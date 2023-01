Quand l’architecture russe moderne s’inspire des tchoums et des yourtes des peuples du Grand Nord

En Russie, il existe de nombreuses structures architecturales inspirées des habitations traditionnelles des peuples de Sibérie et du Grand Nord. Où pouvez-vous les voir?

Aéroport de Novy Ourengoï

Novy Ourengoï est le plus grand centre de production de gaz de Russie et une plaque tournante des transports de la péninsule de Iamal.

Le terminal a été construit sous la forme d’un tchoum, une habitation traditionnelle des peuples nomades rappelant un tipi. Le bâtiment est conçu en tenant compte du climat du Grand Nord : il y a trois passerelles chauffées, un tunnel chauffé pour les bus et des équipements d’éclairage modernes. Le chantier a duré deux ans.

Désormais, cet aéroport sera le plus grand de la région.

Centre commercial Gostiny Dvor, Khanty-Mansiïsk

Dans la ville sibérienne de Khanty-Mansiïsk, où vivent un peu plus de 100 000 personnes, il existe de nombreux bâtiments très « couleur locale ». L’un des plus remarquables est Gostiny Dvor dans le centre-ville, construit en 2006.

L’auteur du projet était le célèbre architecte moscovite Vladimir Koubassov, qui a également conçu des pavillons du parc moscovite VDNKh et le Théâtre d’art Gorki de Moscou.

La partie centrale du bâtiment rappelle un tchoum et est recouverte de panneaux de miroir.

La base de la façade est ornée d’une mosaïque représentant des personnages, des cerfs et des oiseaux dans une tempête de neige.

Complexe touristique Iougorskaïa Dolina, Khanty-Mansiïsk

Voici un autre bâtiment intéressant de cette ville. Iougorskaïa Dolina héberge un hôtel, un centre de santé et un complexe sportif. Également de forme similaire à un tchoum, il arbore les couleurs traditionnelles des peuples Khanty et Mansi : blanc, bleu et vert.

Situé au milieu de la taïga et très proche de la nature, il est apprécié des habitants de la région.

Il est actuellement en rénovation jusqu’à fin 2023.

Stèle Aux conquérants des terres de Iougra, Khanty-Mansiïsk

C’est le point culminant de la ville ! Cette stèle, haute de 62 mètres, est apparue à Khanty-Mansiïsk en 2003. Et elle ressemble elle aussi à un tchoum du Grand Nord.

À l’intérieur de la stèle, on trouve une terrasse d’observation, un musée et un restaurant.

Centre commercial Urassa-Moll, Iakoutsk

La Iakoutie possède un climat fortement continental, marqué par des hivers très froids et des étés très chauds, bien que courts. Par conséquent, les Iakoutes ont deux types d’habitations traditionnelles : le balagan, où ils échappaient au froid, et l’urassa, où ils prenaient le frais. Ils sont très reconnaissables et leurs structures sont souvent utilisées dans l’architecture iakoute moderne.

Ainsi, un centre commercial arborant la forme d’un urassa (dont il porte le nom) est apparu fin 2020 dans la capitale de la Iakoutie, Iakoutsk. À l’intérieur, il y a un marché de producteurs locaux, des magasins et des espaces pour organiser des événements. Selon les architectes, la forme de l’urassa a été choisie pour que les visiteurs se sentent comme chez eux.

Gare, Tommot

Dans le sud de la Iakoutie, dans la ville de Tommot, vous pouvez voir une gare inhabituelle, dans la forme de laquelle on peut déceler l’influence des maisons traditionnelles. Elle a été construite en 2013 par des architectes locaux. Sa forme rappelle un urassa, l’édifice possède aussi des ornements iakoutes très marqués.

Complexe ethnographique Ous Khatyn, Iakoutsk

Non loin de la ville de Iakoutsk, dans la région d’Ous Khatyn (« Trois bouleaux »), se trouve un complexe architectural et ethnographique composé de maisons yakoutes d’hiver et d’été.

Il n’est ouvert aux visiteurs que quelques jours par an, lorsque la fête d’Yssyakh est célébrée. Divers événements y ont lieu, des master classes y sont organisés et l’administration y est située. L’ensemble a un aspect incroyable !

Banc, Mourmansk

Au centre de la ville de Mourmansk se trouve un objet d’art inhabituel : un banc en forme de tchoum. Il a été fabriqué selon le projet d’écolières locales qui l’ont appelé « Soleil du nord ». Elles ont participé à un concours municipal d’initiatives d’enfants. L’œuvre a été installée en 2019. Le soir, le banc-tchoum est illuminé.

Jardin tropical Yaranga, Kogalym

En 2024, un jardin botanique avec des plantes tropicales sera construit dans la ville de Kogalym dans le district autonome des Khantys-Mansis. Extérieurement, il ressemblera à une maison nomade traditionnelle. On y trouvera plus de 400 espèces de fleurs et d’arbres divers. Sur le papier, le projet a l’air incroyable !

