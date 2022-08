Pourquoi les cosmonautes russes n'apparaissent-ils pas comme des «méchants» à Hollywood?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Fiodor Orlov dans 12 to the Moon (1960)

David Bradley/Columbia Pictures, 1960 David Bradley/Columbia Pictures, 1960

Dans ce film de science-fiction, un groupe international d’astronautes effectue le premier atterrissage habité sur la Lune, où ils découvrent une civilisation mystique d'êtres lunaires. L'un des membres de l'équipage est un cosmonaute soviétique, le docteur Fiodor Orlov, interprété par Tom Conway. Étonnamment, il s'agit d'un « bon » personnage russe dans un film américain de l'époque de la guerre froide. Lorsque le spationaute français Etienne Martel, communiste secret, a l'occasion de détruire les États-Unis avec une arme extraterrestre, Orlov non seulement refuse de le soutenir, mais le combat activement.

L'équipage de la capsule spatiale soviétique dans On ne vit que deux fois (1967)

Lewis Gilbert/EON Productions, 1967 Lewis Gilbert/EON Productions, 1967

James Bond est envoyé au Japon après que des vaisseaux spatiaux habités américains et soviétiques aient disparu en orbite. Chaque nation s'accuse mutuellement dans le contexte des tensions de la guerre froide, mais il apparaît rapidement que Blofeld, le chef du SPECTRE, est le véritable responsable. La mystérieuse organisation travaille pour une puissance asiatique inconnue, que l'on pense être la Chine, dans le but de provoquer des tensions entre Washington et Moscou.

L'équipage du Leonov soviétique dans 2010 : L'Année du premier contact (1984)

Peter Hyams/Warner Bros., 1984 Peter Hyams/Warner Bros., 1984

Dans cette suite de 2001, l'Odyssée de l'espace (1968), une expédition conjointe américano-soviétique se rend sur Jupiter à bord du vaisseau spatial soviétique Leonov afin de découvrir ce qui est arrivé au vaisseau spatial Discovery. La mission trouve ce dernier flottant dans l'espace. Pendant ce temps, les tensions entre l'Union soviétique et les États-Unis augmentent, et les astronautes américains reçoivent l'ordre de quitter le Leonov pour le Discovery et de cesser toute communication avec les Soviétiques. Cependant, face à une dangereuse catastrophe naturelle, les équipages réalisent qu'ils ne peuvent se sauver que s'ils coopèrent et mettent leurs différences de côté.

Lev Andropov dans Armageddon (1998)

Michael Bay/Touchstone Pictures, Jerry Bruckheimer Films, 1998 Michael Bay/Touchstone Pictures, Jerry Bruckheimer Films, 1998

Le cosmonaute russe Lev Andropov, joué par l'acteur suédois Peter Stormare, est dépeint de la manière la plus stéréotypée qui soit dans ce film : toujours ivre et coiffé d'une ouchanka (chapka de fourrure avec rabats d'oreilles). Le colonel Andropov se trouve dans la station spatiale Mir, usée et en ruine, mais ses actions décisives finissent par sauver tout l'équipage et lui permettent de poursuivre sa mission.

Mikhaïl Toultchinski dans Deep Impact (1998)

Mimi Leder/Paramount Pictures, DreamWorks SKG, 1998 Mimi Leder/Paramount Pictures, DreamWorks SKG, 1998

Mikhaïl Toultchinski, interprété par l'acteur russe Alexandre Balouïev, est membre de l'équipage russo-américain du vaisseau spatial Messie, qui est envoyé pour détruire une comète menaçant la Terre. Malheureusement, les circonstances font que la seule façon d'y parvenir est de faire s’écraser le vaisseau, chargé d'ogives, sur ce rocher céleste. Toultchinski meurt avec les autres membres de l'équipage, mais sauve l'humanité.

Andreï Blok et Katia Petrovna dans Europa Report (2013)

Sebastián Cordero/Start Motion Pictures, Wayfare Entertainment, Ventures LLC, 2013 Sebastián Cordero/Start Motion Pictures, Wayfare Entertainment, Ventures LLC, 2013

Une première mission avec équipage est lancée vers Europa, l'une des quatre lunes de Jupiter. Néanmoins, au lieu d'activités de recherche, le voyage se transforme en un périple de survie car les astronautes sont chassés par une créature inconnue. Les cosmonautes russes Andreï Blok et Katia Petrovna sont interprétés respectivement par l'acteur suédois Michael Nyqvist et la comédienne américano-polonaise Karolina Wydra.

Ekaterina Golovkina dans Life : Origine inconnue (2017)

Daniel Espinosa/Skydance Media, 2017 Daniel Espinosa/Skydance Media, 2017

Ekaterina Golovkina – interprétée par l'actrice russo-biélorusse Olga Dikhovitchnaïa – est responsable de l'équipage de l'ISS. Ce dernier récupère la sonde spatiale non habitée Pilgrim 7 revenant de Mars vers la Terre, sans savoir que l'organisme multicellulaire trouvé à bord peut en réalité tous les tuer.

