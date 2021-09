En images: la Russie dévoile une armada de drones kamikazes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La holding Kalachnikov a présenté de nouveaux drones de petite taille capables de transporter et larguer des bombes, lors du salon militaire « Armée 2021 » qui a eu lieu en banlieue de Moscou fin août 2021.

C'est la dernière modification du projet « Koub » remontant à 2019. Créé pour fonctionner comme un essaim volant avec des bombes de 3 kg à bord de chaque drone, le système peut se déplacer sans être détecté vers un navire ennemi (ou toute autre cible) et le détruire.

À l'heure actuelle, la société a terminé les essais militaires d'État et a également créé un lanceur spécial sur lequel jusqu'à 15 drones peuvent être stockés simultanément. Le lanceur peut, quant à lui, être placé sur des vedettes rapides de petite taille ou sur des véhicules blindés légers dans les zones de combat.

« Ce drone est un "barrage de bombes" qui peut rester pendant des heures dans le ciel ou fondre sur sa cible au sein d’un essaim d’appareils similaires pour la faire exploser. Il est petit et silencieux, grâce à son moteur électrique qui ne fait pratiquement pas de bruit, contrairement à ses analogues étrangers », explique Nikita Khamitov, responsable des projets spéciaux du groupe ZALA, en charge de la création de ce système d'arme au sein du holding Kalachnikov.

Il a déclaré que les drones pouvaient être utilisés contre n'importe quelle cible, qu'elle soit sur l'eau, sur terre ou même dans les airs.

Le Koub créé par la Russie diffère en outre de ses homologues étrangers à plusieurs égards.

« Il n'y a pas beaucoup d'armes de ce genre sur le marché. Les entreprises étrangères ont tendance à créer des drones avec des bombes de 80 kg à bord. Ils sont plus puissants que nos oiseaux, mais plus chers et plus bruyants. Nous voulions créer une petite arme furtive capable de fonctionner comme un essaim volant », note Khamitov.

Ces différences rendent le Koub unique sur le marché des armes et, à l'avenir, la société prévoit de le présenter sur la scène internationale. On ignore toutefois quand cela aura lieu, car les experts prévoient dans un premier temps d’achever la commande du ministère russe de la Défense et de livrer ces drones à l'armée du pays.

Les drones, nouvelle donne des conflits armés

« La dernière utilisation de drones kamikazes similaires a eu lieu pendant la guerre du Haut-Karabakh en 2020 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bakou a largement utilisé des drones avec des bombes à bord pour éliminer les véhicules blindés arméniens, les systèmes anti-missiles et semer le chaos dans les rangs ennemis », a déclaré Ivan Konovalov, directeur du développement de la Fondation pour la promotion des technologies du XXIe siècle.

De tels drones kamikazes sont très efficaces, et même les forces russes ont été surprises par ces appareils pendant la guerre en Syrie.

« Les terroristes en Syrie ont commis un certain nombre de frappes suicides de drones sur notre base militaire à Hmeimim. Leurs ingénieurs ont assemblé de petits hélicoptères miniatures avec des bombes et en ont envoyé des dizaines en même temps sur notre base », se souvient Konovalov.

La base militaire de Hmeimim était protégée par le Pantsir S-1, un système automoteur de missiles sol-air à moyenne portée et d'artillerie antiaérienne. Cette arme a été créée pour éliminer les missiles de croisière, les avions de chasse de cinquième génération et d'autres cibles militaires coûteuses. Cependant, elle s'est avérée inefficace contre un amas de drones à 15 $ munis de petites bombes.

« Les munitions du Pantsir S-1 coûtent des milliers de dollars. Il comprend des missiles guidés et des obus d'artillerie. Ces projectiles ont abattu les drones terroristes, mais ont dans le même temps laissé la base vulnérable en cas d’attaque menée avec des systèmes d'armes aériennes de haute technologie », note l'expert.

Après cela, l'armée russe a constaté la nécessité de créer une arme moins chère contre les drones. Les entreprises ont mis au point un canon antiaérien automoteur de 57 mm doté de munitions à chevrotine et de nouveaux systèmes radioélectriques capables de désactiver les drones en plein vol.

