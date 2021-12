Où l'hiver est-il le plus long en Russie?

Si l'on regarde le calendrier, il ne devrait y avoir que trois mois d'hiver, mais la neige et les températures négatives dans de nombreuses régions du pays durent en fait bien plus longtemps. Pouvez-vous imaginer vivre dans un endroit où l'hiver fait rage jusque dans les mois officiels d'été?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La Russie est le pays le plus froid du monde avec une température annuelle moyenne de -5°C.

Bien sûr, c'est un pays immense et tout dépend donc de la région où vous vous trouvez. Il neige par exemple rarement sur la côte de la mer Noire, mais les habitants d'autres régions ne remarquent parfois même pas l'été car, comme le dit la plaisanterie, ils étaient au travail ce jour-là. Alors, où en Russie devrez-vous porter bonnets et écharpes le plus longtemps ?

Îles de l'Arctique russe : l'hiver éternel

Expédition arctique sur l'archipel François-Joseph Gavriil Grigorov/TASS Gavriil Grigorov/TASS

De nombreuses îles de l'océan Arctique appartiennent administrativement à différentes régions de Russie, de la région de Mourmansk à l'ouest au district de Tchoukotka à l'est. Parmi celles-ci figurent les archipels de la Nouvelle-Zemble, de François-Joseph, de la Terre du Nord, de Nouvelle-Sibérie, et d'autres. Ce sont peut-être les régions les plus hivernales du pays : la température ne dépasse le zéro qu'en juillet et en août, et encore, de quelques degrés seulement.

La saison hivernale la plus longue est constatée dans l'archipel François-Joseph et dure de la mi-août à la fin juin. La neige recouvre les îles presque toute l'année, et à partir de la fin de l'automne, vous connaîtrez des tempêtes de neige et une longue nuit polaire, lorsque le Soleil ne se lève pas ou peu.

Expédition du brise-glace à propulsion nucléaire "50 let Pobedy" vers le pôle Nord Lev Fedosseïev/TASS Lev Fedosseïev/TASS

Et bien que les températures hivernales descendent rarement en dessous de -40°, les vents froids empêcheront votre séjour sur les îles d'être réellement confortable. C'est ce qu'on appelle un climat polaire. Il n'y a pas beaucoup de population permanente ici, mais s’y étendent des parcs nationaux – le parc national de l'Arctique russe et la réserve naturelle de l'île Wrangel, qui attirent les touristes et abritent des stations de recherche scientifique ainsi que des bases militaires.

Iakoutie : de fin septembre à mi-mai

Iakoutsk, vue sur le fleuve de la Léna Gavril Starostine/TASS Gavril Starostine/TASS

La Iakoutie (ou République de Sakha) est la région la plus vaste et la plus froide de Russie. Pour situer le contexte, considérons qu'elle est presque aussi grande que l'Inde, mais qu'elle compte moins d'un million d'habitants – dont un tiers vit dans la capitale, Iakoutsk. Et tous supportent des conditions climatiques très difficiles.

En août, il fait froid et les premières neiges peuvent arriver, puis à la fin du mois de septembre, il faut porter des vêtements d'hiver ! Après cela, ne vous attendez pas à ce que la température dépasse à nouveau le zéro avant la mi-mai. Néanmoins, la Iakoutie présente des amplitudes thermiques extrêmes et intéressantes. Par exemple, dans la capitale, Iakoutsk, la température moyenne en hiver est de -35°, tandis qu’en été elle est de +18° (et il y a souvent des pics à +30° et des gelées de -50°). En Iakoutie, vous pouvez voir d'incroyables zones de loisirs près de glaciers qui ne fondent pas. Les habitants aiment s'y rendre les jours d'été et parfois y prendre des photos.

Dans la ville de Nerioungri, en Iakoutie Andreï Sorokine/Sputnik Andreï Sorokine/Sputnik

Les hivers les plus froids se situent dans les localités d'Oïmiakon et de Verkhoïansk, où l'on a enregistré des températures allant jusqu'à près de -70°, ce qui constitue le record mondial pour un lieu en permanence habité. Un thermomètre affichant -45° est considéré comme normal ici.

« Pour les habitants, les gelées ne sont pas du tout une raison de rester à la maison, écrit toutefois la blogueuse Ekaterina Borissova, qui a passé sa jeunesse en Iakoutie. Il y a toujours beaucoup de monde ici, et le soir, il y a d'énormes files d'attente de personnes qui veulent faire du toboggan sur glace. Tout le monde, des plus jeunes aux plus âgés, s’y lance pour ne pas geler ».

