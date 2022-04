Le tragique destin de Mourmansk, plus grande ville du monde au-delà du cercle polaire arctique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Située sur la côte de la froide mer de Barents, Mourmansk est aujourd'hui la principale porte d'entrée de la Russie vers le Grand Nord. L'un des plus importants ports du pays, par lequel il effectue des échanges réguliers avec le reste du monde, se trouve ici.

Mourmansk est la plus grande ville de la planète se trouvant au-delà du cercle polaire. Elle compte aujourd'hui une population de plus de 282 000 habitants. En même temps, la vie dans le climat rude de la région n'est pas du tout facile car la température dépasse rarement 16 degrés, même en été.

Avant que Mourmansk n'apparaisse sur la carte de la Russie au début du XXe siècle, Arkhangelsk, fondée sur la côte de la mer Blanche en 1584, était le principal port septentrional du pays. Or, Mourmansk a un énorme avantage sur elle – les eaux la bordant ne gèlent pas.

L'un des premiers habitants de Mourmansk, le pêcheur Semion Korjev, près de son izba, 1910 Sputnik Sputnik

Le besoin d'un port hors gel dans le nord est apparu en Russie pendant la Première Guerre mondiale. En raison des actions de l'ennemi sur les mers Baltique et Noire, par lesquelles le pays recevait des armes de ses alliés de l'Entente et leur envoyait des matières premières en retour, les communications avec l'Europe occidentale ont été coupées. Les yeux des dirigeants de l'empire se sont alors tournés vers le nord.

Le premier sous-marin russe, "Delfin" ("Dauphin"), dans le port de Mourmansk Photographie d’archives Photographie d’archives

En 1915, sur le littoral de la mer de Barents, connu depuis des temps anciens sous le nom de « côte mourmane », ont été construits un port maritime et le village de Semionovski y étant rattaché. Le 4 octobre de l'année suivante, s’est tenue la cérémonie du début de l’édification de l'église en l'honneur du saint patron des marins – Nicolas de Myre. À cette date, Romanov-sur-Mourmane, du nom de famille de l'empereur Nicolas II, a commencé son histoire, et six mois plus tard a été rebaptisée Mourmansk.

Mourmansk en 1932 Domaine public Domaine public

Au cours de sa brève histoire, la dernière ville fondée dans l'Empire russe a été le témoin de nombreux événements turbulents. Après que le pays a été plongé dans le chaos révolutionnaire et la guerre civile, Mourmansk est devenue l'un des principaux centres du Mouvement blanc et l'une des bases les plus importantes des interventionnistes. Pendant un certain temps, des bataillons britanniques, canadiens, australiens, américains, français, italiens, polonais et même chinois y ont été stationnés.

Défilé des alliés à Mourmansk à la fin de la Première Guerre mondiale Photographie d’archives Photographie d’archives

En 1941, la ville, de taille déjà respectable, s’est retrouvée une fois de plus au milieu d'opérations militaires. Les troupes allemandes et finlandaises ont tenté de la capturer lors de l'opération « Renard d’argent » (« Silberfuchs »), mais ont été vaincues. Alors que l'ennemi se tenait à quelques dizaines de kilomètres de la cité, des convois transportant des armes britanniques et américaines pour l'Armée rouge y sont arrivés.

Arrivée des soldats américains à Mourmansk en 1918 John E. Wilson John E. Wilson

Jusqu'en novembre 1941, la ville la plus importante de la région polaire soviétique était défendue par les pilotes de la 151e escadre de la Royal Air Force, déployée en URSS dans le cadre de l'opération Benedict. « Ils sont venus ici pour se battre et ils se battent comme de vrais soldats, pleins d’abnégation et disciplinés... Se jetant au combat, les Britanniques se battent à l'égal de mes aigles. Peut-être quelqu'un d'autre le pourra, mais je ne peux faire de meilleur éloge que celui-ci », a déclaré à l'époque l'un des commandants soviétiques aux journalistes.

Combat dans les environs de Mourmansk Semion Raskine/Sputnik Semion Raskine/Sputnik

N'ayant pas réussi à prendre Mourmansk, les Allemands l’ont soumise à de violents bombardements. Les coups les plus durs ont été portés par la Luftwaffe le 18 juin 1942. Alors, 12 000 bombes incendiaires et des milliers de bombes explosives ont été largués sur la ville. « Il ne faut pas oublier que Mourmansk était à l'époque essentiellement en bois, a écrit Andreï Beskorovaïny, responsable du journal Tchassovoï Severa (Sentinelle du Nord) à cette époque. Des incendies ont éclaté dans toutes ses parties. Des quartiers entiers ont été engloutis par les flammes. Le camp militaire était également en feu. On m'a vite dit qu'un dépôt de papier journal et de peinture était en feu. Ce n'est que grâce à la force, au courage et aux efforts héroïques du personnel des unités militaires, des soldats de la défense anti-aérienne locale et de la population que ce gigantesque incendie a pu être éteint dans la soirée. Ce jour-là, l'ennemi a incendié et détruit environ 800 bâtiments résidentiels et des dizaines d’édifices publics ».

Mourmansk après un raid de l'aviation allemande Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

En nombre et en densité de bombardements parmi les villes soviétiques, Mourmansk est en deuxième position, après Stalingrad. Les raids de la Luftwaffe ont détruit les trois quarts des bâtiments. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a été incluse parmi les quinze villes dont la restauration était considérée comme une priorité par les dirigeants soviétiques.

Entre juin 1941 et octobre 1944, Mourmansk a subi 792 raids aériens. Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

