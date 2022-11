Space Oddity: ces peintures du premier homme ayant réalisé une sortie extravéhiculaire dans l’espace

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lorsque le premier homme est sorti du vaisseau spatial pour pénétrer dans le grand vide de l’espace, il a vu une scène à couper le souffle : « Les étoiles étaient à ma gauche et à ma droite, au-dessus de moi et au-delà de moi », a témoigné Alexeï Leonov, décédé le 11 octobre 2019 à l’âge de 85 ans.

La mission audacieuse de 1965 a conféré à Leonov la célébrité, mais aussi des souvenirs qui ont inspiré une série d’œuvres d’art consacrées à l’exploration spatiale.

Le jeune Leonov aurait pu dédier sa vie à l’art, mais l’artiste en herbe issu d’un foyer rural pauvre ne pouvait se permettre de faire des études. Il s’est donc engagé dans l’armée et a fini par se retrouver dans la toute première brigade de cosmonautes, aux côtés de Iouri Gagarine, qui deviendra plus tard mondialement connu comme le premier homme dans l’espace.

Le destin a réservé un autre exploit à Leonov. Le jeune homme a eu pour mission de quitter la sécurité du vaisseau spatial et d’effectuer la première sortie extravéhiculaire dans l’espace de l’histoire de l’humanité – une tâche si audacieuse et dangereuse qu’elle aurait pu se terminer fatalement à de nombreuses reprises.

Malgré les nombreuses situations d’urgence survenues au cours de la mission, Leonov a pu retourner avec succès à bord du vaisseau Voskhod-2 et prouver que les humains peuvent survivre dans l’espace. Cette sortie extravéhiculaire, qui n’a eu lieu qu’une fois dans sa vie, a éveillé son intérêt artistique. Plus tard, Leonov réalisera donc des peintures sur le thème de la science-fiction, représentant des scènes d’exploration de l’espace et de planètes lointaines.

En tant que cosmonaute, Leonov emportait toujours un crayon avec lui lors de ses missions afin de faire des croquis des vues qu’il pouvait observer à travers les hublots du vaisseau spatial. Toutefois, il a également beaucoup fantasmé sur l’avenir de l’exploration spatiale dans ses peintures.

Certaines des 200 toiles de Leonov sur le thème de l’espace sont exposées à la galerie Tretiakov de Moscou, ainsi que dans des galeries à Huston, aux États-Unis, à Dresde, en Allemagne, et dans d’autres villes du monde.

Alexeï Leonov a personnellement rencontré Pablo Picasso et a inspiré l’auteur du film 2001, l’Odyssée de l’espace, Arthur C. Clarke, qui a donné son nom au vaisseau spatial de la suite de cette œuvre. Pas mal pour un artiste amateur.

