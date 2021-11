Dix biens de consommation d’URSS ayant contribué à former une identité nationale d'après-guerre

Le sac en filet avoska et le légendaire gobelet en verre de Vera Moukhina sont bien connus à l'étranger, mais ils sont loin d'être les seuls articles produits par l'industrie soviétique. Voici dix objets courants avec lesquels les citoyens soviétiques d'après-guerre ont grandi et qu'ils chérissent.

Après la Seconde Guerre mondiale, l'économie soviétique s'est orientée vers une production accrue de biens de consommation, et une nouvelle profession est apparue : celle d'« artiste-constructeur », que nous appelons aujourd'hui « designer ». Ces personnes étaient chargées de trouver des moyens de fabriquer rapidement et à moindre coût des produits destinés au marché de masse. Voici quelques-uns des fruits les plus marquants de leur travail.

Machine à coudre Toula

Produite pour la première fois en 1955 par l'usine de construction mécanique de Toula, cette machine à coudre soviétique pionnière était équipée d'un moteur électrique. Les prototypes ont été fabriqués à Leningrad, tandis que la conception des épingles et des dispositifs à surjet était basée sur les machines à coudre importées d'Allemagne après la guerre. Bien que la Toula ait été plutôt populaire et ait fait l'objet d'une large publicité, la plupart des citoyens soviétiques préféraient encore la machine à coudre Singer, fabriquée par la célèbre société américaine dans son usine de Podolsk avant la révolution.

Aspirateur Saturn

Dans les années 1960, le marché soviétique a vu apparaître les premiers aspirateurs de forme sphérique, un exemple remarquable du design soviétique de l'ère spatiale. Il y a d'abord eu l'édition limitée de l'aspirateur Spoutnik, puis la production en série du modèle Saturn a commencé. Avec sa forme sphérique idéale et son anneau en plastique autour du corps, il ressemblait à la planète du même nom. Le design de l'aspirateur était basé sur le Hoover Constellation, fabriqué aux États-Unis et lancé en 1955.

Appareil photo Zenit-E

Dans les années 2000, l'acquisition d'un appareil photo Zenit était un badge d'honneur pour tout hipster russe sérieux. Le Zenit-E, qui a été fabriqué pour l'exportation vers les marchés internationaux, a été l'appareil photo le plus populaire de l'ère soviétique. Dans les années 1960 et 1970, plus de 8 millions d'exemplaires ont été produits, ce qui constitue un record mondial pour ce type d'appareil. Celui qui figure sur la photo est équipé d'un objectif Helios-44-2.

Rasoir mécanique Kharkov

Si vous avez déjà regardé le film soviétique ultra-populaire L’Ironie du sort, vous vous souvenez peut-être du moment où le personnage principal, Nadia, offre un rasoir à son petit ami pour le Nouvel An (« le dernier modèle », dit-elle). Il ne s'agit pas du même modèle exact, mais un tel appareil était un luxe car, à cette époque, la plupart des hommes se rasaient encore à l'ancienne – avec un blaireau et un coupe-choux. Cet article particulier a été produit en 1966 à l'usine d'équipement électrique de Kharkov (actuelle Ukraine).

Gramophone électrique Volga

En 1957, l'Usine électromécanique de précision de Saratov a étonné la société avec un miracle technique sous la forme d'un gramophone portable, fabriqué de telle manière qu'il ressemblait à une valise. Il a été produit en masse dans les années 1950 et 1960. À propos, les vinyles étaient produits par Melodia, la principale maison de disques d'État de l'URSS.

Fer à repasser portable UE-4

Ce fer à repasser compact d'environ 760 grammes était beaucoup plus petit et plus léger qu'un modèle domestique ordinaire, et était utilisé principalement lors de voyages d'affaires et autres déplacements. La production a débuté en 1967 à l'usine électromécanique de Kharkov. À propos, la ville de l'Аnneau d'or Pereslavl-Zalesski possède un beau musée de fers à repasser, des temps anciens au XXe siècle.

Lait Tetra Pak soviétique

En 1959, l'Union soviétique a acheté auprès de la société suédoise Tetra Pak la technologie de production de briques de lait en carton et en forme de tétraèdre. Cette technologie était très populaire, et le motif abstrait de triangles rouges et bleus, ainsi que la police d’écriture géométrique, sont un exemple audacieux de design moderniste de l'ère Khrouchtchev qui réinterprète les idées du constructivisme soviétique.

Radio transistor portable Siourpriz

Vous avez certainement été étonné lorsque vous avez réalisé que cette photo ne montre pas une boîte à bijoux soviétique vintage ou un sac de babouchka recouvert de dentelle de Vologda, comme vous pouviez le penser. C'était vraiment une radio progressiste pour l'époque ! Baptisée « Siourpriz », cet appareil portable a été produit en 1958-59 par l'usine Znamia Trouda (Bannière du Travail) de Saratov.

Chaise en carton

Vous ne savez pas quoi faire de vos vieilles boîtes ? Dans les années 1960, les designers soviétiques ont eu une idée géniale : une chaise en carton. Elle était vraiment durable (comme tout ce qui existait en Union soviétique, sauf l'Union soviétique elle-même !), sans compter qu'elle s’avérait extrêmement confortable. Le Musée du design, à Moscou, a restauré et expose certaines de ces chaises.

Poupée culbuto Nevaliachka

La célèbre poupée culbuto a été conçue en 1956 par l'Institut de recherche scientifique Igrouchka (Jouet) pour aider les bébés à apprendre à s'asseoir. Fabriquée en plastique brillant, elle présentait une conception unique qui permettait au jouet de retrouver sa position verticale initiale, quelle que soit la force avec laquelle vous essayiez de le pousser.

