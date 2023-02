En images: ces motifs de tatouages répandus dans les prisons russes et leur signification

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dôme d’église orthodoxe

Natalia Nossova Natalia Nossova

C’est l’un des motifs de tatouage les plus répandus et facilement reconnaissables dans le monde criminel russe. Seul un condamné qui a purgé sa peine peut se faire tatouer une église ou un kremlin sur le corps. En outre, le nombre de coupoles n’est pas aléatoire ; il est égal au nombre de peines de prison purgées par le propriétaire du tatouage.

Araignée

Natalia Nossova Natalia Nossova

Un tatouage d’araignée indique à tout le monde que son propriétaire est un voleur. Une araignée qui semble grimper vers le haut implique que son détenteur est un voleur invétéré et qu’il n’a pas l’intention de cesser ses activités criminelles. Au contraire, une araignée qui semble descendre vers le bas signifie que la personne s’est engagée à arrêter de voler. Dans certains cas, une araignée qui semble être prise dans sa toile peut indiquer que la personne tatouée est toxicomane.

Chat

Natalia Nossova Natalia Nossova

Un tatouage représentant un chat est un symbole des voleurs à la tire. L’abréviation « KOT » (kot, « chat » en russe) correspond à un slogan qui se traduit approximativement par « habitant indigène de la prison » (коренной обитатель тюрьмы, korennoï obitatel tiourmy). Un chat tenant des clés peut indiquer un cambrioleur.

Rose

Natalia Nossova Natalia Nossova

Dans le code russe du tatouage criminel, une rose est le symbole d’une jeunesse gâchée. Le tatouage d’une rose entourée de fil barbelé signifie que son propriétaire a été incarcéré avant d’atteindre sa majorité et est devenu un adulte en prison. On peut supposer que ceux qui portent ce tatouage sur leur corps ont passé du temps dans un centre de détention pour mineurs.

Un couteau planté dans la gorge

Natalia Nossova Natalia Nossova

Ce tatouage indique à tous que son propriétaire a déjà poignardé une personne dans le passé. En général, ce tatouage signifie que la personne qui le porte est dangereuse.

Coléoptère

Natalia Nossova Natalia Nossova

Un insecte est un autre symbole des pickpockets et des voleurs en Russie. Tout comme le chat, l’abréviation « ЖУК », (jouk, « coléoptère ») est aussi un moyen de transmettre un message aux autres voleurs : « Je vous souhaite un vol réussi » (Желаю удачных краж, jelaïou oudatchnykh kraj).

Étoiles

Natalia Nossova Natalia Nossova

En général, les étoiles, souvent plus qu’une étoile standard à cinq branches, sont un symbole de liberté pour les criminels russes. Cependant, la signification de ce tatouage populaire de criminel varie selon la partie du corps sur laquelle il est placé. Les étoiles sur les épaules désignent un voleur dans la loi, ces violents chefs de la mafia ; celles dans la région de la clavicule transmettent un message symbolique selon lequel le criminel est né libre ; tandis que les étoiles sur les genoux sont une façon de dire que son propriétaire n’acceptera jamais l’autorité de l’administration pénitentiaire.

SLON

Natalia Nossova Natalia Nossova

Dans la langue russe, le mot « slon » (слон) se traduit par « éléphant ». Cependant, dans le contexte historique russe, ce mot a développé d’autres significations. Par exemple, « SLON » est l’abréviation du « Camp spécial des Solovki » (Соловецкий лагерь особого назначения, solovetski lager ossobogo naznatchenia), une prison soviétique notoire créée en 1923 sur les îles Solovki, dans la mer Blanche. En tant que tatouage de prison, il a ensuite évolué pour intégrer d’autres significations. Deux des plus populaires d’entre elles sont : « Mort par couteau à flics » (Смерть легавым от ножа, smert legavym ot noja) et « Rien que du malheur dès le plus jeune âge » (С [малых] лет одни несчастья, s [malykh] let odni nechastia).

Anneaux aux doigts

Natalia Nossova Natalia Nossova

Le code carcéral russe du tatouage prévoit également de nombreux motifs d’anneaux, qui ont tous une signification spécifique. Seul un expert en tatouage de prison peut lire rapidement tous les messages codés dans les anneaux tatoués sur les doigts des détenus.

Le dessin d’une bague peut suggérer qu’une personne rejette l’autorité de l’administration pénitentiaire, qu’elle est un voleur héréditaire qui a suivi les traces de son père, qu’elle a été condamnée pour meurtre ou encore qu’elle appartient à une caste particulière.

Épaulettes

Natalia Nossova Natalia Nossova

Il s’agit sans doute de l’un des tatouages les plus difficiles à obtenir dans le monde criminel russe. Seuls les prisonniers les plus autoritaires méritent en effet d’avoir des épaulettes tatouées sur leurs épaules, car ce symbole revêt une signification claire et nette : un rejet total de la rédemption. Ce tatouage est le signe des criminels les plus respectés et les plus dangereux. Souvent, les propriétaires de tatouages d’épaulettes viennent de prisons de haute sécurité et, peut-être, ont-ils déjà été à l’origine d’une émeute en prison ou l’ont soutenue activement.

