Que faire si vous avez 24 ou 48 heures à Sotchi?

La «Riviera russe» propose promenades en yacht, méditation, tourisme olympique et casinos. Suivez notre guide pour tirer le maximum d’une escapade d’un ou deux jours!

Premier jour

De 7h00 à 10h00 Baignade dans la mer Noire

Rien ne revigore autant qu'une baignade matinale, surtout quand la mer est à côté de votre fenêtre. Peu importe si vous séjournez à Sotchi ou à Adler (station voisine à 30 km du centre de Sotchi), prenez la peine de vous réveiller aux premiers rayons du soleil et de piquer une tête rafraîchissante dans la mer chaude. Cet exploit vous donnera de l'énergie pour le reste de la journée.

10h - 11h : Prenez le petit-déjeuner au GastroKub

GastroKub GastroKub

Situé à Sotchi, c'est l'un des meilleurs restaurants de la côte de la mer Noire. Le menu est divisé en quatre sections inspirées par les quatre éléments : terre, air, feu et eau. Chacune des sections propose des cours de cuisine originale exclusivement à base de produits cultivés et récoltés localement.

Si vous vous trouvez à Adler, rendez-vous au célèbre pub gastronomique La Punto. La meilleure sélection de plats de fruits de mer est complétée par des petits-déjeuners traditionnels russes.

11h - 14h Méditer parmi les arbres de l'Arboretum

L’histoire de ce chef-d'œuvre du paysagisme remonte à 1892. Pour seulement 4 dollars (250 roubles), ce parc ouvre ses portes aux promeneurs qui recherchent la solitude ou prennent la méditation au sérieux. Errer parmi la verdure et la merveilleuse architecture du parc éclaire l'esprit et apaise les nerfs.

14h00 - 18h00 Fuir la canicule dans le More Mall

MoreMall MoreMall

Ce centre commercial et de divertissement est l'endroit où les habitants fuient l'afflux de touristes au plus fort de la saison.

Le lieu propose du shopping dans les boutiques de marque, une aire de restauration, et de multiples divertissements pour les tout-petits et les enfants plus âgés, y compris un zoo pour enfants.

Une salle de cinéma proposant des films au format IMAX vend des billets pour la modique somme de 1,7 dollars (110 roubles) - un prix ridicule pour quiconque est habitué à la moyenne de Moscou qui s’élève à 8 dollars (500 roubles).

18h - 20h Promenez-vous au bord de la mer et admirez les premières secondes du coucher de soleil

En quittant le More Mall, vous pourrez vous promener le long de la rivière Sotchi qui vous mènera vers les principales jetées de la ville.

Votre destination est le graffiti représentant Jacques-Yves Cousteau, un point de repère du street art local. Pourtant, votre chemin du centre commercial au bord de la mer passe par Park Riviera et de multiples œuvres d'art de rue. La plus célèbre d'entre elles est la mosaïque Lénine rouge vif, un lieu de pèlerinage pour les connaisseurs de l'esthétique soviétique.

Gardez à l'esprit que les couchers de soleil d'été à Sotchi commencent plus tôt qu'à Moscou. Si vous voulez observer un coucher de soleil sur les eaux de la mer Noire, vous devez être prêt dès 19h30 sur la partie calme de la rive, à côté du graffiti de Cousteau.

20h00 - minuit Dîner au restaurant Tchaïka

Bosco di Ciliegi Group Bosco di Ciliegi Group

Dîner dans ce resto donne l'impression d'appartenir à la crème de la nomenklatura soviétique. Son extérieur chic est tout simplement majestueux : situé au deuxième étage du port de mer de Sotchi, sa terrasse offre une vue imprenable sur le quai où les petits et les grands yachts sont amarrés pour la nuit.

Le lieu est aussi adapté pour un dîner décontracté que pour une occasion solennelle et ne laissera personne indifférent.

Deuxième jour

Tôt le matin - 11h Humer la fraîcheur du matin en prenant un petit-déjeuner

Prenez le petit-déjeuner dans l'un des restaurants adjacents au quai : ils servent des fruits de mer locaux d'une qualité exceptionnelle. Détendez-vous et laissez la brise du matin et le vin frais vous rafraîchir avant la chaleur de la journée.

11h00 - 13h00 Embarquez sur un yacht

Nikolay Gyngazov/Global Look Press Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Abandonnez cette habitude snob qui consiste à ignorer les habitants qui offrent un tour en yacht. Êtes-vous un touriste ? Alors n’ayez crainte ! Arrêtez d'essayer de passer pour un local et acceptez l'offre. Pour seulement 13 dollars (800 roubles) vous prendrez la mer sur un petit yacht confortable pour une ou deux heures. N'est-ce pas une bonne affaire ?!

Un life-hack utile : demandez au skipper d'éteindre le moteur en mer pour vous laisser piquer une tête. Plonger dans les eaux épaisses de la mer Noire à partir d'un yacht est une expérience unique à réaliser dans une vie.

Reuters Reuters

13h00 - 15h00 Bière à côté du Parc olympique de Sotchi

L'impressionnant Parc olympique de Sotchi mérite une visite à lui seul, mais il est trop fatigant de parcourir cet immense lieu à pied. Au lieu de cela, asseyez-vous au Parus Café coincé entre la mer et le parc. Observez l’endroit et dirigez-vous vers le parc d'attractions de Sotchi.

15h00 - 20h00 Plongez dans les contes de fées russes au parc d'attractions

Ce parc d'attractions inspiré des histoires folkloriques russes présente des sculptures en sable géantes et de multiples montagnes russes. Une montée d'adrénaline est garantie et les enfants refuseront d’en partir.

20h30 - 21h30 Chantez le long de la fontaine musicale

Les grandes fontaines musicales de Sotchi sont situées à côté de la torche olympique, au cœur du Parc olympique. Ce spectacle impressionnant commence tous les soirs à 20h30 et dure une heure.

Minuit - jusqu'à l’épuisement Flambez au Casino de Sotchi

Casino Sochi Casino Sochi

Krasnaïa Poliana, station de ski récemment construite, mérite d'être visitée à la lumière du jour. Ses sites pittoresques offrent les meilleures vues sur la ville de Sotchi, transformant instantanément une observation à l'œil nu en une expérience à couper le souffle.

Pourtant, le temps passe vite dans la Riviera russe et beaucoup arrivent à Krasnaïa Poliana au crépuscule. Si c’est le cas, pas de souci. Le Casino de Sotchi offre toutes sortes de divertissements, y compris des jeux de hasard, des bars et des concerts occasionnels de pop stars russes.

Une seule journée suffit à la Riviera russe pour emporter votre cœur à jamais - revenez en hiver pour participer au traditionnel festival de ski en bikini organisé à Krasnaïa Poliana.

