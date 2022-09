Pourquoi la Russie envoie-t-elle si peu de femmes dans l'espace?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Nos recherches depuis un demi-siècle, voire plus, montrent qu'il n'y a pas de différences fondamentales entre les hommes et les femmes [dans l'espace] », déclarait déjà en 2014 Anatoli Grigoriev, directeur scientifique de l'Institut des problèmes médicaux et biologiques. C’est également la position de presque tous les pays ayant leur propre programme spatial.

Cependant, la parité entre les hommes et les femmes dans les vols spatiaux est encore loin d'être atteinte : à l'échelle mondiale, les femmes ne représentent que 11% des participants aux vols orbitaux. La grande majorité (53 personnes) d’entre elles étaient originaires des États-Unis. Seules cinq femmes ont volé depuis la Russie au cours des 61 ans d'histoire des vols spatiaux habités. C’est peu. Surtout quand on sait qu'il n'y a actuellement qu'une seule femme dans le corps actif des cosmonautes en Russie, Anna Kikina, qui y a été enrôlée en 2012. Alors pourquoi cette situation ?

Qui était choisi ?

Valentina Terechkova (au centre) avant son lancement Sputnik Sputnik

L'Union soviétique a été le premier pays à envoyer une femme dans l'espace. Il s'agissait de Valentina Terechkova, 25 ans. Elle a fait 48 fois le tour de la Terre en 1963.

Les premières femmes cosmonautes étaient sélectionnées non uniquement en fonction de leurs qualités psychophysiques (à cet égard, Terechkova était inférieure aux autres candidates à un vol dans l'espace et était « la pire des meilleures »). Son parcours, sa biographie, son affiliation au Parti et ses talents d'oratrice ont en effet joué un rôle important. Ainsi, lancer une femme dans l'espace, dans la période initiale, était avant tout une tâche politique.

Une nouvelle accalmie de 19 ans l'a confirmé. Valentina Terechkova est devenue la première et a établi un record mondial que personne n'a encore battu – elle a volé en solitaire (par la suite, les femmes ne seront envoyées que sur des vols accompagnés). Cependant, ses erreurs et sa mauvaise santé pendant le vol ont conduit à une suspension des lancements de femmes.

Svetlana Savitskaïa lors de sa sortie extravéhiculaire Sputnik Sputnik

La suivante à aller dans l'espace a été Svetlana Savitskaïa en 1982. Pilote-instructeur de formation, elle a établi 3 records mondiaux en parachutisme stratosphérique et 18 records d'aviation sur des avions à réaction avant de s'envoler en orbite. Elle est allée deux fois dans l'espace et, lors de son deuxième vol en juillet 1984, elle est devenue la première femme au monde à effectuer une sortie extravéhiculaire.

Entraînement d'Elena Kondakova le 1 septembre 1994 à Moscou Albert Pouchkarev/TASS Albert Pouchkarev/TASS

Le palmarès des cosmonautes soviétiques féminins ne s'arrête pas là. La suivante, l'ingénieur Elena Kondakova, a participé à deux missions spatiales dans les années 1990, dont l'une a duré cinq mois. Aucune femme n'est restée en orbite aussi longtemps depuis. Dix-sept ans plus tard, en 2014, l'ingénieur Elena Serova a rejoint l'ISS ; elle était la quatrième.

L'astronaute de la NASA Barry Wilmore, et les Russes Alexandre Samokoutiaïev et Elena Serova sur un simulateur au centre d'entraînement des cosmonautes Iouri Gagarine à la Cité des Étoiles Roman Sokolov/Sputnik Roman Sokolov/Sputnik

La cinquième femme, et la dernière jusqu'à présent, a été une actrice de 37 ans, Ioulia Peressild, dont la tignasse blonde en apesanteur est devenue un mème sur Internet. Peressild est la seule jusqu'à présent à ne pas avoir été liée à l'espace avant son vol. Elle s'est envolée en 2021 vers l'ISS afin de jouer dans le premier long métrage dans l'espace, devançant ainsi Tom Cruise.