Lire aussi : Moustiques mutants et bronzette sur glace, avec quoi rime l’été en Sibérie?

Péninsule de Iamal : de mi-septembre à fin mai

Dans le district de Iamalo-Nénétsie, près de l'aéroport de Sabetta Lev Fedosseïev/TASS Lev Fedosseïev/TASS

Le district autonome de Iamalo-Nénétsie, dans le nord de la Sibérie, est légèrement plus chaud que la Iakoutie, mais l'hiver n'est pas plus court. Les hivers les plus longs se situent dans la partie nord de la péninsule et durent de mi-septembre à fin mai (la température dépasse le zéro au plus tôt en juin).

La partie arctique de la région est sujette aux tempêtes hivernales, au brouillard et à une longue nuit polaire, mais en même temps, il ne fait souvent « que » -25/30°. Il y a peu de gens dans cette région, et la plupart sont des travailleurs de l’industrie gazière vivant dans des localités telles que le port de Sabetta.

« Le vent peut vraiment faire faire s’envoler le casque de votre tête ou le gilet jaune de votre corps, se souvient le photographe Andreï Starostine, qui s'est justement rendu à Sabetta. Au début, on s'étonne que tous les escaliers, même seulement de deux ou trois marches, soient équipés de rampes. Mais quand le vent se lève, on se rend compte que c'est une chose nécessaire ».

Salekhard Andreï Tkatchev/TASS Andreï Tkatchev/TASS

La plupart des locaux vivent dans la partie sud de la péninsule de Iamal. Le centre administratif de la région, la ville de Salekhard, est situé pile sur le cercle polaire. Ici, l'été est très court et presque imperceptible, avec des températures allant de -1° en mai à +10° pendant les mois d'été. Ensuite, on repasse sous zéro en octobre, mais l'hiver n'est pas trop rigoureux et les températures avoisinent les -20°. Les journées chaudes sont plutôt rares ici, mais Salekhard possède la plage la plus septentrionale du monde !

Péninsule de Taïmyr : de début septembre à fin mai

À Doudinka, sur le cours de l'Enisseï Anton Denissov/Sputnik Anton Denissov/Sputnik

Dans la partie nord de la région de Krasnoïarsk, qui comprend la péninsule de Taïmyr et les villes de Norilsk et de Doudinka, la neige peut ne pas fondre avant le milieu de l'été. Ici, la température ne dépasse le zéro que de juin à septembre et, même en juillet, il ne fait guère plus de +13° (bien que des jours chauds puissent aussi être enregistrés). La chose la plus intéressante est la dérive des glaces au printemps sur le fleuve Enisseï, qui attire les habitants de la région et même d'autres coins du pays.

« C'est un spectacle à part entière, qui vaut la peine d'être vu, lorsque des blocs de glace de un, voire deux mètres de long commencent à se déplacer, à ramper les uns sur les autres et à venir sur le rivage. Dans le même temps, le niveau de l'eau dans l’Enisseï s’élève en moyenne de 18 mètres, soit plus haut qu'un immeuble typique de quatre étages », écrivent des témoins oculaires.

Qu'en est-il des autres régions ?

À Moscou Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva

Moscou (et la partie européenne du pays en général) connaît un changement de saisons presque exemplaire. Il fait chaud en été, il pleut en automne, avec de la neige duveteuse en hiver sans qu’il n’y fasse particulièrement froid (généralement environ -10°), puis tout dégèle au printemps. Toutefois, le temps peut réserver des surprises, comme des journées d'hiver très chaudes suivies d'une pluie ou d'une neige verglaçante en juin.

À Saint-Pétersbourg Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

À Saint-Pétersbourg et en Carélie, il fait un peu plus froid qu'à Moscou, tandis que l'été apparaît plus court. L'hiver arrive aussi plus tôt, généralement vers la fin du mois de novembre. De plus, les vents venant du golfe de Finlande et l’humidité ambiante peuvent donner l'impression qu'il fait -30°, contre -10° en réalité.

À Sotchi Dmitri Feoktissov/TASS Dmitri Feoktissov/TASS

Dans l'Oural et en Sibérie, les hivers durent en moyenne de fin octobre à fin avril. Enfin, les hivers les plus courts se déroulent dans la région de la mer Noire. Par exemple, dans les stations balnéaires comme Anapa ou Sotchi, l'hiver ne dure que deux ou trois semaines en janvier et les températures ne descendent qu'à +6/10°. Par conséquent, si vous voulez vraiment voir de la neige, vous savez maintenant où aller pour en contempler presque toute l'année !

Dans cet autre article, nous vous présentions les dix villes russes les plus chaudes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.