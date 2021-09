Une technologie de doublage automatique des vidéos élaborée en Russie

Vous pouvez désormais regarder n'importe quelle vidéo en anglais de YouTube et de nombreux autres services avec une voix off russe. Cela peut être intéressant pour ceux qui étudient la langue de Pouchkine. À l'avenir, la technologie fonctionnera dans d'autres paires de langues.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La société Yandex, équivalent russe de Google, a lancé une nouvelle fonctionnalité dans son moteur de recherche pour traduire automatiquement les vidéos en langue anglaise vers le russe, annonce-t-elle dans un communiqué.

« L'effacement complet des frontières linguistiques sur Internet est l'une de nos principales tâches. Nous avons commencé à la résoudre en 2011, et nous sommes désormais en mesure de traduire tous les principaux types de contenu : texte, images et vidéo. À l'avenir, nous ajouterons de nouvelles paires de langues et de nouvelles voix à la traduction vidéo, afin d'aider les gens à apprendre de nouvelles choses et à en profiter », a déclaré le service de presse de Yandex à vc.ru.

>>> Un diffuseur cinématographique d’odeurs en cours de conception en Russie

La traduction consiste en un doublage russe, qui se superpose à l'original. Au total, deux voix sont utilisées, une masculine et une féminine.

Le doublage est effectué de la manière suivante : un réseau neuronal artificiel reconnaît le discours, le transforme en texte et le décompose en phrases. Le système détecte ensuite le sexe du locuteur, traduit les phrases en russe, synthétise la voix et combine la traduction avec la vidéo.

Cette technologie peut être utilisée pour traduire des vidéos sur YouTube, Vimeo et plusieurs autres plateformes populaires. Pour ce faire, téléchargez Yandex Browser, lancez n'importe quelle vidéo, par exemple sur YouTube, appuyez sur le bouton « Traduire » qui apparaît, et attendez un moment – la traduction peut prendre plusieurs minutes, selon la longueur de la vidéo.

La fonction n’est pas implantée sur les services à contenu payant – par exemple Netflix ou Amazon Prime.

En guise d’illustration, voici comment le réseau neuronal a traduit un extrait du film Blood and Concrete, populaire en Russie.

Cette fonctionnalité est disponible dans Yandex Browser pour Windows, macOS, Linux et Android et dans l'application Yandex pour Android et iOS.

Dans cet autre article, nous vous annoncions la mise au point, en Russie, d’un système de reconnaissance faciale des animaux.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.