L'astronaute Anton Chkaplerov, l'actrice Ioulia Peressild et le réalisateur Klim Chippenko (de gauche à droite) à bord de la Station spatiale internationale Sputnik Sputnik

Une histoire de physiologie ?

Lena, le premier enfant au monde, dont le père et la mère étaient cosmonautes, fille de la première femme cosmonaute Valentina Terechkova et du premier cosmonaute impliqué dans une expérience militaire dans l'espace Andrian Nikolaïev Alexandre Mokletsov/Sputnik Alexandre Mokletsov/Sputnik

Au départ, au début des vols spatiaux habités, les Soviétiques et la NASA craignaient les problèmes que pouvait poser la physiologie féminine. Par exemple, les médecins ont sérieusement spéculé que pendant les menstruations en apesanteur, le sang pourrait ne pas s'écouler normalement vers l'extérieur, mais vers l'intérieur – à travers les trompes de Fallope, dans la cavité abdominale.

Le deuxième point qui préoccupait tout le monde était l'effet sur la fonction reproductive des femmes. Toutefois, après le premier lancement, il est apparu que cela n'avait aucune conséquence sur la descendance – Terechkova a donné naissance à une fille en bonne santé un an après son vol spatial. Tout comme, par la suite, Savitskaïa. Les inquiétudes concernant les menstruations ne se sont pas non plus révélées justifiées. Tout cela donnait donc déjà aux scientifiques la certitude que les femmes ne différaient pas des hommes dans l'espace.

Svetlana Savitskaïa (au centre) en entraînement Alexandre Mokletsov/Sputnik Alexandre Mokletsov/Sputnik

L'académicien Anatoli Grigoriev affirme que même si l'Union soviétique comptait peu de cosmonautes féminins, beaucoup plus de femmes ont été formées pour aller dans l'espace. Valentin Glouchko, alors concepteur général de NPO Energia, avait un plan pour développer la cosmonautique féminine – il voulait lancer un équipage entièrement féminin. Dans ce but, à la fin des années 1970, une équipe entière de cosmonautes féminins a subi un examen médical à l'Institut des problèmes médicaux et biologiques. Une dizaine de femmes ont alors été autorisées à suivre une formation spéciale. Quatre d'entre elles ont finalement été sélectionnées. Toutes étaient des médecins : une gastro-entérologue, un médecin de soins intensifs, une endocrinologue et une spécialiste de la régulation hormonale. Le lancement de l'équipage féminin était prévu pour le milieu des années 80. Le commandant devait être Svetlana Savitskaïa elle-même.

« Mais les filles n'ont pas eu de chance. Il y a eu un accident sur la station orbitale – Vladimir Vassioutine est tombé malade. Et le vol des femmes a été réduit d'une manière ou d'une autre, pendant les trois ou quatre années suivantes, ce programme a été complètement fermé. Et au début des années 1990, ce désir a complètement disparu », explique Anatoli Grigoriev.

Situation tendue en matière de personnel

Elena Serova en entraînement à la Cité des Étoiles Rouslan Krivobok/Sputnik Rouslan Krivobok/Sputnik

Néanmoins, même en 2019, certains cosmonautes attribuent l'absence de femmes dans l'espace à la physiologie. Bien qu'aujourd'hui, de telles déclarations ne provoquent qu'un scandale, comme lors de la déclaration du cosmonaute Sergueï Riazanski durant l’émission Prosto o slojnom (Simplement sur le compliqué). Il a en effet prononcé les mots suivants : « Les garçons ont une physiologie primitive, nous avons des niveaux d'hormones stables. Personne ne va adapter les lancements de fusées, les sorties dans l'espace ou les urgences au cycle féminin ». Il a été condamné par ses collègues, soulignant que cela n'empêchait nullement la NASA de procéder à de nombreux lancements de femmes astronautes. À cela, Riazanski a proposé une autre explication : les femmes russes ne veulent pas s'envoler dans l'espace parce qu'elles sont orientées vers la famille.

« Ce sont les garçons qui doivent, la queue haute, être toujours en quête d'aventures, d'exploits, etc. Les filles sont plus terre-à-terre – la famille, les enfants », a avancé Riazanski.

