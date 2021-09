Grom, ce drone russe high-tech qui joue les bombardiers

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Fin septembre, le producteur russe de drones Kronstadt a annoncé que son dernier appareil, le Grom (mot russe signifiant « Tonnerre »), était prêt à participer à l'appel d'offres du ministère de la Défense pour des drones de moyenne altitude et de longue endurance (drones « MALE »). Les dates exactes de l'appel d'offres doivent être annoncées par le ministère russe de la Défense dans un avenir proche.

« Le drone permet à une armée d'utiliser tous les derniers missiles et bombes d’avions de chasse sur des drones pour détruire les lignes ennemies en surmontant le feu nourri des systèmes de défense aérienne », a déclaré la société à Russia Beyond.

L'objectif principal de l'entreprise était de créer un appareil aérien sans pilote qui mènerait les premières frappes contre l’ennemi et « ouvrirait » la voie aux chasseurs de cinquième génération et aux derniers bombardiers avec des pilotes à bord.

« C'est un véhicule aérien sans pilote à grande vitesse capable d'utiliser toutes les armes d'aviation modernes. Nous sommes prêts à modifier l’appareil pour répondre à toutes les exigences des clients », a ajouté la société.

Selon les médias, le Grom pourrait même devenir le « vaisseau amiral » d’une armada de drones kamikazes. Russia Beyond a récemment mentionné la création, par le holding Kalachnikov, d’un « essaim » de drones qui pourrait être dirigé par le Grom.

Ce que l'on sait du Grom

Le Grom pourra contrôler une escouade de dix drones maximum lors d'opérations de reconnaissance et de combat dans les zones de guerre du monde entier.

« Ce sera en quelque sorte un centre de commandement volant. Un gros cerveau avec des bombes et missiles non guidés à bord transmettant des informations de combat à de plus petits drones kamikazes », a déclaré à Russia Beyond Ivan Konovalov, directeur du développement de la Fondation pour la promotion des technologies du XXIe siècle.

Comme le note l'expert, l'électronique et l'IA du Grom pourront également fonctionner et interagir avec les avions de chasse Su-35 et les Su-57 de cinquième génération, en recevant notamment des mises à jour concernant la mission.

Le drone pourra embarquer jusqu'à 2 tonnes de munitions et effectuer des missions jusqu'à 12 km d’altitude.

La machine a une envergure de 10 m et fait 13,8 m de long. Elle pourra parcourir jusqu'à 700 km sans ravitaillement.

« Il sera doté d’une technologie "furtive" avec une géométrie simplifiée de tous ses éléments structurels, et bénéficiera d’une large intégration de matériaux radio-absorbants », a déclaré Konovalov.

Selon l'expert, l'apparition de ce drone permettra à la Russie de rejoindre le club d'élite des puissances maîtrisant la technologie des drones de classe MALE (Moyenne altitude - longue endurance).

« Il s'agira d'un complexe multifonctionnel sans pilote capable d'effectuer des missions de reconnaissance à long terme ainsi que de participer à des conflits et de mener des frappes aériennes contre des ennemis lourdement armés », a déclaré l'expert.

L’escouade de drones sera utilisée pour détruire des groupements de véhicules blindés ennemis. Le « grand frère » disposera également d'un équipement d'interférence radio-électronique pour « aveugler » les défenses ennemies et protéger les drones de petite taille contre les attaques de la DCA ennemie.

Armements

En plus des drones kamikazes, le Grom pourra utiliser la famille de missiles modulaires universels supersoniques à courte portée X-38 contre des cibles au sol. Les X-38 sont conçus pour détruire des cibles autrement invulnérables situées entre 3 et 70 km.

Les missiles sont équipés d'une ogive pesant 250 kg de type explosif ou pénétrant. La haute précision de ces armes est fournie par des systèmes d'imagerie thermique et de guidage laser semi-actif. Les lancements du X-38 sont effectués à des vitesses de 54 à 1620 km/h. Dans le même temps, la vitesse de vol de la munition elle-même peut dépasser Mach 2.

L'arsenal du Grom comprendra également des bombes aériennes guidées KAB-250 et KAB-500, conçues pour vaincre un large éventail de cibles, y compris les infrastructures ennemies.

