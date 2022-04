Pourquoi les Russes croient-ils que le plantain guérit tous les maux?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tous ceux qui ont passé leur enfance en URSS se souviennent de l'image suivante : vous courez le long de la route, vous tombez, vos genoux saignent et vous pleurez, mais vous vous souvenez alors de la règle de votre grand-mère : appliquer du plantain sur la blessure. Vous arrachez donc une feuille poussiéreuse et la mettez sur la plaie, en crachant dessus pour qu'elle colle mieux ou pour laver la saleté, l’on ne s’en souvient déjà plus. Soudain, comme par magie, en 10 minutes, la plaie cesse véritablement de saigner et semble même être moins douloureuse.

Le plantain, comme son nom l’indique en russe, « podorojnik », pousse le long des routes (« dorogui »). Il était donc toujours facile à trouver.

Quel genre de plante est-ce ?

Le plantain est une herbe vivace à larges feuilles, qui compte plus de 240 espèces (dont 40 poussant en Russie et dans l'ancienne Union soviétique). Selon le Grand dictionnaire encyclopédique, on trouve le plantain le long des routes, dans les mauvaises herbes, les friches, les steppes, les prairies et les lieux sableux. À ce propos, l'une des hypothèses concernant leur croissance dans ces milieux avance que leurs graines seraient répandues par l'homme sur les semelles de leurs chaussures (et c'est ainsi que, selon la légende, le plantain serait arrivé en Amérique).

Pourquoi l'appliquer sur les plaies ?

La Grande encyclopédie soviétique indique que certaines espèces de plantain ont des propriétés médicinales, contenant du carotène, de la vitamine C et des phytoncides. « Une infusion de feuilles est utilisée comme expectorant, le jus l’est pour améliorer la digestion dans le traitement des gastrites et des entérites ».

Il s'avère que les jeunes feuilles de certaines variétés de plantain peuvent en outre être utilisées comme aliment – ajoutées aux salades et aux soupes.

Est-il de nos jours consommé ?

Dans la Russie moderne, vous pouvez trouver en vente du thé au plantain, qui, selon les instructions, est suggéré principalement en cas de troubles de l'estomac et de l'intestin, mais aussi d’une plus large liste de maladies, car il a des propriétés anti-inflammatoires. La décoction est conseillée non seulement à boire, mais aussi à appliquer en externe – le plantain agit comme un antiseptique et arrête les saignements.

D'ailleurs, les sites de produits biologiques à la mode vendent des enveloppes de graines de plantain. Il est recommandé de dissoudre les cosses dans de l'eau et de les boire – les producteurs écrivent qu'il s'agit de fibres pures, qu'une telle boisson améliore la digestion et convient à « un régime pauvre en graisses saturées et en cholestérol ».

Enfin, au sens figuré, le terme « podorojnik » désigne également un gâteau ou une autre pâtisserie que l'on emporte avec soi pour la route. Cependant, ce terme, dans l’argot des marginaux, était aussi utilisé pour désigner les mendiants demandant l'aumône au bord de la route.