Les cosmonautes de Roscosmos Alexandre Samokoutiaïev et Elena Serova pendant un entraînement au cosmodrome de Baïkonour Roman Sokolov/Sputnik Roman Sokolov/Sputnik

« D'un point de vue physiologique, il n'y a aucun obstacle à ce que les femmes s'envolent dans l'espace, insiste le médecin spatial et initiateur du projet Mars-500 (une expérience visant à simuler un vol vers Mars) Mark Belakovski. À mon avis, deux problèmes font obstacle à la présence de femmes russes dans l'équipage de la station spatiale internationale : la mentalité nationale et le jugement subjectif ».

Concernant la mentalité nationale, il s'agit plutôt de l'opinion dominante selon laquelle la cosmonautique est réservée aux hommes. Comme l'explique la cosmonaute Elena Serova, depuis l'époque soviétique, il existe une tradition tacite selon laquelle certaines professions sont réservées à ces messieurs. « Cela remonte à l'époque de la guerre [Seconde Guerre mondiale], après laquelle la population a été fortement réduite, et les femmes n'étaient pas autorisées à exercer des professions masculines afin de préserver leur santé. C'est un préjugé qui, malheureusement, est ancré en nous », estime-t-elle.

En outre, selon le popularisateur de la cosmonautique Vitali Egorov, il existe une autre raison pour laquelle il est plus difficile pour les femmes de devenir cosmonautes et d'aller dans l'espace. « Dans la cosmonautique russe, il n'y a pas de division des normes pour les hommes et les femmes. Toutes les compétitions sportives, jusqu'aux Jeux olympiques inclus, impliquent une telle division, mais pas dans ce cas. Même si une femme est en bonne santé et instruite, il lui sera plus difficile de répondre aux normes fixées pour les hommes. La NASA a également les mêmes normes pour les hommes et les femmes (du moins certaines d'entre elles), mais elles sont fixées au niveau des femmes ».

La raison en est le conservatisme de la cosmonautique russe, jugent les experts. Par conséquent, quelles que soient les déclarations du chef de Roscosmos, en fait, aux niveaux inférieurs, « tout le monde veut travailler comme il a l'habitude de le faire – avec des hommes ».

De gauche à droite: Anna Koussmaoul, Inna Nossikova, Polina Kouznetsova, Tatiana Chigouïeva, Daria Komissarova et Elena Loutchitskaïa, participantes à l'expérience Luna 2015, après son achèvement Kirill Kallinikov/Sputnik Kirill Kallinikov/Sputnik

Cette position n'a conduit qu'à une seule chose : « une situation tendue en matière de personnel », selon les termes mêmes du comité d'admission de Roscosmos. Des tentatives sont donc entreprises pour changer cette situation. Par exemple, l'expérience Luna 2015, qui visait à simuler une mission habitée sur la Lune, a impliqué un équipage de six femmes – elles ont passé huit jours dans un espace confiné. « Nous avons délibérément constitué un tel équipage pour attirer l'attention sur l'importance des vols spatiaux féminins. Les participantes à l'expérience ont fait un excellent travail et se sont bien comportées. Par la suite, certaines d'entre elles ont pris part à l'expérience SIRIUS-17 [Scientific International Research In Unique Terrestrial Station] et d'autres participent maintenant à une étude d'isolement de quatre mois », explique Mark Belakovski.

En 2019, l'entreprise publique Roscosmos a annoncé une nouvelle campagne de recrutement pour l'escouade des cosmonautes et a ouvertement appelé à une participation « plus active » des femmes. « Nous ne voudrions pas procéder à un quelconque équilibrage artificiel, mais nous espérons que les jeunes femmes russes pourront passer sereinement les mêmes exigences rigoureuses que celles imposées aux cosmonautes, et ainsi équilibrer un escadron devenu trop masculin », avait alors déclaré le PDG de Roscosmos, Dmitri Rogozine.

Cependant, même après cela, l’effet d’annonce s’est avéré sans grande répercussion. Sur les 2 200 candidats, 64 ont atteint le stade de la sélection à temps plein, dont neuf femmes. Aucune d'entre elles n'est parvenue à passer le test physique.

