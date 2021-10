Adieu carte et tickets: le métro à Moscou désormais totalement accessible par reconnaissance faciale

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En ce 15 octobre, l’ensemble des stations du métropolitain moscovite ont procédé au lancement du système Face Pay, permettant de passer les portiques sans avoir à y apposer une carte d’abonnement ou un ticket de transport, mais simplement en présentant son visage à la caméra au-dessus, indique le site officiel de la mairie.

« À la demande du maire de Moscou, nous lançons Face Pay, système de paiement des trajets à l’aide de la reconnaissance faciale. Moscou est la première ville au monde où le système a commencé à fonctionner à une telle échelle. Il s'agit de plus de 240 stations de métro, a en cette occasion déclaré Maxime Liksoutov, adjoint au maire en charge des questions de transports. Face Pay n'a d'équivalent en termes de qualité et de facilité d'utilisation pour les passagers nulle part ailleurs dans le monde. J'insiste sur le fait que Face Pay n'est qu'un autre moyen de payer le trajet. L'adhésion à ce service est volontaire, uniquement si le passager considère que ce mode de paiement lui convient. Les autres modes de paiement ne disparaîtront pas ».

Pour profiter de cette technologie, l’usager devra préalablement enregistrer sa photographie, sa carte d’abonnement Troïka, ainsi que sa carte bancaire au sein de l’application mobile Metro Moskvy, et ce, de préférence plusieurs heures avant le premier déplacement par le biais de ce système, la procédure nécessitant un certain temps pour être confirmée. Une fois sur place, il suffira ensuite de s’approcher d’un tourniquet équipé du dispositif (pour une meilleure orientation, des marquages au sol ont été ajoutés), puis de fixer la caméra pour entraîner l’ouverture des portes et la déduction automatique de la somme due.

À noter que les informations personnelles des passagers seront chiffrées, tandis que les caméras se contentent de vérifier certaines clefs biométriques, et non de réaliser un portrait détaillé du voyageur.

« Nous prévoyons que d'ici deux ou trois ans, 10 à 15% des passagers utiliseront régulièrement Face Pay. Si nécessaire, nous ajusterons le nombre de tourniquets pour Face Pay si nous nous rendons compte que la demande est croissante », souligne Liksoutov.

Le département des transports de la ville a par ailleurs précisé sur sa chaîne Telegram qu’avant même le lancement du système, près de 20 000 personnes s’étaient d’ores et déjà enregistrées pour en faire ultérieurement usage, dont 9 000 au cours des 20 minutes ayant précédé son inauguration officielle.

