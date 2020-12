Cinq robots fabriqués en Russie

S'il vous semble que la Russie ne produit pas de drones, d’assistants intelligents et de robots-aspirateurs, détrompez-vous : différents robots sont créés en Russie. Ils désinfectent les locaux, livrent des colis, éteignent des incendies, cultivent la terre et rendent des services aux gens. Voici les cinq plus intéressants.

1. Robots de désinfection et de mesure de la température

La société Promobot, basée dans la ville de Perm, dans l'Oural, a créé plusieurs robots particulièrement utiles en cas de pandémie : il s'agit de stations de mesure de température à distance, d'un robot chargé de la désinfection et d'un robot consultant pour les institutions médicales, qui peut mesurer la température et d'autres paramètres corporels.

Promobot Thermocontrol est un terminal autonome chargé de la mesure de température sans contact dans les zones de forte affluence. La mesure ne prend pas plus de 5 secondes et la précision est de 0,2°C.

Le robot désinfecteur Scorpion ressemble à un petit char. Il est contrôlé à distance, et à l'aide de capteurs à ultrasons et d’un système GPS/GLONASS, il surmonte les obstacles - escaliers, bordures. Le robot est équipé d'un réservoir avec du liquide désinfectant et d’un pulvérisateur.

2. Drones de messagerie

La société russe Copter Express Technologies (COEX) développe des véhicules aériens sans pilote, notamment pour la livraison de petites cargaisons en lieu et place de coursiers. Par exemple, le COEX Pelican Mini Quadcopter est capable de livrer un colis pesant jusqu'à 2 kg, sa vitesse maximale étant de 75 km/h et sa portée de livraison de 5 km.

3. Agrobot

Plus qu’un simple robot, Agrobot constitue tout un système de pilotage automatique pour machines agricoles, qui vous permet d'automatiser une partie importante du travail sur le terrain, de le rendre plus rapide et plus précis, en éliminant le facteur humain.

Agrobot, de la société Avrora Robotics, est capable de cultiver des terres dans des zones reculées et dans des conditions climatiques difficiles ; il est prêt à travailler de nuit, dans la fumée ou le brouillard, et n'a pas peur du froid ou des précipitations.

De plus, de tels systèmes permettent de parler d'« agriculture de précision » : pour le robot, le champ n'est pas uniforme, il définit les zones qui nécessitent différentes quantités d’engrais.

4. Robot pour éteindre les incendies de gaz et de pétrole

Le robot hydraulique lourd ROIN RTP-M, fabriqué par Intehros, est conçu pour éteindre les incendies de gaz et de pétrole en cas de fuite. Un accident sur un puits peut à tout moment se transformer en catastrophe environnementale et comporte un risque énorme pour la vie des secouristes.

Le RTP-M exclut complètement toute présence humaine dans la zone de danger et permet d'éteindre un puits à une distance de 1,5 km. L'invention a déjà fait l'objet d'un brevet et très prochainement, la société russe présentera le robot sur le marché du Moyen-Orient.

5. Robot pour les lieux publics

Kiki est un robot de service mobile interactif de nouvelle génération. Le robot est capable d’avoir une conversation avec un client (un réseau de neurones capables d’auto-apprentissage assure cette fonction) et de faire des gestes presque comme un humain. Le robot possède 17 degrés de liberté, il maîtrise une large gamme d'expressions faciales et de gestes, il peut tourner son cou et son corps, et ses zones sensibles réagissent au toucher.

La tâche principale du robot est d'attirer l'attention. Il peut également passer une commande, recevoir un paiement ou parler avec un client.

D'autres robots pouvaient être vus en ligne lors du Forum international Robots contre la Covid-19, qui s’est tenu les 18 et 19 décembre et a rassemblé des développeurs et des professionnels de la santé du monde entier.

