«Le plus beau pays»: les résultats du concours russe de photographie de nature dévoilés

Des chouettes curieuses, l’infranchissable taïga sibérienne et le ciel semé d'étoiles... Découvrez les travaux des meilleurs photographes naturalistes russes de 2022!

La Société géographique russe a annoncé les gagnants du concours photo annuel « Le plus beau pays ». Cette année, près de 6 000 photographes, dont des professionnels, des amateurs et même des enfants, ont concouru pour la victoire, et le jury a sélectionné les finalistes parmi près de 47 000 images. Les gagnants adultes recevront des prix en argent. Quant aux enfants, des drones leur seront offerts.

Temps difficiles Konstantin Chateniov Konstantin Chateniov

Un ours de la région du Kamtchatka. Vainqueur dans la catégorie Animaux sauvages

Matin brumeux au monastère de Ferapontov Dmitri Arkhipov Dmitri Arkhipov

C'est l'un des plus anciens monastères de Russie, où vous pourrez admirer des fresques du XVIe siècle de Dionisius, élève du célèbre peintre d'icônes russe Andreï Roublev. Cette photo prise dans la région de Vologda a gagné dans la catégorie La Russie à vol d'oiseau.

Océan Pacifique agité Evgueni Vladimirov Evgueni Vladimirov

Cette photo du Kamtchatka a décroché la première place dans la catégorie Magie des éléments.

Piégé dans la glace Elena Pakhaliouk Elena Pakhaliouk

Ce hibou aux yeux incroyablement expressifs a été déclaré vainqueur dans la catégorie Oiseaux.

La nature est une grand artiste Alexandre Razoumov Alexandre Razoumov

Quel arbre ! Ce cliché a gagné dans la catégorie Art animalier.

Centre de l'univers Anatoli Pletchisty Anatoli Pletchisty

Cette araignée tissant sa toile a été déclarée grande gagnante dans la catégorie Monde macro.

Barrière Nikolaï Vassiliev Nikolaï Vassiliev

Cette photo a été prise dans la République russe de l'Altaï et est arrivée première dans la catégorie Paysage.

Aurelia Egor Nikiforov Egor Nikiforov

Dans la catégorie Monde sous-marin, l’élue a été cette méduse entourée de montagnes.

Ivan Mechtcheriakov, Héros de la Seconde Guerre mondiale Ioulia Borovikova Ioulia Borovikova

Ce portrait d'un vétéran a remporté la victoire dans la catégorie Russie en visages.

Archive vivante Alexandre Maksine Alexandre Maksine

Archive vivante Archives de la Société géographique russe Archives de la Société géographique russe

Les photographes concourant dans cette catégorie devaient reproduire des images d'archives. Voici une photo moderne de la ville russe de Petropavlovsk-Kamtchatski, capitale du Kamtchatka, tandis que la photo ci-dessous montre à quoi elle ressemblait à la fin du XIXe siècle.

Sur le lac des cygnes Vladimir Ivanov Vladimir Ivanov

Ce cliché s’est vu attribuer un prix spécial dans la catégorie Russie réservée.

Un fantôme de la taïga du Primorié Svetlana Gorbatykh Svetlana Gorbatykh

La photographe russe Svetlana Gorbatykh a réussi à capturer, avec son objectif, un léopard d'Extrême-Orient, félin répertorié dans le Livre rouge des espèces menacées. Son cliché a gagné dans la catégorie Espèces animales rares à l'état sauvage.

Vagabonds des étoiles Alexandre Mikhaïlenko Alexandre Mikhaïlenko

Cette photo a quant à elle remporté le prix du public.

Tôt le matin Gueorgui Lavrentiev Gueorgui Lavrentiev

Cette superbe photo a gagné dans la catégorie Paysage... parmi les enfants. Oui, ne soyez pas surpris !

Bruants jaunes Ivan Gorchkov Ivan Gorchkov

La photo d'un autre enfant. Ces oiseaux sur un arbre ont été capturés dans la région de Kalouga. Ce cliché a gagné dans la catégorie Monde animal.

Ombres de chevreuils Iaroslava Merkoulova Iaroslava Merkoulova

Un troupeau de chevreuils dans la région d'Orenbourg. Vainqueur parmi les enfants dans la catégorie Le monde à vol d'oiseau.

Pattes Xenia Marchalka Xenia Marchalka

Cette photo prise par un enfant a été celle retenue dans la catégorie Phénomènes naturels

Dans cet autre article, découvrez le saisissant témoignage d’un photographe russe devenu ami des renards sauvages.

