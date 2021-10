Kalachnikov dévoile un fusil qui peut être connecté à votre Apple Watch

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La société Kalachnikov a récemment dévoilé son fusil de chasse M-155 Ultima qui peut être intégré à une Apple Watch. La nouveauté a été présentée lors d'un salon d’armement à Moscou fin septembre 2021.

Gadgets

Le fusil de chasse de pointe contient un tas de gadgets de haute technologie que vous ne vous attendriez jamais à voir sur une arme à feu. Par exemple, un ordinateur intégré avec un écran externe, un routeur Wi-Fi, Bluetooth, une batterie et d'autres appareils électroniques. Et le tout caché à l'intérieur de sa crosse.

La principale caractéristique de l'arme est l'enregistrement vidéo. Il dispose d'une caméra préinstallée sous le canon qui projette toutes vos actions directement sur votre iPhone ou Apple Watch. La caméra fonctionne de la même manière que les caméras GoPro que les sportifs installent sur leurs casques - elle montre toute l'action à la première personne (POV).

Cette caméra dispose également sur la crosse d'un affichage montrant à l'utilisateur tout ce qui se passe directement devant l'arme. Cependant, l'écran LCD réfléchit la lumière et on ne voit presque rien sous un soleil de plomb.

>>> Gros plan sur le pistolet Kalachnikov adopté par la Garde nationale russe

Néanmoins, cette fonction d'enregistrement vidéo aidera un utilisateur à affiner ses compétences de prise de vue et à traiter toutes ses actions une fois de retour chez lui.

L'ordinateur à l'intérieur de la crosse possède également une minuterie intégrée qui enregistre le nombre de coups et de tirs réussis, le temps et la cadence de tir et le nombre de cibles touchées. Ainsi, chacune de vos actions sera enregistrée et pourra être analysée par la suite.

En plus de cela, le M-155 Ultima dispose d'une boussole préinstallée et d'un module GPS indiquant l'emplacement de l'arme si vous la perdez d'une manière ou d'une autre (nous espérons que cela n’arrivera pas).

Vous pouvez également télécharger des vidéos via Bluetooth ou via le port USB situé sur le côté, si la batterie est trop faible.

L’avis des experts

« La raison d'un ajout aussi inattendu à l'arme est simple : attirer de nouveaux utilisateurs dans le monde des armes à feu avec un "joujou" chic et élégant. Dans la vraie vie, ces gadgets ne feraient que compliquer la vie d'un tireur, mais si vous allez dans un ranch ou dans une forêt pour filmer des trucs pour le plaisir, alors cela fonctionnera sans problème », explique Iouri Sinitchkine, un ancien tireur d'élite et ingénieur chez Lobaev Arms.

>>> Kalachnikov crée un système de combat destiné aux forces spéciales

Selon lui, l'arme est en outre assez chère et un tireur ou un chasseur professionnel s'achèterait très probablement autre chose.

« Il coûte autant qu'un Benelli, qui est onéreux, car il est fabriqué en Italie, fiable et utilisé par le SWAT américain. Et l’Ultima coûte cher parce que c’est chic », mentionne l’expert.

Caractéristiques et coût de l'arme

La version standard du fusil de chasse M-155 affiche un prix au détail d'environ 500 $. Cependant, le nouvel Ultima coûte environ 2 000 $ en 2021.

Le M-155 est une arme qui a fait ses preuves créée il y a des décennies pour la chasse et le tir pratique. L’Ultima est la réincarnation de cette arme sous une nouvelle forme attrayante pour les clients.

L'arme est à âme lisse et possède un calibre 12/76 classique. Son canon de 71 cm de long permet à une personne de faire mouche jusqu'à 100 mètres de distance.

Dans cette autre publication découvrez cinq fusils d'assaut de l'armée russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.