Comment les citoyens soviétiques utilisaient-ils leurs garages?

Pour les propriétaires de voitures soviétiques, les garages offraient un espace pour travailler, se reposer… et socialiser.

Un garage privé était quelque chose dont tous les Soviétiques rêvaient. Ceux qui ont eu la chance d'en avoir un n'ont jamais limité sa fonctionnalité à une simple place de parking. Au lieu de cela, le garage est devenu à la fois un lieu de solitude et de socialisation.

Atelier de réparation gratuit

En URSS, les propriétaires de voitures préféraient les réparer eux-mêmes. Il était problématique et coûteux de remorquer une voiture cassée vers des centres spécialisés. Divers problèmes mécaniques se produisaient régulièrement avec les automobiles de fabrication soviétique et leurs propriétaires acquéraient suffisamment de compétences techniques pour réparer par leurs propres moyens les pannes les plus courantes.

Le garage habituel d'un propriétaire de voiture soviétique était donc équipé de tout le nécessaire pour réparer une voiture. Plus important encore, la plupart des garages avaient une fosse qui leur permettait d'accéder au bas d'une voiture et de travailler dans une position confortable.

Les propriétaires de voitures utilisaient également des garages pour conserver divers outils nécessaires aux travaux de réparation. S'il leur manquait un outil ou une pièce de rechange, il y avait toujours la possibilité de l’emprunter à un voisin. De plus, les propriétaires étaient toujours prêts à donner un coup de main lorsque l'un d'eux avait besoin d'aide ou de conseils sur la façon d'aborder la résolution d'un problème spécifique.

Club d’hommes

Souvent, les hommes se retrouvaient dans les garages sous prétexte de réparer des voitures. Pour les Soviétiques qui vivaient principalement dans de petits appartements et manquaient d'espace personnel à la maison, les garages sont devenus une planche de salut.

Au sein de leur communauté de propriétaires, les hommes soviétiques s'efforçaient d'avoir de la compagnie et cultivaient des amitiés avec des personnes partageant les mêmes intérêts. Souvent, les hommes passaient devant les garages de leurs voisins pour évoquer les dernières nouvelles et discuter de tout et de rien.

Parfois, les gens dînaient même dans des garages, utilisant généralement le capot d'une voiture comme table improvisée. Le menu était toujours simple : pain, œufs, saucisses, oignons, cornichons, bière ou vodka.

Ces conversations viriles autour des tables improvisées ont transformé les garages en l'un des espaces de détente les plus populaires pour les hommes soviétiques.

Lieu de stockage

C'était une habitude soviétique : cultiver, récolter puis stocker des légumes pour la consommation pendant l'hiver. De nombreux propriétaires de datchas ont abordé cette mission avec dévotion et stockaient d'énormes quantités de nourriture chez eux. Cependant, de tels volumes pouvaient difficilement être gardés à la maison. Il était donc naturel que les gens utilisent leurs garages pour conserver leurs denrées.

Les vieux meubles, livres, magnétophones, vieux vêtements et bien d'autres objets étaient entreposés dans des garages en l'absence d'un meilleur endroit. Ce n'était pas dans les habitudes des Soviétiques de jeter des objets cassés ou anciens et, par conséquent, l’espace semblable à un entrepôt privé fourni par leur garage était une bénédiction.

Terrain de jeux

De nombreuses personnes qui ont grandi en Union soviétique se souviennent que l'un de leurs passe-temps favoris était de jouer sur le toit de ces garages.

En effet, les enfants grimpaient sur les toits et sautaient d'un garage à l'autre en reconstituant des batailles, des poursuites et des fusillades. Les adultes grondaient les gamins, car ils ne voulaient pas que les enfants endommagent les toits ou se fassent mal, mais c'était toujours peine perdue. Les enfants soviétiques revenaient inévitablement y jouer dès que les adultes avaient le dos tourné.

