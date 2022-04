Espions, sauveteurs, police… Cinq véhicules spéciaux utilisés en URSS

Sous chacune de ces voitures soviétiques d'apparence standard se cachait une machine unique utilisée pour sauver et protéger les gens.

Les constructeurs automobiles soviétiques ont produit un certain nombre de véhicules inhabituels que vous avez peut-être aperçus dans des films et des documentaires, mais au sujet desquels peu d’informations sont disponibles.

Voici la liste des voitures soviétiques les plus remarquables utilisées par les services spéciaux au XXe siècle.

GAZ M-20G

TASS TASS

Ce véhicule ressemble à une voiture Pobeda standard de l'extérieur (c’était sa vocation initiale), mais à l'intérieur, c'est un véhicule intelligent à grande échelle truffé de gadgets de haute technologie dignes d'un film de James Bond.

La machine a été créée pour le KGB en 1955. Elle a reçu un moteur Pobeda amélioré avec un réservoir d'essence agrandi. Il possédait également une transmission hydromécanique et un ensemble complet d'outils de communication secrets placés à l'intérieur de la cabine.

La voiture s'est avérée rapide, mais assez lourde et peu maniable en raison d'un certain nombre de modifications, ce qui ne permettait pas d’en faire une « voiture de type James Bond ».

ZIL-41072 Scorpion

Stanislav Kozlovskiy (CC BY-SA 4.0) Stanislav Kozlovskiy (CC BY-SA 4.0)

Il s'agit d'un véhicule d'escorte pour les principales personnalités politiques soviétiques.

C'était une limousine de 6,3 mètres de long qui pesait 3,4 tonnes et était capable de rouler à une vitesse de pointe de 190 km/h. Le véhicule était si puissant et durable qu'il pouvait (si nécessaire) propulser hors de la route les voitures qui représentaient une menace.

Le véhicule pesait lourd en raison de la capsule blindée de 8,5 mm située à l'intérieur. Les plaques étaient capables de résister aux coups directs des fusils de sniper les plus puissants de l'époque chambrés avec des munitions de 7, 62, 54 mm.

Pour toutes ces raisons, les services de sécurité du Kremlin l'appelaient « garde du corps » et ils ont utilisé ce véhicule à l'époque soviétique et même durant les premières années de la Fédération de Russie.

RAF-22031

Artyom Svetlov Artyom Svetlov

C'est l'une des voitures soviétiques les plus remarquables, qui apparaît souvent dans les films. Ces ambulances sont apparues au milieu des années 70 et sont toujours utilisées dans certains coins reculés des pays de la CEI.

Le RAF-22031 possède un moteur de 100 chevaux pouvant accélérer jusqu'à 120 km/h. À l'époque, il a obtenu de nombreuses critiques positives - il fonctionnait bien, il était maniable, mais surtout, il était très fiable et ne nécessitait pas beaucoup d'entretien. Plus tard, les services médicaux ont reçu une version modifiée adaptée à la réanimation appelée RAF-2914.

UAZ-450A

Vadim Kondratiev (CC BY-SA 4.0) Vadim Kondratiev (CC BY-SA 4.0)

Il s'agit d'une ambulance militaire qui était et est toujours utilisée dans tout le pays. Il s'agit d'un véhicule de transport de base appelé « pilule » ou « miche de pain » (car il ressemble à un morceau de pain ou à un médicament) utilisé pour transférer des personnes vers un hôpital. Il ne dispose d'aucun équipement médical spécial comme le RAF-22031, mais il est très rapide, maniable et bon marché en termes de production et de maintenance.

GAZ-21

Ilya Pitalev/Sputnik Ilya Pitalev/Sputnik

Ce véhicule, aussi surnommé Volga au sein de la population, s’est imposé comme la principale voiture de la police de la route soviétique. Les GAZ-21 ont été construits avec une garde au sol élevée (ce qui lui donne un look « tout en hauteur » spécifique, contrairement au look « bas-long-élégant » des voitures occidentales de conception similaire), une suspension robuste, un moteur solide et peu exigent.

Mais ces voitures sont devenues célèbres dans les années 60 lorsqu’elles ont reçu leur couleur unique jaune et rouge. Cela a été initialement fait par les généraux au pouvoir pour rendre les voitures de la police routière plus reconnaissables sur les routes à travers les villes.

Ces voitures n'étaient pas aussi rapides que celles que les officiers utilisent aujourd'hui, mais elles étaient très fiables.

