuse est la façon idéale de dire au revoir à la ville. La brasserie Bellevue, située au neuvième étage de l'hôtel Kempinski, vous garantit une vue à couper le souffle sur l'Ermitage et la place du Palais. Si vous vous rendez à Moscou en train, envisagez les restaurants Moskva et Bolchaïa Koukhnia (tous deux proposent de la cuisine européenne et se trouvent à quelques minutes à pied de la gare).

