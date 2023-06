Léopard de l’Amour: que savoir sur la plus rare des panthères?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le léopard de l’Amour, qui tire son nom du fleuve servant de frontière entre la Russie et la Chine, est le représentant le plus septentrional de ce type de félins. Sa population se porte à environ 130 individus, et la quasi-totalité d’entre eux vivent dans le Primorié, région de l’Extrême-Orient russe. Faisons leur connaissance.

La forêt plutôt que la jungle

Tom Brakefield/Getty Images Tom Brakefield/Getty Images

Il est facile d’imaginer les léopards dans la jungle ou les forêts tropicales, car ils préfèrent généralement les climats chauds et humides. Cependant, l’aire de répartition de l’espèce d’Extrême-Orient se situe au-dessus du 45e parallèle et son climat est très différent, avec des hivers longs, enneigés et froids. De plus, au lieu de forêts tropicales et de savanes, l’on trouve une taïga impénétrable avec de nombreuses collines rocheuses.

En fait, des léopards vivaient, il y a longtemps, encore plus au nord. Ils étaient répandus sur tout le continent eurasien, mais ils ont disparu il y a plus de 10 000 ans. En Extrême-Orient, les léopards ont réussi à survivre à l’écart de la civilisation. De plus, leur population augmente même grâce à l’interdiction de la chasse (depuis 1956) et à la création du parc national de la Terre du léopard en 2012.

Sous tutelle

Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Certains léopards sont en outre placés sous la tutelle de personnes célèbres : Pamela Anderson (son léopard Pamela a déjà fait de l’actrice une grand-mère), le pape François (il a donné à un léopard le nom de Martin Fierro, un personnage littéraire de son Argentine natale), le chanteur russe Dima Bilan (son « filleul » s’appelle Viktor), et Nikolaï Drozdov, présentateur phare d’une émission sur la nature (il a baptisé sa pupille Baïkal). Par ailleurs, les léopards sont soutenus par des organisations telles que le journal Komsomolskaïa Pravda (leur léoparde, nommée Sotchi, a 11 ans et est l’un des plus vieux habitants de la Terre du léopard), la chaîne de cinémas Illiouzion (qui a nommé une jeune léopard femelle Illiouzionotchka) et bien d’autres encore.

Camouflage hivernal

Sputnik Sputnik

Le léopard de l’Amour est deux fois plus petit que ses congénères africains (il ne pèse pas plus de 50 kg), mais il est tout aussi gracieux et tacheté. Les scientifiques distinguent chaque léopard grâce à son motif individuel.

Or, à première vue, l’on pourrait penser que la coloration du léopard n’est bonne que sous les tropiques. La nature a cependant pensé à tout. Sa couleur vive ne l’empêche aucunement de chasser, car ses proies – chevreuils et autres ongulés – ne voient qu’en noir et blanc.

Michael Semenov/500px/Getty Images Michael Semenov/500px/Getty Images

Toutefois, il dispose d’un « camouflage hivernal » : pour le rendre moins visible sur la neige, ses taches noires et sa coloration deviennent plus pâles. En hiver, le léopard voit aussi sa fourrure s’allonger et ses flancs s’engraisser. Au printemps, il retrouve ensuite sa forme.

Un œil d’aigle

Legion Media Legion Media

Aujourd’hui, c’est la seule espèce de léopard qui peut chasser dans la neige. Et ses capacités sont étonnantes. Il voit ses proies à plus d’un kilomètre de distance, attaque à 5-10 mètres et saute jusqu’à 3 mètres de haut.

Combien de fois doit-il chasser ? En fait, pas très souvent. Un chevreuil suffit pour une semaine, voire deux. Il peut aussi rester affamé pendant quelques semaines (ou attraper un petit lièvre, par exemple).

Ils savent qu’il est difficile d’être adulte

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Les léopards de l’Amour, du fait de leur rareté, sont peu étudiés. On a longtemps cru qu’ils étaient solitaires et que les petits passaient à l’âge adulte quelques mois seulement après leur naissance. Néanmoins, parfois, le personnel du parc national de la Terre du léopard remarque des moments assez inhabituels dans leur vie. Cette vidéo notamment montre une mère en train de nourrir son fils adulte avec du lait et de lui laver le cou. Le chaton a plus de six mois et ne semble pas pressé de commencer à chasser seul.

Ils se baladent le long de la frontière

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

La plupart des léopards de l’Amour vivent en Russie (125 individus recensés fin 2022), mais plusieurs (8-12) ont été repérés en Chine. Toutefois, certains spécimens se promènent tout simplement paisiblement d’un pays à l’autre.

D’ailleurs, l’une des femelles frontalières s’appelle ainsi – Granitsa (Frontière en russe).

Dans cet autre article, découvrez le bobtail des Kouriles, race de chat la plus inhabituelle de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.