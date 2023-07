Quand les cosmonautes russes parlaient des ovnis

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Peut-être que c’était un ovni. Mais il n’y avait rien de mystique, car deux personnes ont observé ce phénomène ». Vladimir Kovalionok

En mai 1981, Vladimir Kovalionok, à bord de la station spatiale Saliout-6, a vu par le hublot un objet étrange, de la taille d’un doigt. « J’ai été surpris qu’il vole en orbite », a-t-il déclaré. Cette chose rappelait par sa forme une navette (de tissage, NDLR) ou un melon. L’objet possédait sur le devant un cône translucide, semblable à un étui. Il a appelé son collègue Viktor Savinykh, qui l’a également vu, mais ils n’ont pas eu le temps de photographier quoi que ce soit : lorsque Savinykh est allé chercher l’appareil photo, le « doigt » a explosé, laissant derrière lui des nuages ​​de fumée.

« Il s’est scindé en deux morceaux reliés l’un à l’autre. C’était comme des haltères. Je l’ai immédiatement signalé à la Terre, se souvient l’astronaute. Kovalionok admet ne pas pouvoir dire avec certitude s’il s’agissait d’un ovni. Mais il n’y avait rien de mystique, car deux personnes ont observé ce phénomène », a-t-il estimé.

De retour sur Terre, le cosmonaute a appris « que ce jour-là, les spécialistes du centre qui détecte les radiations [avaient] enregistré un important dégagement radioactif ».

« Certaines comètes ne sont que des vaisseaux de reconnaissance venus d’autres systèmes solaires ». Alexeï Leonov

Le célèbre cosmonaute soviétique Alexeï Leonov, qui a avec Gagarine été l’un des premiers hommes dans l’espace, a soutenu que l’existence d’une forme de vie extraterrestre était prouvée au moins indirectement par l’existence de comètes.

« Chaque fois qu’elles sont proches du Soleil, les comètes consument une partie importante de leur matière afin de former leur queue. Il s’avère qu’en connaissant la masse de la comète et de la queue, il est facile de calculer sa durée de vie. Pendant cette durée, la comète devrait brûler. Mais la comète […], en dépit de toute logique, réapparaît encore et encore dans le ciel. De toute évidence, quelque part sur leur itinéraire spatial, les comètes subissent des changements qui nous sont inconnus pendant qu’elles disparaissent pendant 100, 200, 300 ans », a expliqué Alexeï Leonov.

L’astronaute s’est également demandé d’où elles venaient. Si les comètes sont nées avec le système solaire (dont l’âge est estimé à au moins 4,5 milliards d’années), elles auraient dû brûler depuis longtemps. Il existe plusieurs hypothèses scientifiques visant à expliquer pourquoi cela ne se produit pas, mais Leonov en a une autre : « Certaines comètes ne sont rien d’autre que des vaisseaux de reconnaissance venus d’autres systèmes solaires. Et cette hypothèse a droit de cité ».

« Je n’ai pas vu d’extraterrestres, mais je crois qu’ils existent ». Anton Chkaplerov

Le cosmonaute Anton Chkaplerov s’est rendu quatre fois sur l’ISS, et a réalisé trois sorties dans l’espace. Il estime qu’il est impossible que nous soyons seuls dans l’espace infini, bien que nous n’ayons pas observé de « preuve ».

« Nous n’avons pas vu le Seigneur Dieu, mais nous sommes sûrs qu’il nous voit, nous protège, c’est certain. Je n’ai pas vu d’extraterrestres, mais je crois qu’ils existent sans aucun doute. Nous ne pouvons pas être seuls dans un espace illimité tel que l’univers », a déclaré Chkaplerov.

« Je ne sais pas pour les extraterrestres, mais nous rencontrerons sans aucun doute des traces d’autres civilisations ». Iouri Glazkov

Un autre pionnier de l’espace soviétique, le cosmonaute Iouri Glazkov, a déclaré que non seulement les extraterrestres existaient, mais qu’ils avaient laissé leur empreinte dans notre système solaire.

Iouri Glazkov a estimé qu’il y a 74 millions d’années, il y avait une planète entre Mars et Jupiter, et qu’elle a ensuite été détruite. « Ceci est mis en évidence par la composition des météorites qui sont tombées sur Terre, explique Glazkov. Il existe une hypothèse selon laquelle l’évolution sur cette planète a atteint ses formes les plus élevées. Cependant, la planète a explosé et sa civilisation a été dissoute à jamais dans les vastes étendues de l’univers. »

« Peut-on supposer que des civilisations extraterrestres existent ? Bien sûr ! » Evgueni Khrounov

Evgueni Khrounov, la « doublure » d’Alexeï Leonov, n’a passé au total qu’une journée dans l’espace, mais il a évoqué beaucoup d’enthousiasme la vie extraterrestre.

« Peut-on supposer que des civilisations extraterrestres existent ? Bien sûr. Jusqu’à ce que le caractère unique de la Terre soit prouvé, une telle hypothèse devrait avoir le droit d’exister. Sinon, vous devrez croire à un dessein surnaturel. Quant aux ovnis, on ne peut nier leur existence, des milliers de personnes les ont vus. On peut supposer qu’ils sont causés par des effets optiques, mais certaines de leurs propriétés sont tout simplement étonnantes. Par exemple, la possibilité de changer de direction à 90° à grande vitesse », a expliqué l’astronaute.

