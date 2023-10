Les treize plus grands films soviétiques et russes sur l’espace

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le Défi (2023)

Il s’agit du premier long métrage au monde tourné dans l’espace. L’histoire est celle d’un médecin contraint de s’envoler vers la Station spatiale internationale (ISS) pour y pratiquer une opération chirurgicale d’urgence en apesanteur. Pour réaliser ce film, l’actrice Ioulia Peressild et le réalisateur Klim Chipenko ont passé deux semaines à bord de l’ISS et sont revenus avec 78 heures d’images de l’espace.

Sputnik - Espèce inconnue (2020)

Un film fantastique qui allie les réalités de la cosmonautique russe moderne et l’horreur. Le vaisseau spatial Orbita-4 revient avec succès sur Terre, dans la liesse de toute l’URSS. C’est en tout cas ainsi que les médias soviétiques le présentent. Ce qu’ils ne disent pas, c’est qu’un mystérieux incident s’est produit à bord, et que le seul survivant de l’équipage ne peut rien expliquer. Un neurophysiologiste de passage tente de découvrir la vérité et se rend compte que le cosmonaute n’est pas revenu seul de l’espace : une forme de vie inconnue a élu domicile à l’intérieur de lui.

Salyut 7 (2017)

Le film est basé sur des faits réels et raconte l’histoire de la station orbitale soviétique Saliout-7 qui, en 1985, a cessé de communiquer avec le centre de commandement. Des cosmonautes expérimentés sont envoyés vers elle pour trouver la cause de la rupture de communication et, pour la première fois dans l’histoire, ils doivent s’amarrer à un objet non guidé dans l’espace. Cette manœuvre est toujours considérée comme la plus difficile de l’histoire de l’astronautique.

The Spacewalker (2017)

Un autre film relatant des faits réels, et cette fois-ci l’un des événements clés de la cosmonautique mondiale. Pavel Beliaïev et Alexeï Leonov participent à un vol spatial en orbite autour de la Terre afin d’effectuer la première sortie extravéhiculaire spatiale et de remporter la course à l’espace entre l’URSS et les États-Unis.

Gagarine: premier dans l’espace (2013)

Il est ici question d’un film biographique sur le premier homme dans l’espace, Iouri Gagarine. Et la première tentative d’adaptation de sa biographie : son enfance, son premier amour et sa lutte pour le droit d’être le premier, jusqu’au moment le plus important de sa vie.

Kin-dza-dza! (1986)

Un film culte, satire sur la lutte des classes, racontée à travers l’histoire d’une planète lointaine.

Dans l’histoire, le contremaître Vladimir Machkov se rend dans un magasin et rencontre un sans-abri qui prétend être un extraterrestre. Pour prouver ses dires, il montre à Machkov une « machine à voyager ». Vladimir la met accidentellement en marche et se retrouve transporté dans le « désert ». Il s’agit en fait d’une toute autre planète.

Le Mystère de la troisième planète (1981)

L’intrigue tourne autour d’une expédition spatiale à la recherche de nouvelles espèces animales. Cependant, par hasard, l’expédition se transforme en une opération de sauvetage et en une dangereuse poursuite de pirates de l’espace. Ce long métrage d’animation de science-fiction, qui est immédiatement devenu une légende dans toute l’Union soviétique, est considéré comme la réponse de l’URSS au genre populaire de l’anime.

À travers les ronces vers les étoiles (1980)

Une équipe de reconnaissance à longue portée trouve dans l’espace l’épave du vaisseau d’une civilisation extraterrestre inconnue. Elle découvre que tous les membres morts de son équipage ont été élevés par clonage. Cependant, parmi les défunts, les éclaireurs aperçoivent une jeune fille vivante et l’emmènent avec eux pour découvrir qui elle est et d’où elle vient.

Le film soulève une importante question éthique concernant la reproduction artificielle d’organismes aux propriétés prédéterminées, et son principal message est que cette pratique est certainement inacceptable.

La Boucle d’Orion (1980)

À partir des années 1970, tant en URSS qu’en Occident (souvenez-vous de Rencontres du troisième type de Spielberg), de nombreuses personnes se sont inquiétées de la sécurité des contacts avec les civilisations extraterrestres. La Boucle d’Orion soviétique avait justement pour but de répondre à cette préoccupation. À la frontière du système solaire, ils enregistrent un puissant rayonnement qui rend progressivement les cosmonautes fous. Les Terriens envoient le vaisseau Phaeton à l’endroit indiqué pour en découvrir la source. Il s’avère que le rayonnement n’était qu’un signal des extraterrestres. Ils voulaient avertir les Terriens d’une terrible menace....

Solaris (1972)

Il s’agit d’un film de 1972 du réalisateur culte Andreï Tarkovski, basé sur le roman du même nom de Stanislav Lem. L’œuvre soulève de nombreux problèmes éthiques de l’humanité à travers le prisme du contact avec une intelligence extraterrestre, ce qui lui vaut d’être considéré, selon de nombreux sondages, comme l’un des plus grands films de science-fiction de l’histoire du cinéma mondial.

La Planète des tempêtes (1961)

Le film raconte un voyage ardu vers Vénus, où les membres de l’expédition découvrent la vie. Le film de Pavel Klouchantsev a utilisé la technologie avancée du compositing, qui était en avance sur ses homologues étrangers. Par conséquent, La Planète des tempêtes a eu une grande influence sur toutes les fictions cinématographiques mondiales : l’engin volant du film a été emprunté pour Star Wars, et Ridley Scott a utilisé le design des cosmonautes dans son film Prometheus.

En route vers les étoiles (1957)

Ce film est un mélange de fiction et de vulgarisation scientifique. Il décrit la vie et la carrière de Constantin Tsiolkovski, puis raconte l’histoire du premier vol spatial humain et de l’alunissage plusieurs années avant ces événements réels. Bien que les aspects techniques du vol soient loin de la réalité, le film surprend par ses effets spéciaux très avancés pour l’époque.

Aelita (1924)

Il s’agit probablement du premier long métrage sur les vols spatiaux, puisqu’il a été tourné il y a 100 ans. Le film est devenu un classique reconnu et est considéré comme un jalon du cinéma mondial. L’histoire traite de la reine martienne Aelita, qui veut en savoir plus sur la vie des Terriens, et d’un ingénieur nommé Los, qui assemble secrètement un vaisseau spatial en vue d’un vol vers Mars.

