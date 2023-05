Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème des insectes

Russia Beyond

Nous vous avions précédemment fourni une liste du nom russe de certains animaux emblématiques, tels l’ours ou l’éléphant. Est cependant venu le temps de nous intéresser à l’incroyablement plus petit : les insectes et autres petites bêtes ! Voici donc les plus communs d’entre eux.

insecte – насек о мое (nassikomoïé)

мое (nassikomoïé) fourmi – мурав е й (mouravièï)

й (mouravièï) araignée – па у к (paouk)

к (paouk) sauterelle – кузн е чик (kouzniétchik)

чик (kouzniétchik) coccinelle – б о жья кор о вка (bojia karovka, littéralement « vachette de dieu »)

жья кор вка (bojia karovka, littéralement « vachette de dieu ») ver – червь (tchièrv)

chenille – г у сеница (goussinitsa)

сеница (goussinitsa) papillon – б а бочка (babotchka)

бочка (babotchka) cloporte – мокр и ца (makritsa)

ца (makritsa) coléoptère – жук (joukà

pou – вошь (voch), вши au pluriel (vchi)

puce – блох а (blakha)

(blakha) cafard – тарак а н (tarakane)

н (tarakane) mouche – м у ха (moukha)

ха (moukha) moustique – ком а р (kamar)

р (kamar) abeille – пчел а (ptchila)

(ptchila) libellule – стрекоз а (strikaza)

(strikaza) escargot – ул и тка (oulitka)

тка (oulitka) bourdon – шмель (chmièl)

