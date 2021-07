Un diffuseur cinématographique d’odeurs en cours de conception en Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Imaginez-vous visionnant un film dont l’intrigue se déroule en forêt. Viennent alors chatouiller vos narines de délicats effluves de mousse, fleurs et autre verdure. Telle est l’idée actuellement développée par la compagnie russe Illusion, informe le journal économique Vedomosti.

La société, comprenant une équipe de spécialistes vainqueurs de nombreux concours dans le domaine des technologies et des start-ups, œuvre en effet à la mise au point d’un dispositif apte à synthétiser et pulvériser des odeurs en fonction des différentes scènes d’un film en cours de projection. Les arômes seront produits à l’aide de cartouches remplaçables et, si dans un premier temps les concepteurs programmeront préalablement leur diffusion pour qu’elle coïncide avec l’environnement présenté à l’écran, de la même manière que la bande son se superpose à l’image, ils ambitionnent de développer ultérieurement une intelligence artificielle capable de reconnaître elle-même les objets apparaissant dans le film et d’émettre en toute autonomie des odeurs adéquates au bon moment.

Parmi les parfums phares d’ores et déjà annoncés, figurent ceux du café et des viennoiseries fraîchement sorties du four.

Pour ce qui est du coût d’un tel gadget, il n’est pas des moindres, puisqu’estimé à 50 000 roubles (569 euros). La compagnie prévoit par ailleurs d’équiper des salles de cinéma de faible superficie à l’aide de tels appareils, ainsi que d’en proposer à la location.

Afin de finaliser ce projet et de procéder à une production en série, Illusion mise sur un financement à hauteur de 20 millions de roubles (227 712 euros) de la part du programme Initiative technologique nationale (ITN), apportant son aide aux projets techniques prometteurs, et sur un montant équivalent accordé par des investisseurs privés.

Dans cet autre article, nous vous présentons un nouvel implant russe qui permettra aux aveugles de recouvrer la vue.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.